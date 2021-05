Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 9 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere inizia un transito molto interessante che puo’ essere di buon auspicio anche se intendi iniziare a pensare qualcosa di nuovo da fare nei prossimi mesi. Per esempio, quelli che ormai da ben due anni avevano accantonato un progetto, ora si trovano pronti per ripartire, e non solo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il tuo é un segno che si accontenta di poche cose nella vita, purché siano stabili: un amore passionale, un lavoro che garantisca qualcosa di più. Il problema é che ultimamente le tue garanzie sono state minate da situazioni strane.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei tra i segni più promettenti del mese di Maggio e aggiungo anche del mese di Giugno! Se ti eri prefisso di portare avanti un progetto, in questi giorni potresti arrivare ad una fusione, ad un accordo. E poi la buona notizia é che abbiamo tanti pianeti attivi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

A volte ti trovi a vivere giornate un po’ malinconiche. Posso dire che venerdì e sabato sono state giornate un po’ sotto pressione, per colpa di una Luna dissonante. Mentre questa giornata di domenica sembra libera dalle tensioni e ti permette di stare un po’ meglio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo mese di Maggio potrai trovare sicurezze in più. Cosi come ad Aprile una storia d’amore é stata vissuta in maniera molto convulsa e difficile, questo Maggio puo’ portare soluzioni. Poi ricordo che i cuori solitari, quelli che vogliono fare ricerche d’amore, anche occasionali, da questa domenica sono favoriti grazie ad una bella Venere! Quindi, passioni, emozioni, incontri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste sono giornate un po’ particolari. In famiglia si respira un’aria molto tesa mentre nelle questioni di lavoro e nelle trattative ci sono piccoli fastidi. Certo é che i prossimi dieci giorni devono essere presi con le pinze, sia che tu debba rinnovare un accordo sia che tu debba affrontare certe discussioni, bisogna essere cauti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ chiaro che poi dipende dall’indole della persona, ma anche quelli più insicuri o che magari già da Gennaio sono stati sotto pressione, ora si sentono protagonisti. E questo é un elemento di forza anche in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questo é un momento di grande cambiamento. Bisogna abbandonare una serie di malinconie e di tensioni vissute soprattutto alla fine di Aprile e dare spazio al meglio, dare spazio a qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Senti che c’é qualcosa che non va, che ci sono tensioni, che ci sono provocazioni. Ricordo sempre che il tuo e’ uno dei segni più liberi dello zodiaco, quindi metterai al bando chi in questo momento sta cercando di farti fare cose che non desideri fare!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ricordo che stai vivendo una fase di attesa, ma dal giorno 13 certe questioni si chiariranno di più, soprattutto per chi deve rinnovare un accordo o mettere a posto una situazione personale. In queste giornate bisogna fare un passo alla volta per cercare di ritrovare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Inizi a vivere un momento di forza! Se fino a qualche settimana fa eri piuttosto frustrato perché le cose che desideravi non si potevano realizzare, adesso non te ne importa più nulla, nel senso che sei anche pronto a rischiare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Devi superare quel senso di agitazione che senti dentro di te! Forse hai fatto una richiesta e non hai ancora avuto una risposta: io aspetterei il giorno 13, perché se dal punto di vista emotivo c’é ancora molta instabilità, dalla metà del mese di Maggio qualcosa potrebbe cambiare, questa volta in positivo.

Che dire soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!