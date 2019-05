Oroscopo 2019 di Paolo Fox: sabato 1 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox sabato 1 giugno 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 1 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Quelli che hanno vissuto un calo della sessualità e della forma fisica, possono recuperare in questo fine settimana che mi auguro sia importante anche per l’amore. I sentimenti si risvegliano, le emozioni possono tornare ad essere convincenti. Sabato e domenica sono giornate importanti anche per chi deve muoversi oppure ha un amore fuori città.

Non isolarti e cerca di avvantaggiarti in un periodo che rilancia anche il lavoro. Spesso le conquiste più grandi si ottengono proprio quando si fanno grandi pulizie e si abbandona ciò che non ha più valore. E’ un periodo che segna una nuova partenza!

Oroscopo Toro

Resti sulla soglia di una situazione astrologica importante che sarà più attiva tra l’autunno e l’inverno: a cavallo tra il 2019 e 2020 ci sarà veramente qualcosa di più da sfruttare. Ecco perchè invito tutti quelli he hanno un grande progetto a non rinunciarci. Anche chi deve studiare, sarà bene che approfondisca ciò che deve fare.

I cambiamenti a volte sono imposti dal destino e credo che per qualcuno siano stati anche piuttosto difficili da accettare. Però tu riesci sempre ad essere più forte degli altri perchè non pensi a quello che hai perso ma a quello che è rimasto per poter ricostruire le tue certezze!

Oroscopo Gemelli

Sabato e domenica sono due giornate innamorate. E mi auguro proprio che anche tu sia innamorato di una persona che in queste 48 ore tu possa dimostrare quanto sia grande questa passione.

Voglio ricordare che tra qualche settimana avremo un oroscopo ancora migliore per le relazioni, ma anche questo è un periodo importante, in qualche modo preparatorio ad un Luglio di grandi incontri! In questo weekend sono favorite le nuove conoscenze.

Oroscopo Cancro

Pare proprio che tu stia cercando di ritrovare un pò di tranquillità. Esci da un periodo particolare, nel quale c’è stata molta confusione. Il solito Saturno opposto non è un pianeta che blocca ma invita a tagliare ciò che non serve: tutti quelli che hanno fatto gravi sbagli del passato ora devono agire diversamente.

E’ chiaro che in un periodo del genere bisogna parlare solo se strettamente necessario, perchè si rischia di dire qualcosa di inutile, se non addirittura di pericoloso. In amore c’è una fase di malcontento, che andrebbe tenuta sotto controllo!

Oroscopo Leone

Questa prima giornata di Giugno parte con qualche piccola controversia che sarà risolta già da domenica. Se negli ultimi giorni hai notato dei problemi d’amore o dei fastidi sul lavoro, cerca di farti scivolare le cose addosso, sempre se sia possibile. Domenica sarà una giornata migliore di questo sabato che prosegue con qualche piccola complicazione che riguarda la casa ma anche la professione,

Sono ore in cui si può perdere tempo. E tra l’altro, potresti ricevere un messaggio da una persona che non gradisci. Insomma, senti che qualcuno non va, dentro e fuori di te!

Oroscopo Vergine

Stai cercando di vivere in maniera più serena e di scaricare problemi nati nel recente passato. Questa giornata di sabato aiuta un recupero sentimentale. Bisogna dire che hai sempre bisogno di un piccolo aiuto emotivo. Soprattutto gli uomini del segno spesso sembra che non abbiano interesse per l’amore.

La realtà è che cercano soprattutto benessere di pratico o comunque pensano che un grande amore non possa continuare se non c’è una buona stabilità sia sul piano finanziario che a livello progettuale. Giornata buona per gli accordi anche in vista della seconda metà dell’anno.

Oroscopo Bilancia

Questo senso di stanchezza e di disagio, questa sensazione che non tutto funzioni a meraviglia, non è del tutto campata in aria. Ed è presente nella tua vita da qualche tempo. Ricordiamo che Saturno è ancora dissonante, quindi è probabile che entro la fine dell’anno sia necessario fare una grande scelta. Il problema è che senti di non essere stato protetto, inoltre, non vuoi sottoporti ad inutili impegni.

E’ ancora presente un sentimento di forte contrasto nei confronti dell’ambiente che ti circonda, ma cerca di essere più sereno in amore perchè questo fine settimana può portare qualcosa di più, anche a livello di occasioni.

Oroscopo Scorpione

Questa prima giornata di Giugno ti invita ad essere cauto perchè, soprattutto se nel corso degli ultimi due giorni ci sono state tensioni e polemiche, potrebbero ripresentarsi. A maggior ragione bisogna stare attenti questa sera, potesti perdere la pazienza! E se già venerdì in amore ci sono stati contrasti, sarà bene tacere.

Il lavoro sta creando qualche ritardo, qualche preoccupazione più o meno importante. Da qualche tempo tutto è rimesso in discussione, ma da questo Giugno sarà tutto molto più chiaro!

Oroscopo Sagittario

Ecco arrivato il fine settimana della verità! Sarà necessario essere più sinceri anche in amore.

Le relazioni con gli altri sono sottoposte ad un discreto stress, ed è probabile che le prossime 48 ore possano generare una sorta di conflitto: se è grave, se la tensione è alta, potrai quantomeno capire quanto sia importante proseguire o meno un rapporto, quanto sia utile in questo periodo cercare di recuperarlo. Giornate che invitano a non strafare!

Oroscopo Capricorno

Sei alla ricerca di nuovi sfoghi, di nuove passioni. Se agli inizi della settimana c’è stato un momento di solitudine ampiamente desiderato, è stato solo per riorganizzare le proprie idee. Adesso devi partire e fare cose importanti.

Buone collaborazioni col segno dell’Acquario. Se attorno a metà settimana c’è stata una crisi, ora si può recuperare. Nuovi amori e intrighi possibili!

Oroscopo Acquario

Non è un caso se ti senti un pò giù di corda: questo è un classico periodo di confusione. Però, non bisogna perdere le speranze! Solitamente sei sempre più confuso di altri segni, quindi è normale che in un periodo veramente molto faticoso come questo tu possa dare in escandescenze o passare giornate in cui non sai cosa dire, cosa rispondere o cosa scegliere.

Consiglio di rimandare a domenica eventuali discussioni che potrebbero diventare un problema difficile da gestire!

Oroscopo Pesci

E’ un fine settimana che porta un pò di pigrizia! Se ci sono difficoltà sarà meglio affrontarle subito. Tra l’altro, con una persona del Toro, Cancro o Capricorno, potresti recuperare un buon rapporto. Tuttavia, se hai dovuto affrontare dei problemi, a breve potrebbero ripresentarsi delle piccole tensioni.

Raccomando di fare un pò attenzione alle relazioni interpersonali e amorose, perchè è possibile che ci sia stata una crisi e che a fronte di un parziale recupero, poi ci sia di nuovo un momento sosta.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!