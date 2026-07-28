Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 28 luglio al 3 agosto 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 28 luglio al 3 agosto 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 28 luglio al 3 agosto 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’estate entra nel vivo e il cielo vi invita a vivere i sentimenti senza tante esitazioni. Sole, Giove e Marte alimentano entusiasmo e desiderio di novità nella vostra vita, mentre la Luna piena di questa settimana può regalare un incontro importante destinato a lasciare il segno o dare una svolta a una relazione già avviata da tempo. Qualche tensione in famiglia non mancherà ma non riuscirà comunque a frenare il vostro entusiasmo. Favoriti i rapporti con i segni dell’Acquario e dei Gemelli.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il periodo richiede un po’ di pazienza. Tra impegni domestici e questioni economiche da sistemare potreste sentirvi sotto pressione, ma Venere continua a proteggere la sfera affettiva e vi rende particolarmente affascinanti. Evitate discussioni inutili e concedetevi qualche momento di relax per recuperare energie. Ottima sintonia con Vergine e Pesci.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La voglia di partire, conoscere persone nuove e cambiare aria sarà difficile da contenere. La Luna piena stimola curiosità e spirito d’avventura, mentre Urano favorisce intuizioni brillanti sia nei sentimenti sia nel lavoro. Un flirt estivo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più importante del previsto. Affinità con Bilancia e Leone.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le stelle concentrano l’attenzione sugli obiettivi professionali. Potrebbero arrivare conferme economiche o nuove opportunità da valutare con attenzione. Non tutti, però, si dimostreranno sinceri: fidatevi solo di chi ha già conquistato la vostra stima. In amore è il momento di valorizzare ciò che avete costruito. Buona intesa con Vergine e Sagittario.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Siete tra i protagonisti del cielo estivo. Il Sole vi dona carisma, sicurezza e una grande capacità di attirare l’attenzione degli altri. Chi è single potrebbe vivere incontri emozionanti, mentre le coppie trovano nuovi stimoli per progettare il futuro. Anche sul lavoro non mancano occasioni per mettersi in evidenza. Favoriti gli incontri con Ariete e Scorpione.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Venere continua a sorridervi e mette al centro i sentimenti, ma le soddisfazioni potrebbero arrivare anche sul piano professionale. Una proposta interessante, un incarico o una trattativa potrebbero prendere forma nei prossimi giorni, quindi fate attenzione a quello che vi aspetta perchè potrebbe essere qualcosa di meraviglioso. L’importante sarà non disperdere energie in ciò che non conta davvero. Ottime affinità con Toro, Cancro e Capricorno.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana molto vivace e ricca di stimoli per voi. La Luna piena porta grandi novità sia nei rapporti sentimentali on il vostro partner sia sul fronte lavorativo, quindi state attenti. Marte aumenta fascino e intraprendenza, rendendovi particolarmente convincenti. È il momento giusto per osare, senza lasciarsi frenare dai dubbi. Intesa speciale con Toro e Acquario.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le energie non saranno inesauribili, per questo sarà importante alternare impegni e momenti di recupero, altrimenti crollerete sotto il pesante stress di questi giorni. In amore Venere invita a mettere da parte orgoglio e diffidenze, favorendo un dialogo più sereno. Sul lavoro si aprono prospettive interessanti, a patto di affrontarle con fiducia. Affinità con Ariete e Sagittario.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La determinazione non vi manca per niente, e avete tutta l’intenzione di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati d ogni costo. Marte, però, invita a non esagerare con ritmi e attività fisica. Nei rapporti di coppia potrebbero emergere piccole gelosie o incomprensioni da chiarire subito. Favoriti gli incontri con Gemelli e Bilancia.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Le tensioni delle ultime settimane iniziano lentamente ad allentarsi, quindi state più sereni. Venere vi aiuta a ritrovare serenità nei sentimenti e accende il desiderio di concedervi una pausa o programmare un viaggio. Sul lavoro la situazione migliora lentamente, mentre sul piano fisico sarà utile evitare stress e affaticamento eccessivo, mi raccomando badate di più al vostro stato di salute. Buona sintonia con i segni del Toro e del Leone.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna piena riporta in primo piano emozioni e passioni. Marte rende tutto più intenso, ma anche più impulsivo. Prima di reagire d’istinto provate ad ascoltare le ragioni di chi vi sta accanto: un gesto di apertura potrebbe risolvere una questione rimasta in sospeso. Curate anche alimentazione e riposo. Intesa con Capricorno e Pesci.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Qualche imprevisto potrebbe rallentare i vostri programmi, ma creatività e intuito saranno le armi vincenti per trovare soluzioni efficaci. Sul fronte professionale si profilano sviluppi interessanti, mentre in amore il consiglio delle stelle è quello di vivere il presente senza troppe preoccupazioni per il futuro. Ottima affinità con Cancro e Scorpione.