Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 17 al 23 febbraio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 17 al 23 febbraio 2023.

Oroscopo di Branko dal 17 al 23 febbraio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 17 al 23 febbraio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Prove generali per una grande rappresentazione d’amore, prevista lunedì 20. Siamo già arrivati al mese dei Pesci, segno con cui nasce spesso un rapporto segreto e profondo. Il Sole inizia il 18 il viaggio che lo porterà il 21 marzo in Ariete: il vostro anno personale si avvia alla conclusione, riflettete qualche giorno e poi preparatevi a un nuovo vincente assalto professionale o sentimentale – quello per voi più urgente. Marte e Giove, Venere e Luna sono con voi il 22 e il 23, mai visto un cielo così brillante! E non è uno scherzo di Carnevale. INCONTRO SÌ: Giove, ovvero Sagittario. La sua corsa è piena di dettagli che fanno la differenza.

Oroscopo Branko Toro

Tutto sommato è andata bene la stagione dell’Acquario, avete resistito alla continua pressione di Sole e di Saturno. Ora resta ancora il fastidio di Mercurio, ma l’orizzonte è già illuminato da stelle brillanti. Sentite il cambiamento positivo lunedì 20, quando nei Pesci si forma la Luna nuova, un influsso che apre alle nuove relazioni, alle amicizie e alle protezioni, che avranno un ruolo importante per il successo nel lavoro come negli affari. Nei momenti di crisi, dovete sempre ricordare che Mercurio ha una predilezione per i segni di Terra. Amate senza pensieri. INCONTRO SÌ: Si nasce amanti come si nasce mariti, Pesci risponde a entrambe le inclinazioni.

Oroscopo Branko Gemelli

Sistemate quello che si può sistemare in un solo week end, forti di una generosa protezione lunare in Acquario, insieme con Saturno e Mercurio. Lunedì 20 l’atmosfera cambia. Il cielo cambia. La vita entra in un altro periodo di rinnovamento, prima professionale e poi anche affettivo. Il Sole in Pesci vi mette in luce nell’ambiente professionale, la Luna nuova cambia qualche intesa o collaborazione, o vi invita alla riflessione. Tirate fuori le capacità di persuasione e anche le formule matematiche, ma separate l’amore dagli interessi. Gambe gonfie. INCONTRO SÌ: È l’anno del Coniglio, il cuore della Bilancia vi viene incontro di corsa e a braccia aperte.

Oroscopo Branko Cancro

È sempre un segnale positivo, per voi, quando il Sole e altri corpi celesti passano nei Pesci. Sabato 18 inizia la stagione di Nettuno, Saturno, Mercurio, Urano. Improvvisamente vi trovate nel vortice delle novità nell’ambiente professionale, con il tempo anche altre porte si apriranno, non c’è quindi bisogno di agire in fretta. Se riuscite a captare il segnale della Luna nuova del 18, avrete pescato la fortuna. Infatti questa fase lunare nasce nel mare dei Pesci, naturalmente accanto a Nettuno, è anche molto buona per la salute.

INCONTRO SÌ: Avrà anche un fisico da Robocop, ma inizia la stagione da grande protagonista, Pesci.

Oroscopo Branko Leone

Sono passate anche le fasi lunari pesanti per la salute, sabato 18 è ancora visibile un’ombra di malinconia, ma il 20 Sole e Luna nuova in Pesci vi aiutano a bruciare i concorrenti con uno scatto felino. Avete territori da conquistare. È proprio Saturno, “nemico” degli ultimi 3 anni, ad assicurarvi che arriverete in porto da condottieri. Il 20 Venere vi prepara una magnifica sorpresa, va in Ariete e si avvicina a Giove, guardata a vista da Marte e congiunta alla Luna. Questa combinazione, la più fortunata, chiude il vostro inverno con eventi felici. INCONTRO SÌ: Pesci, ora questo gioiello è sotto gli occhi di tutti e quindi anche dei vostri.

Oroscopo Branko Vergine

La vita è sogno? Quando il Sole transita in Pesci, specie in questi anni con Nettuno in quel segno, la sensazione è proprio questa. Luna come sogno. I sogni che farete in questa e nelle prossime notti, fino all’equinozio di primavera, sono premonitori, lanciano messag- gi veritieri, il mondo dell’inconscio è stimolato. Ascoltate il vostro intuito anche nelle decisioni professionali e negli affari; il campo pratico continua a ricevere influssi validi, createvi un vostro terreno fertile. Venere ritorna amica, Marte mette alla prova gli amanti. INCONTRO SÌ: Acquario, senza occhiali sta meglio, ha un’aria così smarrita… Ma vede benissimo.

