Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 24 febbraio al 2 marzo 2023.

Oroscopo di Branko dal 24 febbraio al 2 marzo 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Venere nel segno è sexy a contatto con Marte-Giove, aspetto che può provocare nuove passioni. Bellissimo il Primo quarto di Luna in Gemelli, che chiude febbraio, per fidanzati e giovani sposi, calmante per la famiglia, generoso per affari finanziari. Un momento professionale di intensità eccezionale, agite subito e in ogni direzione, per sfruttare gli ultimi influssi di Saturno diretto con Mercurio, specie se avete progetti di cambiamento. Tenete sul comodino un tranquillante naturale, possibile qualche scatto di nervi nei primi due giorni di marzo. INCONTRO SÌ: Chi provoca? L’Acquario, che vi chiede di unirvi a lui per salvare il pianeta.

Oroscopo Branko Toro

Siamo nelle vostre mani. Non solo per il forte impatto che il vostro segno ha su lavoro e affari di tutti, ma per la presenza di Urano, che nel corpo umano governa le mani. Giorni molto importanti per la vostra rivoluzione ed eventuale rinascita in qualche settore della vita, Saturno sta per concludere il suo ostracismo, ma ancora può colpire. Intanto, la Luna è nel segno venerdì 24, Venere e Marte sono in aspetto conturbante e producono un inaspettato trasporto passionale nel matrimonio. Marzo sarà piacevolmente “pazzo”, ma di qualche piccola follia è fatta la vita. INCONTRO SÌ: Pesci: “Te buto un sardon”, a Trieste significa che si lancia a farvi la corte.

Oroscopo Branko Gemelli

Prima della grande guerra. Così può iniziare il vostro oroscopo di fine febbraio, che vi saluta con la Luna più fortunata della stagione, Primo quarto nel segno, in aspetto indimenticabile con Marte, Venere e Giove, Saturno e Mercurio. Influssi che permettono di ottenere un successo duraturo. Avete forza di volontà, coraggio, intraprendenza e, seppure impulsivi, la gente vi ascolta e ammira. I giovani volano verso un futuro felice, gli adulti atterrano su un prato verde che sembra già primavera. Ma non sottovalutate segnali di disturbo nell’ambiente. INCONTRO SÌ: Ciao, Acquario! Anche se alto e imponente, non risulta eccessivo e sproporzionato.

Oroscopo Branko Cancro

Quasi primavera. Questa Luna crescente che inizia il transito in Toro, venerdì 24, diventa Primo quarto a fine febbraio e apre marzo nel vostro segno: qualcosa si muove. Ne avete pure voi la netta percezione, quando arrivano notizie che aspettate da tempo, qualcuna di carattere legale. Sotto questo profilo sarà necessario essere sempre cauti perché Giove in Ariete vede tutto. Come del resto vi vede anche Venere e certo non perdona alcune vostre scenate dettate dalla gelosia. Qualche lato del carattere va modificato o almeno non mostrato spesso. INCONTRO SÌ: Marzo è il mese dei Pesci, inizia con una Luna super nel vostro segno. Farete fortuna insieme.

Oroscopo Branko Leone

I vostri progetti brillano per accuratezza, ma non vantatevi troppo, siete osservati. Attenti a collaboratori e soci (e qualche persona vicina) venerdì 24 e il 25. Il 26 la Luna va in Gemelli e cresce verso il Primo quarto, fase che chiude il mese con amore. Venere accanto a Giove in Ariete profuma di mimosa gialla (colore della gelosia dei vostri amanti); chiaro l’invito di Marte a programmare un viaggio di nozze bis, accende pure le persone di una certa età. Presto il famigerato Saturno cambierà domicilio, l’attività mentale sarà al top, cominciate a presentare progetti. INCONTRO SÌ: Il calcolatore Ariete fa dell’impazienza il suo talento. È molto fortunato adesso.

Oroscopo Branko Vergine

Raggirare e superare gli ostacoli è una vostra specialità, arriverete al traguardo anche questa volta, nonostante l’aggressiva Luna congiunta a Marte, che chiude febbraio. Marzo, mese di battaglie, quest’anno si riconosce nell’antica definizione degli eschimesi come “il tempo delle trappole”. Però inizia con un’intensa combinazione dei due corpi portafortuna, Venere e Giove, nel primaverile Ariete, segno della vostra rinascita. Amicizie, innamoramenti, colpi di fulmine. Come fanciulli alla prima cotta. Ma perché il coniuge non vi capisce? Vie respiratorie, cautela. INCONTRO SÌ: Controllo documenti all’Acquario, per assicurarsi che non sia una spia venuta dal freddo.

