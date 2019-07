Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: martedì 2 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: martedì 2 luglio

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 2 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Quando ci sono dei problemi che non si risolvono, quando senti che alcune persone non ti danno retta, manifesta apertamente la tua rabbia o il tuo disappunto. Martedì e mercoledì sono due giornate così, in cui c’è qualcosa che non va, in cui senti che esiste un problema da risolvere.

E questo vale per la famiglia e anche per l’amore; non sono situazioni irreparabili però è probabile che le prossime 48 ore portino un pò di maretta.

Oroscopo Toro

Solitamente hai paura dei grandi cambiamenti e anche di investire nel tuo futuro. Spesso, infatti, prendi tempo! Però devo dire che se ci sono buone proposte, se in questi giorni sei richiesto non devi fare un passo indietro, ma un passo avanti! E questo anche perchè sto già pensando alla grande situazione astrologica che ti coinvolgerà alla fine dell’anno.

Bisogna iniziare a fare le scelte giuste già da ora. Il fine settimana porta un recupero sentimentale importante.

Oroscopo Gemelli

Devi ascoltare la voce del cuore! Mi auguro che tu abbia già una persona carina a cui fare riferimento: Giugno è stato un mese importante da questo punto di vista, molti si sono innamorati, altri hanno capito che l’amore può essere una sorta di valvola di sicurezza per evitare di stare male, specie se il lavoro ha creato molti problemi.

Chi è impegnato nello studio deve risolvere un problema o recuperare il tempo perduto. Persino chi ha un lavoro stabile o che fa da anni ha dovuto risolvere un incidente, un problema di percorso.

Oroscopo Cancro

Al momento le questioni pratiche sono particolarmente difficili: in questi giorni sei giudicato quotidianamente! E’ come se ti aspettassi un voto o magari una ricompensa per quello che stai facendo. E tutto questo può comportare un forte stress.

Ricordo inoltre che bisogna essere cauti con le parole ed evitare polemiche: sai che ultimamente ci sono state diverse perplessità proprio perchè hai parlato troppo e d’altronde è una tua caratteristica essere un pò polemico! Ma non scoprire troppo presto le tue carte.

Oroscopo Leone

Questa è una settimana media, perchè il meglio lo avremo da fine Luglio a tutto Agosto. In ogni modo, questo è un periodo comunque importante per parlare d’amore ma anche per definire meglio alcune questioni di lavoro, ricordando sempre che c’è un problema di base e cioè la tua tendenza ad essere iperattivo e a voler fare anche il lavoro degli altri.

Cerca di non sbagliare perchè le occasioni che possono capitare da qui alla fine dell’estate sono tante e non vanno sprecate, sia sul lavoro che in amore.

Oroscopo Vergine

Non mi stancherò mai di ripetere che ora devi fare piani importanti in vista dell’autunno! E qui penso ai ragazzi che possono iniziare un nuovo percorso di studio che porterà successo, penso alle persone che vogliono mettersi in proprio: attenzione, non è questo il momento per partire ma per definire e programmare.

Le giornate del fine settimana porteranno un momento di tranquillità in amore: sarà un weekend molto diverso da quello appena trascorso, decisamente migliore!

Oroscopo Bilancia

Martedì e mercoledì sono due giornate un pò pesanti perchè c’è un passato ancora difficile da cancellare, perchè ci sono tensioni che riguardano la vita sentimentale. In questo Luglio, una relazione minata da tempo potrebbe mostrare la corda. Al momento sarà molto importante capire cosa desideri davvero e soprattuto se manca un pò di intimità e continuità con la persona di sempre. Certo, non tutti chiuderanno una storia, però ci sarà da discutere.

Attenzione ad un ex che potrebbe far tendere i tuoi nervi o fare richieste particolari, anche sulla base delle novità che ci sono state nella vita lavorativa di uno dei due.

Oroscopo Scorpione

Puoi riconfermare un accordo, sottoscrivere un patto o semplicemente vederci più chiaro in una questione che ti preme particolarmente. Martedì e mercoledì sono giornate interessanti poi ci sarà un momento di stop tra giovedì e venerdì: ho spiegato che nell’ambito di lavoro questo è un momento di assegnazione di compiti non proprio entusiasmanti.

Bisogna accontentarsi e prendere tempo. Purtroppo hai la spiacevole sensazione di essere stato retrocesso o comunque di non avanzare mai. Sabato e domenica saranno giornate migliori.

Oroscopo Sagittario

Tra Luglio e Agosto vivrai una grande rinascita! Attenzione a non dire delle bugie solo per toglierti d’impaccio, solo per nascondere una sorta di debolezza che non vuoi manifestare ma che è dentro di te. Ad esempio, spesso spendi più soldi di quelli che hai ma non vuoi ammettere di essere uno spendaccione!

Chi è in caccia di un nuovo amore, chi vuole vivere una relazione importante, potrà contare specialmente sul mese di Agosto che sarà veramente intrigante. Ma già da questi giorni si può rilanciare una sfida sentimentale.

Oroscopo Capricorno

Queste sono due giornate un pò agitate. Potresti trovarti di fronte molte tensioni e molte persone difficili da gestire! Se poi, come ho spiegato lunedì, c’è una situazione d’amore non tutto chiarita, è probabile che torni lo stesso livore e la stessa agitazione che c’è stata agli inizi della primavera.

Usa un pò di prudenza anche negli affari e nelle questioni di carattere pratico. Leggero calo fisico.

Oroscopo Acquario

Le persone accanto a te devono stare attente a non provocarti! In questi giorni sei particolarmente nervoso e soprattutto più amante della tua libertà personale, al punto da voler buttare all’aria tutto e ripartire da zero. In questo momento la tua vita è un uragano! Tutto sembra disporsi in maniera diversa rispetto al passato e ancora non hai capito se questo è un vantaggio oppressare no.

I cambiamenti nell’ambito personale e del lavoro, possono nascere alla svelta: e se queste modifiche non arrivano dall’esterno, potresti essere tu a desiderarle. Giovedì e venerdì saranno giornate da prendere in considerazione solo per fare le cose più importanti.

Oroscopo Pesci

Di tempo ne è passato parecchio dalla grave crisi d’amore avuta agli inizi della primavera: quelli sono stati mesi molto pesanti! E chi ha chiuso una storia non deve pensarci più! Posso dire che Luglio è il mese dei recuperi, dipende da te cosa vuoi fare!

La gestione dei sentimenti risulterà essere più facile in queste ore; stessa cosa nell’ambito del lavoro dove stanno per arrivare condizioni migliori per operare.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!