Oroscopo Branko Bilancia

Avete una bella fama e passate per essere persone gentili, amabili, pronte ad aiutare. Ora, nel mese dei Pesci, che inizia sabato 18, e con la Luna nuova del 20, cominciate a pensare un po’ più a voi stessi. Il troppo lavoro può provocare disturbi nella salute. Il segno dei Pesci, infatti, occupa la vostra casa del lavoro e salute, non escludiamo che dobbiate occuparvi di persone vicine. In ogni caso, risultati professionali notevoli, relazioni con il pubblico ottime, amicizie fondamentali. Non vi resta che il compito solitario di trovare pace. Un bacio non risolve molto. INCONTRO SÌ: Venere verso la luce del Leone. Una luce che costruisce dove sembra non esserci nulla

Oroscopo Branko Scorpione

Va bene che a Carnevale ogni scherzo vale, come siamo soliti dire, ma ci sono persone che da troppo tempo giocano con voi, esattamente dal 20 dicembre 2020. La vita con Saturno in aspetto critico non è mai facile, ma presto sarà nel segno dei Pesci. Qui risplende un Sole che è al tramonto, ma emana una luce calma, quieta, magica. Una luce che illumina gli amanti, che si ritrovano poi – nel buio della notte – col fuoco negli occhi. Ripresa professio- nale sotto la Luna nuova e Venere il 20. P.S.: Cominciate a fare programmi per un viaggio di Pasqua (9 aprile). INCONTRO SÌ: Un segno che ha vissuto una vita intera in pochi mesi, Leone.

Oroscopo Branko Sagittario

Questa settimana entriamo nella stagione dei Pesci, inizia uno scenario astrale inedito (che vi sarà chiaro in marzo) con effetti rinnovativi immediati. Non si parla solo di lavoro e di altre questione pratiche, ma se pensate che sia questa l’urgenza del momento, affrontatela sabato 18 con la Luna in Acquario, Mercurio e Saturno. Influssi costruttivi pure per famiglia e casa, rapporto con i figli che ha un altro ottimo aiuto: Giove e Venere in Ariete, dal 20. Nello stesso giorno nasce la Luna nuova in Pesci, che da sola può rivoluzionare una vita. INCONTRO SÌ: L’Ariete è un segno che può sempre cambiare scenario nell’altalena dello zodiaco.

Oroscopo Branko Capricorno

Nati per avere successo, ma anche per contribuire alla riuscita degli altri: ecco perché il vostro segno, decimo dello zodiaco, è associato al “grande successo.” Non solo fatica quotidiana nel lavoro, le stelle premiano anche il lato umano del vostro carattere, quella “bontà d’animo” che esce bene allo scoperto nel mese dei Pesci. È il terzo mese dell’inverno, che quest’anno presenta una novità che vi farà felice: Saturno, vostra guida zodiacale, sarà in diretta con voi. La Luna nuova di lunedì 20 ricorda anche che “maggio è il mese delle rose e delle spose”. INCONTRO SÌ: In maggio Giove sarà in Toro, vostro amante storico. Insieme potrete avere grande fortuna.

Oroscopo Branko Acquario

Che mese! Il Sole esce dal segno sabato 18. Ma vi restano, guardiani del patrimonio e del vostro adorato amore, Mercurio e Saturno. Dato che ci sarà nel cielo pure la Luna di febbraio, perché non sposarvi subito? La Quaresima inizia il 22 febbraio. Sembra proprio che il numero 20 vi porti fortuna, lunedì nasce la Luna nuova nel campo dei soldi e del patrimonio di beni immobili, nello stesso momento inizia il fuoco passionale di Venere e Giove più Marte – incredibile, eppure è vero. Amati dalle stelle! Cambio di collaboratori? Il 22 e il 23. INCONTRO SÌ: Non chiederti cosa può fare la Vergine per te, chiediti invece cosa puoi fare tu per lei.

Oroscopo Branko Pesci

L’astrologia attende questo momento da trent’anni: Sole e Saturno, Nettuno in Pesci. Momento epocale, però i grandi protagonisti siete voi. Inizio previsto, sabato 18, dopo le 23. I bimbi che nascono dopo quell’ora, e fino al 21 marzo, appartengono ai Pesci. Questi primi nati hanno Venere ancora nel segno e Marte quadrato: in amore sapranno il fatto loro, esattamente come lo sapete voi, adulti per età, giovani dentro. La Luna nuova del 20 vi imbarca subito su una nave di lusso per una prima crociera. Auguri! INCONTRO SÌ: Pesci! “Partirà la nave partirà. Sarà come l’Arca di Noè, il cane il gatto io e te”.