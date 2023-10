Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 6 al 12 ottobre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 6 al 12 ottobre 2023.

Oroscopo di Branko dal 6 al 12 ottobre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 6 al 12 ottobre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Il cielo è ormai autunnale e anche voi vi sentite preda dello “spleen” portato dai colori grigi di questa stagione. È colpa soprattutto della Luna ultimo quarto di venerdì 6, che vi ripropone i soliti obblighi in famiglia, gli stessi discorsi sentiti mille volte. Anche il vostro amore si comporta in modo un po’ infantile – o siete voi a farlo? In ogni caso vi sentite nervosi e insoddisfatti. Dovete aspettare l’8, la Luna in Leone accanto a Venere vi risveglia, non sprecate gli ultimi raggi d’amore, vivete momenti felici, già il 9 il lavoro vi assorbe completamente. Siete stanchi, riposate molto. INCONTRO SÌ: Ma cosa vorrà questa Bilancia che vi guarda sempre e vi stuzzica in ogni modo?

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 6 e il 7 la Luna in Cancro vi coccola e anticipa una stagione più serena per gli affetti. Il 9 Venere va in Vergine e vi scalda il cuore, prepara il terreno per una nuova, grande passione. Forse è ora di voltare pagina, se la vostra relazione non vi appaga, chiaritevi, le stelle sono propizie. È il momento di chiudere e cercare altrove o di far fare un salto di qualità al vostro amore, decidete di andare a convivere o fissate la data del matrimonio, Saturno approva, Giove favorisce, Urano consente decisioni rapide, forse un’occasione di lavoro, di casa. INCONTRO SÌ: La tenerezza di un Cancro fa al caso vostro, giocate le vostre carte vincenti il 6.

Oroscopo Branko Gemelli

Avete vissuto una lunga, calda stagione d’amore che ora sta volgendo al termine. Non potete avere sempre questa magnifica Venere, lasciatene un pochino anche agli altri. L’Ultimo quarto di venerdì 6 vi avvisa, dovete essere più generosi con i vostri familiari, che avete trascurato un po’ troppo negli ultimi mesi. Dovreste impegnarvi di più anche nella professione, avete un eccellente Mercurio; bene i commerci, gli scritti, le idee. Non sprecate troppo tempo sui social e nei divertimenti, lo sappiamo che vi rilassa, ma in questo momento dovete accelerare. INCONTRO SÌ: Stanate un Capricorno! Sta sempre per conto suo, chissà che tesori nasconde.

Oroscopo Branko Cancro

La vostra amata Luna è all’Ultimo quarto, venerdì 6, e segnala che la stagione sta cambiando. Il 9 Venere va in Vergine, è una buona notizia per l’amore, ma anche per la piacevolezza della vita quotidiana; arrivano facilitazioni, semplificazioni di cui avevate bisogno, Marte continua a stancarvi pure se il transito ostile sta finendo. Il 12 la stella dell’energia passa in Scorpione e diventa molto sexy: possono nascere nuove grandi passioni, si risveglia l’intesa erotica nelle coppie affiatate. Solo i figli, se ne avete, fanno un po’ di capricci, qualsiasi sia la loro età. INCONTRO SÌ: Il vicino Gemelli vi manda segnali ambigui. Certo, è un segno doppio, ma vi apprezza.

Oroscopo Branko Leone

Venerdì 6 l’Ultimo quarto vi accende nel cuore un po’ di nostalgia, è l’autunno che arriva e voi avete alle spalle un’estate piena di emozioni. L’8 è previsto un finale con i fuochi d’artificio! Per la vostra stagione d’amore, il 9 Venere va in Vergine e si impegna a curare le vostre finanze, che hanno bisogno di una sistemata. Quindi non accettiamo lamentele: con questo buon Mercurio dateci dentro con gli affari; ci vuole un check dei vostri investimenti finanziari, una controllatina ai vostri immobili, ci sono cose da sistemare nella vostra abitazione? INCONTRO SÌ: Sempre cari vi furono quella Bilancia e quell’Ariete che di tanta parte del vostro cuore…

Oroscopo Branko Vergine

Arrivederci estate, lo dice l’Ultimo quarto nell’amico Cancro, venerdì 6.Vi ritroverete con gli amici di spiaggia o di montagna, vi divertirete ancora. Intanto, però, potete festeggiare il graditissimo arrivo della bella Venere nel vostro cielo, il 9, poi il 12 pure Marte diventa amico, è una promessa di nuovi incontri, o di notti più calde e affettuose con il vostro amore di sempre. Interessante comunque anche questo nuovo Mercurio, la vostra stella compra, vende, investe denaro, insomma fa affari e questo è molto buono, anche perché avete sempre un ottimo Giove! INCONTRO SÌ: Scorpione, parcheggia il suo aculeo nel velluto rosso, che ne dite di dargli una chance?

