Oroscopo oggi di Paolo Fox: sabato 27 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: sabato 27 luglio 2019. Ecco le previsioni e l'oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 27 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ un fine settimana che ti rallegra, ma dovrai capire bene cosa desideri in amore. E lo dico perchè Agosto sarà un mese che non conoscerà ripensamenti. Tutte le storie che possono essere gestite con vigore adesso vanno rafforzate, mentre quelle che non funzionano, entro Agosto potrebbero chiudere i battenti.

Fine settimana più carino e piacevole rispetto agli ultimi giorni. C’è anche molta più energia.

Oroscopo Toro

Fine settimana un pò in calo. Qualcuno ha vissuto incomprensioni, mentre altri si trovano in una condizione di disagio. Se questa tensione riguarda la famiglia e l’amore, dovete stare attenti. Le perplessità che devi cercare di risolvere riguardano soprattutto te stesso!

Tu non sei fatto per vivere da solo e che se allontani una persona devi essere completamente convinto di quello che stai facendo. Raffreddori, sbalzi di temperatura: questo fine settimana chiede un pò di attenzione.

Oroscopo Gemelli

Nel corso delle ultime quattro settimane si è sentita molto fatica. Qualcuno ha dovuto superare un esame, una prova difficile. E nonostante il fatto che tu abbia lavorato bene, che ti sia impegnato molto, qualcosa potrebbe essere andata meno bene. Mi piace questo fine settimana perchè riporta ottimismo.

Molti di voi avranno modo di stringere un accordo migliore, di vivere un amore importante. Agosto potrebbe essere un mese di grande forza. Tre giorni di recupero.

Oroscopo Cancro

In questo fine settimana state finalmente meglio! Weekend giusto per recuperare in amore, perchè sappiamo che questi ultimi due mesi la tua attenzione è stata rivolta quasi esclusivamente a problemi di lavoro o soldi. E’ chiaro che molto dipende dall’età: qualcuno avrà pensato solo allo studio e agli esami.

Agosto sarà un mese impietoso per l’amore, perchè tu stai diventando molto selettivo. Ed è probabile che tu decida chi vuole e chi non vuoi più nella tua vita.

Oroscopo Leone

In questo fine settimana dovresti evitare conflitti con persone potenzialmente pericolose, che ti fanno ripensare ad un passato difficile, ad un ricordo poco piacevole. Potresti abbandonarti ad una malinconia che non dovrebbe appartenerti in un fine settimana in cui c’è qualche problema da superare anche dal punto di vista fisico.

Consiglio di non fare troppo soprattutto domenicadovrai resistere alle tentazione di mandare a quel paese qualcuno.

Oroscopo Vergine

Di solito sei abile nell’economizzare, ma in questo momento bisogna cercare anche di avere qualcosa dagli altri. Potresti pretendere dei soldi! Se qualcuno deve darti una risposta dal punto di vista sentimentale, non dimentichiamo che questa Venere costruttiva è sempre nel segno e può aiutarti in quel senso.

Chi è solo metta da parte l’idea di vivere in un mondo crudele e cerchi nuove passioni. Chi ha già una storia, se non l’ha definita la potrà definire presto. Ora, cerchi garanzie!

Oroscopo Bilancia

Venerdì, sabato e domenica sono tre giornate in cui si può viaggiare, si può fare qualcosa di bello per se stessi, si possono recuperare situazioni vissute nel passato.

Le coppie che convivono o si sono sposate da poco, hanno grande volontà d’azione. Con il partner giusto al proprio fianco, si può andare lontano.

Oroscopo Scorpione

Weekend un pò al rallentatore. Molti, pur non volendo, potrebbero alzare la voce. Fatto sta che qualcuno sta mettendo davvero alla prova la tua pazienza. Raccomando massima attenzione soprattutto se nella tua vita ci sono persone che da tempo creano conflitti.

Sono tre giorni da vivere in maniera tranquilla. Cerca di programmare un Agosto migliore per i sentimenti.

Oroscopo Sagittario

Non posso escludere che nel corso degli ultimi due mesi qualcuno abbia fatto un bel pò di confusione in amore. Questo è un periodo di piccole o grandi rivoluzioni che riguardano la tua vita anche lavorativa; un trasferimento, un cambiamento di ruolo.

Potresti fare delle cose diverse anche se lavori per la stessa società. Questo fine settimana permette un recupero. Per quelli che sono senza amore, raccomando di evitare conflitti e persone già legate. Puoi sperare nel mese di agosto.

Oroscopo Capricorno

E’ un weekend di recupero per i sentimenti e nel rapporto con gli altri. Giove favorevole rappresenta sempre la capacità di risorgere dalle proprie ceneri; ed è proprio questo quello che stanno facendo molti di voi.

E’ un momento di forza per chiedere quello che desideri anche in amore.

Oroscopo Acquario

La trasgressione è sempre affascinante per te, ma attenzione perché puoi mettere in discussione rapporti importanti. Tutti quelli che negli ultimi mesi hanno iniziato una convivenza, un rapporto, ora devono capire se questo legame è ancora forte.

Fine settimana agitato: sarà difficile mantenere la calma. Bisogna capire se sei tu a chiedere troppo o se c’è qualcuno che da troppo poco. Fase di revisione.

Oroscopo Pesci

Per te è molto difficile bloccare le emozioni, perché sei un tipo molto istintivo, anche se cerchi di dare un’immagine molto diversa da te. Gli uomini del segno sono degli inguaribili romantici, ma in amore non ci sono delle grandi risposte.

Agosto sarà un mese più facile da gestire sotto questo punto di vista. Altri, pur avendo un grande amore, devono recuperare il tempo perso.

