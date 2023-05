Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 19 al 25 maggio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 19 al 25 maggio 2023.

Oroscopo di Branko dal 19 al 25 maggio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 19 al 25 maggio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Una più vigorosa ripresa degli affari e un crescente nervosismo nei confronti delle persone che non seguono i vostri ritmi. Siete pazzeschi, anche grazie a Marte, da sabato 20 in Leone, transito magnifico per tutto! Il pianeta potrà talvolta stuzzicare la temerarietà arietina, la presunzione, l’orgoglio smisurato, ma sarete sempre molto amati. Marte è simbolo di virilità maschile e di coraggio femminile: “marziane” sono state definite le donne che non avevano paura di nulla. Splendida la Luna nuova in Toro per affari e viaggi brevi.

INCONTRO SÌ: Chi altri è marziano come voi? Solo lo Scorpione. Questo 2023 è il vostro Rinascimento.

Oroscopo Branko Toro

Capodanno lunare: sabato 20, ore 17 e 53. Da quel momento le stelle, tutte, iniziano il nuovo passaggio esistenziale che termina, nella sua prima parte, il 7 maggio 2024. Segnatevi queste date, sono importanti richiami all’ottimismo quando, nei prossimi mesi, vi sentirete un po’ demoralizzati. Avete Giove, fatevi largo ora in un nuovo ambiente con spirito critico e ironia, prendete in giro voi stessi, sorridete delle vostre gaffe, quando Venere sarà con Marte in Leone. Ancora tensioni in famiglia, mancanza di armonia, materialismo. INCONTRO SÌ: Il vento languido dei Gemelli illumina un Giove generoso e complice – questa è fortuna!

Oroscopo Branko Gemelli

Sabato 20, Luna nel segno, precede il Sole, domenica 21, alle 9 e 9 minuti. I bimbi che nascono dopo quell’ora sono Gemelli, figli di Mercurio, destinati a diventare famosi. Prima generazione con Plutone in trigono dall’Acquario e con Saturno in Pesci. Un Saturno problematico per voi adulti: il transito torna dopo 30 anni e chiederà il conto di ciò che avete fatto nella vita. Eccezionali successi per i giovani. Marte in Leone regala una passione amorosa super. “Scandalose” relazioni durante i viaggi (da fare con cautela). INCONTRO SÌ: I primi auguri da Bilancia e Acquario, che avranno vantaggi dalle vostre stelle.

Oroscopo Branko Cancro

Donne sole: un uomo maturo, un po’ stempiato, ma con una buona posizione sociale e un bel conto in banca – visto che è “portato” da Giove e Saturno – inizia a corteggiarvi sin da venerdì 19. È il giorno della Luna nuova in Toro, per voi molto buona dal punto di vista finanziario, ma visto che è congiunta a Giove e in aspetto con la vostra Venere, riesce a essere anche un’abile intermediaria d’amore. Sposatevi al più presto, siete il segno della Luna, voi non potete vivere da soli, avete bisogno dell’altra faccia. Siamo lieti di potervi dare solo notizie molto belle. INCONTRO SÌ: Luna è anche il piacere di ritrovare persone del passato. Uno Scorpione, vi intriga ancora?

Oroscopo Branko Leone

Marte in Leone? Una bestia. Nel senso che il pianeta del coraggio, della guerra, riacquista nel vostro segno le migliori caratteristiche, pure orgoglio e nobiltà. Ci sarà egocentrismo, voglia di rompere il muro con la testa, perché sono previste guerre professionali, con la quadratura di Giove, ma siamo certi del vostro successo. Vi aspetta un’indimenticabile stagione! Mercurio: attenti all’aspetto formale degli affari, ma con Marte potete partire all’attacco già domenica 21, forti del Sole positivo.Anche l’amore, specie il 24 e il 25, è oro.Vita mondana vivace. INCONTRO SÌ: Coppia vincente con un Gemelli.Vi porta talvolta all’esau- rimento, ma è vita!

