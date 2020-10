Paolo Fox, Oroscopo 8 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Giovedì 8 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata sei sicuramente più forte rispetto a 24 ore fa, ma restano piccole tensioni inerenti il lavoro e i rapporti interpersonali. Sono giornate più importanti per i sentimenti, ed in questo momento molti stanno cercando di ricucire uno strappo in amore.

Oroscopo Toro

Continua questa grande energia che non bisogna sprecare. Avere una buona forza non vuol dire in automatico avere successo, ma significa che sei notato, che si aprono delle porte, che non bisogna chiudersi in casa. Le stelle sono protette anche per i sentimenti: qualcuno avrà modo di scoprire o riscoprire un amore, di rilanciare le proprie passioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non sono del tutto sparite le preoccupazioni che possono riguardare in particolare la forma fisica e il lavoro, ma in generale devo dire che in questo momento state facendo troppe cose o magari avete qualche problema in più. Forse nell’ambito della professione serve reinventarsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La rivalutazione dei sentimenti rispetto al lavoro e alle questioni pratiche é il tema dominante del periodo per molti di voi! Sono giornate particolari: é chiaro che in una condizione del genere tu sei alla ricerca di persone vere, positive, e ovviamente butti all’aria tutti i rapporti inutili.

Oroscopo Leone

Ho parlato tante volte di un nuvolone che sta attraversando la tua vita! Più che altro in questi giorni stai aspettando notizie o conferme che potranno arrivare anche nel corso delle prossime settimane. Per chi ha fatto certe richieste in passato, potrebbe arrivare una proposta che riguarda un lavoro a tempo determinato.

Oroscopo Vergine

Tra l’altro dobbiamo dire che tu che ami avere tutto sotto controllo, ma ora per forza di cose devi avere a che fare con certe persone che spiazzano alcune tue certezze. Per cui, il consiglio che devo darti é quello di fare tutto con molta calma. Non é un periodo no, ma evidentemente sei sotto tono a livello fisico.

Oroscopo Bilancia

L’unica cosa che posso immaginare é che da qualche giorno tu sia un pò stanco, che tu risenta di piccoli fastidi personali allo stomaco. Entro venerdì l’amore può tornare protagonista dopo la bufera che c’é stata nel mese di Agosto scorso. Soprattutto chi é in bilico fra due storie deve fare una scelta.

Oroscopo Scorpione

Alcune relazioni sentimentali sembrano un pochino allo sbando: anche le coppie più forti hanno discusso su come programmare i prossimi giorni, tuttavia non mancherà la voglia di risolvere certi problemi. E non sarà difficile mettersi d’accordo! Dopo le molte polemiche che ci sono state, aspetta a fare scelte azzardate.

Oroscopo Sagittario

La crisi che stai vivendo non colpisce le relazioni di lunga data, anche se ci sarà da discutere su questioni di soldi. Forse per motivi di lavoro alcune coppie sono lontane; in questo momento vorresti più garanzie nell’ambito lavorativo, ma non ci sono. Inoltre, ci sono problemi personali da risolvere. Le relazioni più pesanti sono quelle con i segni che ti tengono testa, Ariete, Leone e Acquario.

Oroscopo Capricorno

Molti di voi detestano fare sempre le solite cose, vogliono innovare! Ma devono fare attenzione perché queste sono giornate particolari, soprattutto per chi deve fare una scelta nel lavoro: si può avere qualche garanzia in più. Altri sono più bloccati. ma presto avranno novità. Non torna il periodo no, come per altri segni, anche perché il nuvolone si allontanerà.

Oroscopo Acquario

Questa Luna opposta, ma non solo, porta qualche pensiero strano. Questa situazione porta un pò di tensione nell’ambito del lavoro, qualche risposta che non arriva, troppe cose da fare. Tutto comporta riflessione e porta a vivere una giornata sotto stress. Aspetta prima di parlare!

Oroscopo Pesci

In amore e nelle relazioni di lunga data c’é qualche problema; chi é solo pensa ad una persona lontana. Questo é il momento migliore per capire quello che desideri e imporre agli altri quello che vuoi fare.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!