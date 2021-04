Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 17 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Continuo a credere che la maggioranza di voi, visto che ha tenuto dentro tanta rabbia o forse perché ha dovuto affrontare anche un problema fisico importante, sia un pò giù di corda e abbia bisogno di cure, abbia bisogno anche di carezze o semplicemente di una sorta di ricostituente che deve arrivare dalle buone azioni e probabilmente anche da un buon consiglio di un esperto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questa seconda parte di Aprile puoi avere una sorta di ricompensa per quello che ha fatto negli ultimi tempi mentre non credo sia un periodo molto stimolante per le novita’. Quelli che hanno iniziato un progetto, un programma, da Gennaio in poi lo hanno visto espandersi poco, mentre se hai lavorato bene negli anni passati c’é qualcosa di buono per te anche dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi cercare di realizzare qualcosa di importante entro il prossimo mese. Non bisogna assolutamente perdersi d’animo, ma questo tu lo sai benissimo perché appartieni un segno che ha una grande carica interiore, una carica che riesce anche a distribuire a tutte le persone che lo circondano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In realtà nella prima parte del mese é probabile che qualcuno ti abbia messo in mezzo in una situazione che tu non volevi neanche affrontare! Ecco perché ci sono alcuni che devono risolvere un problema legale, finanziario, o magari semplicemente chiarire la propria posizione e cercare di risolvere piccole dispute.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Hai messo alla prova una persona e probabilmente anche più persone! Per esempio, nell’ambito del lavoro questa seconda parte di Aprile ti trovera’ piuttosto nervoso, perché pensi che sia giusto che ti riconoscano certi meriti. Per ciò che concerne l’amore, é probabile che tu abbia dato un’opportunità ad una persona: conto alla rovescia!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Dovresti guardare questa seconda parte di Aprile in maniera molto interessante e intrigante, perché avremo molti pianeti favorevoli, ancora di più dal giorno 19, quando anche Sole e Mercurio diventeranno attivi. Quindi, fine Aprile-metà Maggio é il periodo buono per avere riconferme, per cercare di capire da che parte sta andando la tua vita non solo lavorativa ma anche sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Spesso hai bisogno di conferme: quando c’é un grosso progetto da portare avanti, quando hai una grande idea, inizi a farsi consigliare, a parlare il partner o magari con amici molto fidati, salvo poi fare esattamente quello che desidera! In questo periodo devi verificare le tue emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se devi cercare di risolvere qualche piccolo problema personale, puoi contare su queste due giornate di sabato e domenica! Posso dire che i prossimi giorni non sono cosi intensi, cosi interessanti per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ tempo di nuovi orizzonti! Anche se questa seconda parte di Aprile sembra un po’ addormentata, tu non lo sai affatto. E poi mi sembra che piano piano tu stia recuperando perché attorno al 10-12 Marzo c’é stata una tensione planetaria notevole. Chi é stato male, chi ha avuto un problema anche sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Non devi perdere la pazienza anche perché il tuo é un segno piuttosto robusto. Sei una persona che parla solo quando e’ necessario, che cerca di risolvere i problemi nel tempo, ma anche tu hai un limite di pazienza che se superato puo’ creare qualche disagio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai bisogno di novità ma in questi giorni sembra che tutto vada al rallentatore. Persino se aspettavi una risposta, una tua richiesta, non avviene nulla; persone che si dovevano fare sentire sono sparite, richieste che avevi fatto sembrano non andare avanti. E per una persona dinamica e intraprendente come te, tutto questo e’ difficile da digerire.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In queste 48 ore potresti finalmente recuperare quella voglia di amare, quella voglia di rimetterti in gioco che é un po’ mancata soprattutto giovedì e venerdì. Quindi, tra la fine di questo sabato e domenica, non solo abbiamo un oroscopo migliore per le relazioni ma anche tu dovresti sentirti piu’ tranquillo.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!