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 19. La Luna nuova è a vostro favore, preparatevi per la firma di un compromesso commerciale o di un prestito bancario per allargare l’attività. Siete favoriti in tutti i grandi progetti con questi ultimi influssi del Sole in Toro. Il 21, mese dei Gemelli, apre una rischiosa ma danarosa strada per il futuro. Saturno chiede sempre un prezzo. Amore: sarete oggetto di una scenata di gelosia, ottimo segno anche per gli sposati, finalmente svegliati da Venere. Il profumo di rosa ricorda a voi “anta”, le emozioni di un tempo, Parigi a primavera. Anche la Provenza è vostra. INCONTRO SÌ: Voglia di bellezza, eleganza, cordialità, educazione… La Bilancia vi corrisponde in tutto

Oroscopo Branko Bilancia

Registriamo la prima bella novità della stagione che si avvia alla conclusione: Marte da sabato 20 è in Leone. Magnifica posizione per trovare nuove energie fisiche, incontri d’amore. Alla (ri) scoperta dell’amore fisico, le donne Bilancia si imbattono in uomini virili, giovani o giovanili, sportivi. Forse non proprio belli (Marte è un guerriero rustico). Quasi una rinascita professionale parte con la Luna nuova di maggio, il 19, che diventa concreta e ben pagata il 21. Resta contro Venere, ma per poco. Mediate, non createvi inutili nemici. Salute: cautela. INCONTRO SÌ: Bellezza? Quando è bello, l’Acquario, è un Adone. Niente male nemmeno un Gemelli.

Oroscopo Branko Scorpione

Nazim Hikmet cantava:“I mari che non abbiamo ancora navigato”, voi, preparatevi venerdì 19 alle battaglie che non avete ancora combattuto. Quel giorno, la Luna Nuova nel campo della vita di coppia e delle collaborazioni professionali riesce a spingervi alla ricerca di altre occasioni per il successo. Infatti, Marte dal 20 in Leone, assume il ruolo di vostro generale che vi spinge e vi guida in questa nuova avventura sociale e umana, destinata a durare un’estate intera. Non disperdete, però, inutilmente le energie: ne avrete bisogno (tanto) per le notti d’amore. INCONTRO SÌ: Venere, almeno tu, dove sei? Risposta: sono qui, nelle acque limpide del Cancro, vieni.

Oroscopo Branko Sagittario

Vestitevi di verde, che esalta il vostro ottimismo e simboleggia Venere, dea dell’amore, ogni giorno più vicina al Leone. In questo che è il vostro segno dei lunghi viaggi, delle speranze e dei sogni resterà quattro mesi. Intanto però già Marte è in Leone da sabato 20! Coincide con il Sole in opposizione dai Gemelli, qualche contrattempo potrebbe creare malumore coniugale, crisi con i collaboratori, ma non sono in pericolo le vostre sostanze. Figura principale di questo oroscopo diventa un uomo: padre, figlio, marito, amante, socio, amico. Seguitelo. INCONTRO SÌ: Leone, dividete con lui un po’ di dolcezza, come antipasto di ciò che verrà dopo.

Oroscopo Branko Capricorno

Il mese del Toro, segno della vostra fortuna, si conclude con una ricca, potente e lungimirante Luna nuova venerdì 19. È un lieto presagio di quello che vi aspetta nei prossimi mesi. Dopo il Novilunio, Marte torna amico dal Leone, il Sole inizia a splendere nei Gemelli, tutta l’attività entra in un nuovo ciclo creativo e produttivo, orientato al successo. Non mancano le persone che remano contro, ma voi cercate di essere sempre garbati. Anche se Venere, in posizione disarmonica, vi rende litigiosi, l’amore è nel suo momento di grazia. INCONTRO SÌ: Mi sono innamorato di te, Toro, anche se avevo tanto da fare.

Oroscopo Branko Acquario

Le piccole donne Acquario, ma anche i piccoli uomini, crescono con la Luna nuova in Toro, venerdì 19: devono programmare una famiglia, matrimonio, figli. Un futuro sentimentale felice è confermato dal Sole che entra il 21 in Gemelli, nel punto più luminoso e fortunato del vostro oroscopo. Come ogni rinnovamento richiederà il massimo impegno, ma tanta fatica attende pure le persone adulte già sistemate. Marte in opposizione tocca i rapporti diretti, collaborazioni e matrimonio. Tuttavia non solo stress, Marte è anche passione; gravidanze non programmate. INCONTRO SÌ: Con te partirò, Sagittario. Ho così voglia di avventura, di cose semplici, di nuovi sogni.

Oroscopo Branko Pesci

Attivatevi venerdì 19: la Luna nuova in Toro è quanto di meglio possiate sperare di ottenere in campo pratico. Risultati frutto del vostro ingegno e impegno iniziato già da qualche mese, ma questa volta c’è la possibilità anche di colpi di fortuna, tocchiamo ferro per voi. Infatti, il metallo di Marte è proprio il ferro e voi avete il pianeta del coraggio e della guerra forte come acciaio dal 20, in Leone, sede della vostra intraprendenza e del talento professionale. Gli artisti sono protetti da Venere, splendida musa d’amore nel punto della vera felicità. INCONTRO SÌ: Leone, solo tu. Ci sarà una ragione se gli astrologi antichi lo associavano al Sole.