Oroscopo Branko Bilancia

Venerdì 6 l’Ultimo quarto suona anche per voi la campanella di fine ricreazione, si torna a scuola o agli affari, alla vita quotidiana. Anche per voi gran finale l’8, con la Luna accanto a Venere che procura incontri emozionanti, nuovi o rinnovati; è il momento di dichiararvi, ma anche di sposarvi, di iniziare una convivenza, c’è tenerezza e anche passione. Dal 9 date spazio alla professione, Mercurio nel vostro cielo resta ancora, ma è abbastanza veloce, dovete approfittarne per elaborare e proporre nuove idee. INCONTRO SÌ: La vicina Vergine è sempre molto bella. Ma pure un Sagittario può fare centro.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 6 la Luna in Cancro segnala il cambio di stagione, finalmente Venere smette di provocarvi dal 9, possibili nuovi incontri, che danno una scossa al cuore e aprono a piacevoli prospettive. Ma per una ventata passionale come piace a voi, dovete aspettare il 12, quando Marte si stabilisce nel vostro segno, graditissimo arrivo. Cercate di non perdere del tutto la concentrazione al lavoro, consultate un esperto, se serve, i rapporti con i soci e nelle collaborazioni sono sempre un po’ difficili, tenete gli occhi aperti, anche perché ci sono chiacchiere in giro. INCONTRO SÌ: Capricorno, gioca a rimpiattino con il vostro cuore. Ma anche un bel Pesci…

Oroscopo Branko Sagittario

Venere non può essere sempre dalla vostra parte, lo sapete… Domenica 8 c’è una grande festa di fine estate, partecipate anche voi con il sorriso sulle labbra, l’amore non sparisce, quando è vero ed è sincero, oppure sinora avete scherzato? Sole e Mercurio sono sempre molto buoni, vi fanno sentire giovani, le amicizie sono divertenti e non escludiamo nuovi incontri molto simpatici, dipende anche da voi. Nuovi contatti utili anche per la vostra attività, bene il lavoro in team, il gioco di squadra funziona, le occasioni di avanzare arrivano. Salute e sesso ok. INCONTRO SÌ: Acquario, ha sempre molto fascino, ma è un po’ disorientato, perché non lo prendete in sella?

Oroscopo Branko Capricorno

Venerdì 6 l’Ultimo quarto porta un po’ di maretta nelle collaborazioni, ma pure nel matrimonio. Non è però il caso di drammatizzare, dal 9 Venere diventa eccellente, vi apre nuove prospettive professionali all’estero, se la conferma tarda ad arrivare non dovete spazientirvi, siamo convinti che andrà tutto bene, con quel Giove e quell’Urano non avete motivo di preoccuparvi. Il 12 Marte diventa amico, c’è una buona ripresa dell’energia fisica e mentale, il sesso si risveglia, possibili improvvise forti attrazioni. Poi, se dureranno, dipende anche da voi… INCONTRO SÌ: Ancora e sempre Scorpione, che è più sexy che mai, ma anche con una Vergine…

Oroscopo Branko Acquario

Avete sempre la calda luce del Sole che vi scalda e un magnifico Mercurio che vi fa sentire giovani. Venerdì 6 la Luna in Cancro conclude un’esperienza professionale positiva; ora dovete continuare a guardare all’estero, spedite curricula, partecipate a contest, qualcosa arriverà. Ma la grande novità si annuncia in amore: dal 9 Venere lascia l’opposizione, anche se è stato un periodo così eccitante, un po’ di tranquillità non è una cattiva notizia, anzi. Marte ottimo sino all’11, poi la stella dell’energia si sposta, con il clima autunnale dovete riguardarvi. INCONTRO SÌ: C’è un Gemelli che vi ronza per la testa! O volete puntare su un Leone?

Oroscopo Branko Pesci

L’Ultimo quarto, venerdì 6, è pieno di nostalgia. Invece di crogiolarvi nei vostri pensieri, è il momento di agire, date una svolta alla vita affettiva entro l’8, poi Venere va in Vergine e porta scaramucce nel matrimonio, non è il caso di essere troppo permalosi, il cielo muta. Già il 12 Marte diventa strepitoso e sexy in Scorpione, si prospetta un periodo eccitante. In ogni caso il vostro amore, se è sincero e profondo, è sempre protetto da Giove e Urano, non corre pericoli anche quando è un po’ litigarello. Il nuovo Mercurio protegge le finanze familiari. INCONTRO SÌ: Toro o Bilancia? Amare, lasciare, forse scegliere. Siete due Pesci, perché non approfittarne?