Oroscopo Branko Bilancia

Amore, vostra eterna condanna. Il finale d’inverno non è stato alla vostra altezza, sapendo quanto pretendete dalla persona cara, ma Marte ha fatto un buon lavoro e farà vedere il cielo blu lunedì 27 e il 28. Sono giorni di Luna Primo quarto in Gemelli, che riesce a propiziare momenti indimenticabili, sostenuta da Saturno e Mercurio: soldi! Cresce la possibilità di guadagno, approfittate della disponibilità di persone autorevoli per ottenere lavori, protezioni. Venere brucia in Ariete, altre uscite finanziarie per casa e figli. Giove favorisce le conoscenze. INCONTRO SÌ: Il talento di mister Gemelli, divorato da un’insaziabile voglia di viaggiare.

Oroscopo Branko Scorpione

Saturno è ancora difficile da venerdì 24 al 26, perché ostacolato dalla Luna in Toro, quindi non sono ideali le collaborazioni; tensione improvvisa nel matrimonio. Possibile “via col vento” di qualche amore recente. Pure Urano non scherza con i tagli. Gli ultimi due giorni di febbraio portano una schiarita, accesa dalla Luna primo quarto in Gemelli, segno che sotto molti aspetti rappresenta il vostro risveglio. Sveglia Scorpione! I Romani in marzo iniziavano le guerre; voi andate a caccia di emozioni. In Giappone marzo corrisponde all’albero di pesco. INCONTRO SI: Cantiamo Toro! Fiori rosa, fiori di pesco. La primavera è così vicina.

Oroscopo Branko Sagittario

Il mese di marzo si annuncia molto diverso degli anni passati, ma non meno positivo. Al contrario, tutte le fatiche imposte da Saturno in Pesci, e altri pianeti quando saranno in aspetto non facile, saranno ben ripagate da Giove. Il vostro padre celeste sarà con voi tutto l’anno, per questo dovete sistemare per prima la vita privata, il matrimonio, famiglia nel complesso, casa (si prevedono lavori). Cautela nella salute, dieta equilibrata, perché il Primo quarto in Gemelli raddoppia tutto ciò che il vostro (bel) corpo assume. Donne del segno non soddisfatte del loro uomo. INCONTRO SÌ: Cancro, nudo d’estate, mentre d’inverno veste cardigan griffato e di tendenza.

Oroscopo Branko Capricorno

Sono tanti gli influssi che governano la vita sentimentale, dovete solo trovare un pretesto per movimentare i rapporti di vecchia data, il matrimonio. Il problema si presenta (anche nella salute) a causa di Venere e Giove in Ariete, che agitano la famiglia e i vostri figli e fratelli, ma la Luna che chiude il mese di febbraio è eccezionale davvero. Si tratta di un Primo quarto in Gemelli, insieme con Marte, una fase che regala furbizia in affari, aiuta a tenere nascosti, mascherare, i difetti, rende frivoli e mutevoli, un po’ vagabondi in amore. Sarete una vera scoperta per molti. INCONTRO SÌ: Toro, colleziona abiti, scarpe, orologi, per se stesso, certo, ma anche per impressionare.

Oroscopo Branko Acquario

Saturno e Mercurio, prima di uscire dal segno, formano un trigono perfetto con Marte e il Primo quarto in Gemelli, a fine febbraio. Sono giorni fantastici, se volete sposarvi o rinnovare la promessa, fissare una data. Bellissimo anche l’aspetto di Venere con Giove in Ariete, testimoni di grandi nuovi amori che nasceranno proprio a cavallo tra febbraio e marzo. Non lasciate andar via chi si nasconde dietro la maschera di Arlecchino, rimasta su quel viso dal Carnevale di Venezia. Dite che nel lavoro è sempre Carnevale? L’ambiente è giusto per voi. INCONTRO SÌ: “Vivevo come la luna tra fasi alterne e calanti,” canta l’Ariete quando si innamora dell’Acquario.

Oroscopo Branko Pesci

Noi tutti siamo condizionati dalla Luna nel suo ciclico mutare effettua transiti po- sitivi fortunati tre volte al mese, ma è chiaro che non possiamo pretendere di vivere sempre eventi eccezionali. Il Primo quarto in Gemelli, che chiude febbraio, non va preso in considerazione perché dispersivo. Bellissima invece la Luna in Cancro che apre marzo, peraltro vostro mese zodiacale! I nativi americani chiamano marzo “la luna del salmone d’argento”, simbologia che si adatta perfettamente a voi: un destino d’argento. INCONTRO SI: Toro, stanno per cominciare i giorni in cui si ricorda di voi e vi desidera.