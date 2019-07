Oroscopo oggi di Paolo Fox: giovedì 25 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: giovedì 25 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 25 luglio

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Mercoledì e giovedì sono giornate un pò sottotono. Attenzione in famiglia, nelle relazioni con gli altri, nell’ambito del lavoro. E’ vero che c’è un grande recupero, però è anche vero che in questi giorni qualcuno potrebbe sentirsi un pò troppo su di giri, un pò troppo nervoso o agitato.

Sono 48 ore da tenere sotto controllo. Tra venerdì e domenica parte un buon recupero anche a livello sentimentale.

Oroscopo Toro

Sono giornate un pò intense ed interessanti per tutti quelli che vogliono cercare di ritrovare un pò di tranquillità in amore. Potresti anche avere al tuo fianco la persona migliore del mondo ma ultimamente ci sono state delle perplessità. Le stelle del prossimo fine settimana possono provocare anche qualche piccolo disagio; ecco perchè raccomando di capire cosa si desidera.

Adesso potresti allontanare una persona che invece potrebbe essere molto importante. Sono 48 ore di risposte importanti.

Oroscopo Gemelli

Questa parte centrale della settimana invita a stare un pò attenti al portafoglio, poi tra venerdì e domenica ci sarà un buon recupero.

Tutti quelli che vogliono vivere una storia, che vorrebbero innamorarsi, dovranno attendere e puntare un pò di più sul mese di Agosto, perchè ora ci sono ancora delle perplessità. Qualcuno le ha vissute sulla propria pelle, visto che lunedì e martedì sono state giornate pesanti.

Oroscopo Cancro

Questa parte centrale della settima potrebbe essere un pò nervosa. E allora, tra questo mercoledì e giovedì consiglio di non fare il passo più lungo della gamba e controllare un pò di più lo stomaco, il fisico, perchè purtroppo hai questa capacità di crearti problemi da solo, di innervosirti e poi somatizzare!

Da venerdì si recupera. Prudenza nei rapporti che sono nati in modo conflittuale. Qualcuno alza la voce anche nel lavoro, altri sono un pò preoccupati per quello che stanno andando a fare.

Oroscopo Leone

Adesso è iniziato un grande recupero in amore! Quelli più vivaci, più intraprendenti, possono avere già un’altra persona nel cuore. Come ho spiegato in altre occasioni, conta molto l’ascendente. Avere un ascendente Cancro o Pesci vuol dire essere più nostalgici, averlo Ariete o Leone vuol dire essere più attivi.

Dunque, tempi diversi ma soluzioni uguali e positive! Molti di voi saluteranno l’estate con grande affetto: nuove emozioni e conferme in vista di Agosto.

Oroscopo Vergine

Continui ad essere teso, nervoso, quindi evita complicazioni o persone che possono creare difficoltà. Mercoledì e giovedì saranno giornate molto importanti con una Venere favorevole più Giove, Saturno ed Urano vantaggiosi.

Solo le persone troppo cervellotiche o quelle che hanno troppa paura di ricadere in errori legati al passato, resteranno ferme! Chi ha voglia di vincere, avrà grandi soddisfazioni.

Oroscopo Bilancia

Mercoledì e giovedì sono due giornate in cui venite richiamati all’ordine! Molti di voi devono mettere a posto alcuni contenziosi aperti in passato. E quelli che negli ultimi tre o quattro mesi hanno dovuto affrontare un problema di lavoro, personale, dovranno fare i conti con una certa stanchezza.

Per fortuna il fine settimana viene in aiuto. Per quelli che hanno difficoltà nel rapporto di sempre, bisogna cercare di non esagerare con le polemiche.

Oroscopo Scorpione

Se ci sono delle perplessità, piano piano che si avvicina il mese di Agosto, si può ritrovare un pò di serenità ed equilibrio. In questo periodo bisogna anche tenere conto della propria forma fisica, quindi cercate di staccare la spina, di riposarvi almeno ad Agosto.

Venerdì, sabato e domenica saranno giornate un pò pesanti a livello familiare. Per cui, se c’è da discutere qualcosa, meglio farlo subito.

Oroscopo Sagittario

In amore qualcuno potrebbe avere fatto confusione; non sono pochi quelli che in questo Luglio hanno vissuto una sbandata o un momento di polemica o sono stati indecisi tra due storie. Se ultimamente siete stati troppo lontano dal partner, ora bisogna ricucire lo strappo.

Tra venerdì e domenica avrai una situazione migliore, però in questo periodo forse devi dare più spazio al lavoro, perché la tua intraprendenza e la tua creatività saranno premiate.

Oroscopo Capricorno

Mercoledì e giovedì sono due giornate buone per tutti quelli che devono trovare un accordo d’amore, un accordo familiare o di lavoro. E’ probabile che tu abbia cambiato strada!

Magari lo fai solo con te stesso e non a livello pubblico, ma quando lo fai capisci anche che è arrivato il momento di fare delle cose nuove. Due giornate importanti nel rapporto con gli altri.

Oroscopo Acquario

Stai cercando di vivere emozioni nuove: questo vuol dire che in amore si possono cercare strade diverse rispetto al passato. Le coppie che hanno vissuto una crisi di relazione andranno meglio nel mese di Agosto.

E’ un momento di piccole o grandi rivoluzioni, persino ribellioni. E bisogna stare un pò attenti alle polemiche, soprattutto nel fine settimana.

Oroscopo Pesci

Non devi curarti troppo delle persone che cercano di bloccarti perchè è normale, quando una persona è molto in evidenza ci possono essere piccoli o grandi invidie. In amore fai attenzione alle relazioni troppo libere, alle attrazioni fatali che da una parte potrebbero essere interessanti, ma dall’altra possono anche mettere in imbarazzo.

Per chi è legato da molto tempo: se una persona reclama la tua presenza cerca di accontentarla!

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!