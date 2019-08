Oroscopo oggi di Paolo Fox: domenica 18 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: domenica 18 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: domenica 18 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 18 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Mi auguro che in questo periodo tu stia dando spazio al divertimento! E’ un momento di grande forza, in cui comandi tu. Domenica interessante per i rapporti interpersonali, utile per capire cosa sta accadendo nella tua vita. Ci saranno novità, specie per quanto riguarda gli incontri, ci sarà qualcosa di più.

Per chi ultimamente avesse perso la voglia di amare, raccomando di recuperarla alla svelta perchè questo è un cielo promettente anche per le storie nate da poco.

Oroscopo Toro

Più ci avviciniamo al 20 di questo mese e maggiori saranno le opportunità di rivalsa! Tra l’altro annuncio che mercoledì e giovedì prossimi avremo una condizione astrologica veramente molto importante. Quindi, se non c’è stata tanta energia in questa settimana, sarà possibile recuperarla dalla prossima.

Anche l’amore avrebbe bisogno di più comprensione: chi ha avuto una disputa dovrà aspettare la prossima settimana per risolverla.

Oroscopo Gemelli

Superato il malessere nelle ultime 48 ore, ora stai sicuramente meglio! E mi auguro che ci sia presto una soluzione per quanto riguarda il lavoro o magari riguardo ad un contenzioso aperto da molto tempo. Fai affidamento su un esperto, un commercialista o un notaio per mettere a posto queste spinose questioni.

Dal prossimo autunno sarà più facile ottenere buoni risultati, ed in particolare la fine dell’anno ti regalerà molte soddisfazioni. Dalla prossima settimana i sentimenti saranno messi alla prova, lo vedremo assieme.

Oroscopo Cancro

E’ un momento in cui la riflessione domina la scena. E anche questa sembra essere una giornata in cui ci sono situazioni da mettere a posto, tensioni da superare. Specialmente le ore del pomeriggio potrebbero essere un pò faticose, per cui raccomando di non esagerare.

Nelle relazioni di lunga data ci vuole pazienza. Grandi scelte entro Ottobre forse addirittura dentro o fuori definitivo, come dico sempre!

Oroscopo Leone

E’ una domenica importante: credo che tutti quelli che hanno un amore non solo potranno riconfermarlo ma potranno andare lontano! Le persone non contente della propria vita sentimentale devono capire che magari ultimamente si sono messe un pò troppo sul piedistallo. Spesso in amore pretende massima dedizione da parte degli altri, ma non altrettanto da parte tua!

E poi tenere un pò troppo sulla corda le persone che ci interessano, alla lunga potrebbe creare qualche problema! Puoi vincere una sfida professionale: favoriti gli sportivi e tutti quelli che possono portare avanti progetti in vista di Settembre.

Oroscopo Vergine

In questa domenica sembri come in pensiero per una persona cara, di famiglia, e questo ti mette un pò in difficoltà, ti fa sentire un pò sotto pressione. Ma per fortuna queste sono stelle positive, di grandi eventi in vista del futuro.

Entro Febbraio prossimo arriverà una grande e forse inattesa opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, molte cose ripartiranno dal giorno 21 in poi: e quindi credo che questa giornata sia pigra ma tutto sommato utile per accumulare energie da spendere la prossima settimana.

Oroscopo Bilancia

La prima parte della giornata sembra molto interessante, la seconda sottotono! E’ una domenica che andrebbe vissuta con prudenza: tra l’altro, ci sono persone che in questi giorni possono metterti un pò sotto pressione.

Forse devi ricostruire una certa sicurezza interiore, e qui parlo sia a chi ha perso una mansione, ma anche a chi sta cercando di salvare, capra e cavoli, come si suol dire, in una situazione di lavoro. Questa sera sarà meglio evitare ogni eccesso.

Oroscopo Scorpione

Pare proprio che questa domenica tu abbia voglia di rimetterti in gioco e vivere relazioni importanti! C’è anche un’altra considerazione da fare: dal giorno 21 e ancora di più dal 23, molte delle tensioni planetarie degli ultimi tempi saranno finalmente superate. Quindi, questo è un cielo che volge verso il bello stabile!

Certo, se guardo le ultime due settimane penso che tu sia stato quasi sempre in lotta, sempre in tensione anche con la famiglia. Fai attenzione ai legami con persone che, almeno apparentemente, sembrano più forte di te, come ad esempio Ariete e Capricorno.

Oroscopo Sagittario

Tutte le situazioni inutili saranno spazzate via, saranno cancellate! Anche perchè dalla prossima settimana si torna a lavorare, ad impegnarsi un pochino di più. E’ come se tu debba sempre rimetterti in gioco o affrontare alcune situazioni che al momento avevi dimenticato.

Nel pomeriggio le cose vanno meglio ma al mattino c’è un pò di tensione. E’ una domenica che invita a fare le cose con calma e a relazionarsi agli altri con prudenza: questo anche perchè tu sei una persona molto sincera ma a volte parli troppo.

Oroscopo Capricorno

Questa è una giornata tranquilla nella prima parte ma un pò caotica nel pomeriggio. Potremmo parlare di questa parte centrale di Agosto come di una fase di assestamento ancora in corso.

Per fortuna, tra il 21 e il 23 del mese arriveranno buone notizie. In qualche modo, se c’è stato un blocco lo si potrà superare. Inoltre, in questi giorni potresti anche rivalutare l’amore!

Oroscopo Acquario

Questa mi sembra una domenica piacevole! Inoltre, dal giorno 21 inizieranno a scemare le opposizioni planetarie che negli ultimi tempi hanno creato disagi ed elettricità nell’aria. Che ci sia stata molta tensione nei rapporti con gli altri è stato visibile a tutti. Ma questo cielo aiuta a sistemare le cose, ed è probabile che tu possa portare avanti un grande progetto in vista delle prossime settimane.

In amore resta un pò di confusione o forse vanno un pò rivisti i ruoli in coppia. Prudenza con le spese.

Oroscopo Pesci

Sei una persona dedita all’ascolto degli altri, ma c’è anche la giornata in cui si sbotta! Dal giorno 23 in poi sarai molto più incisivo in tutte le situazioni. Tutto quello che non ami sarà sbloccato, sciolto ed eliminato! E parlo anche di rapporti interpersonali che potrebbe essere ridefiniti, soprattutto se da tempo lavori con certi collaboratori. E’ il caso di dire basta! E quindi alla fine di Agosto molti si decideranno a fare un grande passo.

Potrebbe partire un certo progetto che all’inizio sarà ostacolato, ma dall’autunno sarà spinto al massimo. E’ come se dovessi rigenerarti e crearti qualcosa in proprio, lontano dalle ingerenze di persone che non stimi più. Se hai già qualcuno che ti rappresenta o che gestisce le tue questioni legali ed economiche, è probabile che arrivi un cambiamento, che tu voglia affidare la cosa a qualcun altro.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!