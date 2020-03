Paolo Fox, Oroscopo 23 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 23 marzo 2020

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete il nervosismo alle stelle. Il momento critico che stiamo vivendo, sommato all’irruenza della vostra indole in questi giorni fanno scintille. L’oroscopo di Paolo Fox vi suggerisce una giornata di puro relax.

Oroscopo Toro

Siete nelle grazie di Giove, che vi stimola la voglia di programmare un evento. Procedete senza timore, anche se dovreste trovarvi di fronte a dei ritardi. Occhio alle vostre finanze: a fine marzo Saturno sarà in conflitto e potrebbe crearvi problemi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Saturno transiterà a breve in Acquario e per molti di voi, Gemelli, significherà prendere un’importante decisione sul lavoro. Tra due settimane, al massimo, scoprirete le sorti di un accordo o progetto.

Oroscopo Cancro

Questa Luna positiva ti concede un momento dipausa dalle difficoltà di questo periodo. Vi invito a sfruttare questo momento di serenità, in vista di un 2020 che vi darà qualche altro grattacapo.

Oroscopo Leone

Continuate ad avere conflitti nella coppia. Le preoccupazioni della situazione attuale vanno ad aggiungersi a una questione pratica che vi attanaglia da tempo. Un progetto lavorativo in corso o un cambiamento da prendere vi crea molta agitazione.

Oroscopo Vergine

Suggerisco di avere prudenza: la Luna in opposizione potrebbe portare controversie in famiglia. Se avete già qualche piccolo conflitto con il partner, oggi potreste ritrovarvi di fronte a contrasti piuttosto animati

Oroscopo Bilancia

Vi siete alleggeriti molto rispetto ai giorni scorsi. Probabilmente molti di voi non devono più fare i conti con persone e situazioni che non gradivano e questo vi ha rasserenato un po’. Eppure sentite che i vostri meriti non sono stati adeguatamente riconosciuti.

Oroscopo Scorpione

In questo periodo avete un forte desiderio di fare pace con alcune persone che, però, vi tengono a distanza. Questa situazione vi crea una forte tensione sia in amore che in ambito lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Molti di voi stanno vivendo questi giorni con agitazione e stanchezza. Il rigore e le restrizioni di questo periodo vi rendono nervosi e in ansia: provate a essere più pazienti. Da qui in aprile potreste avere problemi a gestire una relazione complicata o poco limpida.

Oroscopo Capricorno

Vi invito a prendervi questa giornata per meditare un po’. Adesso avete un gran bisogno di staccare la spina e restare da soli, per fare maggior chiarezza sui vostro obiettivi futuri.

Oroscopo Acquario

Entro la fine del mese Saturno nel segno vi metterà con le spalle al muro: o dentro o fuori. O restate in una relazione o la chiudete del tutto. O continuate lungo una direzione oppure cambiate completamente rotta.

Oroscopo Pesci

In questi giorni vi sentite dentro un frullatore di emozioni. Tutto sta cambiando molto velocemente e voi non riuscite a tenere il ritmo degli eventi. Vi consiglio di rivedere un amore: se è poco affidabile, dovrete valutare la possibilità d’interromperlo entro aprile.

