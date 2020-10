Paolo Fox, Oroscopo 3 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: sabato 3 ottobre 2020

Sabato 3 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna molto attiva in questa giornate, importante soprattutto se devi mettere in chiaro certe cose che non ti stanno bene, ma senza alzare la voce! Capisco che tu ne abbia le tasche piene di situazioni complesse, e capisco anche che é ormai dall’inizio dell’anno che lotti per ottenere quello che desideri.

Oroscopo Toro

Quest’Ottobre é un mese di grande forza, di grande interesse! Posso dire che questo fine settimana potrebbe rimettere in gioco alcune questioni d’amore, tanto che invito le persone che hanno una bella storia a stare di più con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ stata una settimana pesante, iniziata in maniera confusa: ci sono state giornate, come martedì, in cui avevi veramente una grande voglia di buttare tutto all’aria! In amore e nei rapporti di famiglia ci sono spesso dei contrasti, perché ci sono persone che ti fanno accuse che tu rispedisci al mittente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono già oltre 24 ore che ti senti sottoposto ad un forte stress. Sei estremamente agitato! Il consiglio che ti do è quello di sotterrare l’ascia di guerra e sperare in un sabato e in una domenica migliori. Anche se ultimamente hai avuto l’occasione di metterti in luce, hai dovuto lottare molto per mantenere le tue posizioni.

Oroscopo Leone

Penso e spero che Settembre sia stato un mese valido per te, e questo Ottobre non fa altro che mettere in chiaro le tue idee. Dal punto di vista delle relazioni interpersonali, questo é un periodo nel quale devi spesso confrontarti con persone spesso lontane dal tuo punto di vista.

Oroscopo Vergine

In questo fine settimana dovrai cercare di rimettere a posto una questione d’amore: soprattutto se hai il partner giusto al tuo fianco avrai grandi stelle: tra sabato e domenica ci saranno tanti pianeti interessanti e favorevoli! Devo avvertirti che chiudersi in casa può dare solo soddisfazione momentanea, ma se investi in situazioni importanti devi darti da fare!

Oroscopo Bilancia

Ci sono tensioni forti: pare che questo sia un sabato in cui ti senti molto stanco. Nei rapporti coi segni Acquario e Cancro potresti vivere momenti di forte agitazione, un’agitazione che mascheri con un atteggiamento apparentemente molto equilibrato.

Oroscopo Scorpione

Devi cercare di chiarire ogni malinteso perché poi andremo incontro a due giornate, sabato e domenica, in cui in particolare le coppie che hanno vissuto gravi problemi in passato, avranno tanto da discutere!

Oroscopo Sagittario

Non puoi che guardare al futuro con ottimismo, non solo perché più ci avviciniamo al prossimo anno e più le stelle saranno favorevoli, ma anche perché é nel tuo dna essere ottimista e guardare al futuro con grande positività.

Oroscopo Capricorno

Sei molto riflessivo e pensieroso! Continuo a pensare che questo sia un momento di grande rilancio: a volte anche gli anni molto pesanti, molto critici, riescono a dare uno spunto, possono aiutarti a chiudere situazioni che non vanno bene e possono rimettere in gioco la tua vita.

Oroscopo Acquario

Ogni tanto perdi l’orientamento, perdi il desiderio di fare grandi cose! E’ un momento in cui ti trovo un pò contrastato: é come se dovessi cambiare pelle. Quelli un pochino piu’ intraprendenti che vogliono sentirsi meglio, dapprima possono cambiare look, possono ideare qualcosa anche solo a livello esteriore.

Oroscopo Pesci

Stai per vivere un fine settimana interessante: questa é una giornata preludio di una domenica di recupero. Tuttavia, in amore ci sono delle perplessità: 24 ore fa ho spiegato che alcuni segni come Gemelli, Vergine e Sagittario potrebbero tenere testa alle tue idee e non sentire un vero e profondo coinvolgimento nei tuoi confronti.

