Paolo Fox Oroscopo 2019: 6 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

Questa settimana si conclude in grande stile anche perché più ci avviciniamo alla fine di Ottobre e maggiori saranno le possibilità di riuscita. Il massimo lo avremo tra Novembre e Dicembre, quando molti ritroveranno la voglia di fare e soprattutto di rimettersi in gioco. E’ un cielo importante per l’evoluzione che porta Marte in ottimo aspetto!

L’energia non manca! Per quanto riguarda il lavoro, ci sono successi in arrivo. Riemergono buone situazioni. Qualcuno anche dopo un periodo di grandi silenzi, riceverà una buona proposta entro la fine dell’anno al massimo. Purtroppo l’amore è ancora ballerino.

Oroscopo Toro

In questa domenica puoi avvicinare la persona oggetto dei tuoi desideri, per capire da che parte sta. Perché uno dei tuoi crucci del momento è l’amore; a livelli diversi perché chi ha una storia da anni forse è meno presente, chi invece ha una storia conflittuale sa che non si è ancora definita.

Però le idee sono più chiare o quantomeno vuoi uscire al piano presto da una fase di grande disagio che riguarda la vita sentimentale o familiare. Per quanto riguarda gli affari, le vendite, gli acquisti, sai che Novembre è il mese delle grandi soluzioni. E qualcuno ha già fatto un passo importante in questo senso.

Oroscopo Gemelli

Secondo le previsioni di Paolo Fox per molti di voi è arrivato un momento di forte stanchezza e nervosismo che andrà gestito con cura. Non è un periodo no, ma è evidente che alcune situazioni di lavoro stanno cambiando.

E probabilmente dovrai cercare soluzioni in prima persona. In amore e in famiglia consiglio prudenza, perchè qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

Oroscopo Cancro

Il tuo è un segno estemporaneo, è un segno molto emotivo. Sabato e domenica sono due giornate che portano delle sensazioni particolari.

Sappiamo che in amore desideri conferme; e quindi, se una persona è stata troppo lontana o magari non ti ha garantito quell’affetto e quella stabilità che desideri, potresti anche arrabbiarti. Questo fine settimana aiuta a mettere in chiaro tante cose.

Oroscopo Leone

La priorità del periodo è abbandonare tutto quello che non funziona, tutte le scelte che non hanno più motivo di esistere. Con Marte in opposizione e Venere dissonante, in amore è difficile dare quello che si desidera. E naturalmente, chi non ha una storia importante in questi giorni è ancora più affaticato.

Evidentemente sei cambiato, non sei più la stessa persona di uno o due anni fa. E anche chi sta attorno a te deve capire che hai esigente diverse. Non tutti però riescono a seguire in questo processo di evoluzione, che oramai non si può fermare e che sarà ancora più forte a partire da Novembre.

Oroscopo Vergine

Se nel corso delle ultime settimane ci sono stati problemi di tipo legale o economico, bisogna tentare di risolverli perché questo è il momento in cui qualcuno potrebbe anche sentirsi obbligato ad essere più chiaro, più sereno.

Anche nei rapporti di lavoro, Venere e Giove favorevoli alimentano buone speranze per chi si muove, per chi ha progetti in altre città. Favoriti i rapporti con Scorpione, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Bilancia

Le stelle di questa domenica aiutano tutti quelli che vogliono fare una sorta di resoconto di quello che è successo nel corso degli ultimi mesi, per quelli che vogliono recuperare, sulla base di qualche presunto insuccesso recente.

Non c’è tanto amore in questi giorni, forse sei troppo preso dal lavoro oppure ti piace una persona che non è disponibile. Quindi, nelle relazioni in generale ci vuole tanta prudenza, attenzione massima nei rapporti col segno dello Scorpione. Domenica ideale per stare in famiglia.

Oroscopo Scorpione

In questa domenica hai una grande vitalità che raddoppia via via che ci avviciniamo alla parte centrale del mese, perchè bisogna ricordare che la prossima settimana ci saranno molti pianeti concentrati nel tuo segno. Quindi, è probabile che entro l’11 ottobre ci siano delle riposte, ci siano delle buone opportunità.

Insomma, qualcuno finalmente avrà modo di fare un grande salto, di ritrovare una bella passionalità e vivere emozioni. Ora è possibile. Solo chi ha paura, solo chi è troppo diffidente teme di sbagliare e vive questo periodo in maniera difficile, perchè sente di dover uscire allo scoperto ma ha paura di farlo.

Oroscopo Sagittario

Nelle relazioni di lavoro, con i parenti e con gli amici, ci vuole pazienza, perché questa è una domenica di ritardi, che può generare anche qualche piccolo conflitto emotivo. Se vedi che le cose non vanno, lasciati scivolare addosso i problemi.

Aspetta lunedì, perché possiamo dire che la giornata dell’8 sarà migliore rispetto agli ultimi lunedì. Molti hanno iniziato male la settimana, ma ora le cose cambiano. Conto alla rovescia perché Giove porta fortuna e tra qualche settimana sarà nel tuo segno.

Oroscopo Capricorno

E’ un’altra giornata importante per regolare qualche situazione di disagio che c’è stata nell’ambito della famiglia o a livello personale. Con Giove e Venere favorevoli, è probabile che ci sia un elemento di forza in più.

Tra l’altro, nei rapporti con gli altri, nei rapporti di lavoro e soprattutto se viaggi, c’è la possibilità di arrivare ad un buon compromesso, di ottenere una buona soluzione. Cura un pò di più la forma fisica e cerca di evitare posture sbagliate. Ci vuole un pò di moto!

Oroscopo Acquario

Quelli che non sono riusciti a mantenere sotto controllo i nervi, e che da un paio di mesi hanno messo a soqquadro anche la propria vita sentimentale, ora devono cercare di essere cauti. Va ricordato che dal punto di vista lavorativo non è un periodo di grandi soddisfazioni. Anzi, qualcuno potrebbe sentirsi responsabile di un danno, o magari potrà essere messo in mezzo ad una vicenda spiacevole.

Attenzione a quello che firmi, mantieni sempre la calma in tutto quello che stai facendo. Ci vuole un pò di attenzione anche alla forma fisica, che ultimamente è stata messa alla prova. Non fare troppe cose assieme e cerca di non distrarti.

Oroscopo Pesci

In questo momento si sente fluttuare! I nati sotto questo segno avrebbero bisogno di una zavorra, di un’ancora. Emozioni vere in famiglia, nei rapporti con gli altri. Venere in ottimo aspetto dice che siete sulla strada giusta per ritrovare la tranquillità.

Chi ha ascendente in Bilancia e ha cambiato situazione di lavoro negli ultimi mesi, ora pensa di aver fatto un errore. Hai sbagliato a seguire certe indicazioni date da finti esperti che volevano solo accordarsi a te per farsi notare!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!