Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 7 al 13 luglio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 7 al 13 luglio 2023.

Oroscopo di Branko dal 7 al 13 luglio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 7 al 13 luglio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Ultimo Quarto nel vostro cielo, lunedì 10, mentre Marte si calma. Il fine settimana, però, è un trionfo passionale, con notti bollenti. Vivete il momento, pensare al domani non serve, intanto i nuovi incontri vi fanno sentire più giovani, e si vede. Sarà per questo, ma pure per l’aiuto del nuovo Mercurio, che in famiglia la comunicazione migliora, le relazioni genitori figli sono più facili. Il nuovo Marte aiuta a sostenere un bel ritmo nel lavoro, avete tanto da sbrigare prima della pausa estiva, arrivano nuove idee per i creativi del segno, ma non stancatevi troppo. INCONTRO SÌ: Ancora Leone, con la criniera arruffata è più sexy che mai. Ma voi ora potete avere chiunque.

Oroscopo Branko Toro

Marte abbandona la posizione ostile lunedì 10, quando Luna è all’Ultimo Quarto, anche voi dovete lasciar andare qualcosa senza rimpianti, il cielo vi sta dando tanto, non pretendete troppo. Il fine settimana è ottimo per voltare pagina, vi sentirete presto molto meglio, potrete fare sport, divertirvi, anche nel sesso sarete campioni di resistenza. Venere sempre un po’ capricciosa non impedisce flirt stuzzicanti, che importa se non dureranno? Martedì Mercurio diventa fastidioso, meglio allontanarsi da famiglia e ambiente di lavoro, troppe chiacchiere. INCONTRO SÌ: Quella Vergine che sta nell’angolo sarà così timida anche fra le vostre braccia? Basta verificare.

Oroscopo Branko Gemelli

Amici che vanno, amici che vengono, d’estate è così, si parte e si torna, perché questa nostalgia che non è da voi? Venere continua ad assicurarvi un ambiente simpatico, siete apprezzati, da lunedì il vostro Mercurio va in posizione ideale, vi riempie di brio e voglia di divertirvi, ma vi permette anche di concludere qualche affare interessante. Leggete bene le clausole e firmate subito, poi meglio rallentare i ritmi, Marte diventa faticoso martedì, richiede impegni leggeri, yoga e meditazione per tenere lontane ansia e insonnia. Cautela alla guida. INCONTRO SÌ: Capricorno per voi è un osso duro, ma provate a rosicchiare la sua corazza.

Oroscopo Branko Cancro

Ancora una settimana eccellente, non fatevi condizionare da quell’Ultimo Quarto in Ariete, lunedì, la tensione che provoca passa presto, scansate piccole beghe da ufficio, polemiche con fratelli o colleghi. Approfittate della bella energia che il nuovo Marte vi porterà, fate sport all’aria aperta, godete della passionalità che rende vivaci le notti estive con il vostro amore. Bene la situazione pratica, gli affari portano profitto. Potete firmare accordi e contratti, sempre leggendo tutte le clausole in piccolo. INCONTRO SÌ: Toro ha bisogno del vostro abbraccio, e ve lo restituisce con gli interessi.

Oroscopo Branko Leone

Pianeta che parte, pianeta che arriva. Tra lunedì e martedì nel vostro cielo si danno il cambio Marte e Mercurio, forse ci perdete un po’ in forza fisica, ma la mente diventa più sveglia, che bel brio e che scioltezza nel comunicare, potete convincere gli altri della bontà delle vostre idee, anche qualcuno all’estero, chissà, lo promette l’Ultimo Quarto in Ariete, sempre lunedì. Naturalmente il vostro amore procede a gonfie vele, Venere vi avvolge di una luce verde brillante, pure i nuovi incontri sono interessanti. In famiglia è più facile capirsi, buone notizie dai figli. INCONTRO SÌ: Ariete va rincorso, è una fatica, ma ne vale la pena. O la solita Bilancia, che non vi delude mai.

Oroscopo Branko Vergine

Sole, Giove, Urano, Plutone e da lunedì anche Marte sono in ottima posizione per il vostro segno, non fatevi condizionare dal pessimismo saturnino accentuato da Luna in Pesci sabato, guardate il lato positivo. Il nuovo Marte vi ricarica di energia, cura i disturbi cronici, vi rigenera fisicamente e spiritualmente, potete mettere in cantiere i progetti già approvati. Quelli nuovi invece sono ancora da precisare, prima di parlarne a chi può decidere e finanziarli conviene aspettare un po,’ intanto ragionateci. 11 e 12 giorni buoni per partire, subito dopo Ultimo Quarto. INCONTRO SÌ: Scorpione non è mai una preda facile, ma quando l’avete in gabbia, non c’è aculeo che tenga.

Oroscopo Branko Bilancia

Lunedì Ultimo Quarto in Ariete agita il matrimonio, ma non è la fine dell’amore, che è protetto da una grande Venere; un battibecco o una punta di gelosia aggiungono un pizzico di pepe. Forse vi manca un po’ l’energia marziana, il pianeta lunedì va in posizione nascosta, in compenso il giorno dopo Mercurio diventa molto simpatico e voi con lui, anche se la vostra età non è più verde vi fa sentire giovani e attira i giovani, potete sedurre chiunque. Pure quella persona che esaminava i vostri progetti e sinora non sembrava convinta. Dovete insistere. INCONTRO SÌ: Acquario non è al massimo della sua energia, per questo diventa una preda facile.

Oroscopo Branko Scorpione

Finalmente lunedì Marte si calma, era ora che arrivasse un po’ di energia vitale! Evitate di usarla per attaccar briga con i superiori e con le autorità, meglio nuotare, fare sport, sfruttarla per lunghe maratone passionali. Se non sarà amore per sempre, saranno comunque eccitanti parentesi. Martedì Mercurio diventa fastidioso in Leone, le notizie e le risposte iniziano a tardare, ma si sa, è estate e i ritmi rallentano. Fatelo pure voi nel vostro lavoro, non dovete preoccuparvi troppo di un giovane rivale, siete Scorpione, volete scommettere chi riuscirà a spuntarla? INCONTRO SÌ: Pesci, mon amour: stendete le reti e nel ritirarle ne troverete più d’uno, disponibili e languidi.

Oroscopo Branko Sagittario

La serata di sabato e la domenica sono un trionfo d’amore e di passione, non passatele da soli. Lunedì c’è Ultimo Quarto in Ariete, forse è un arrivederci, non certo un addio, potete sempre rimanere in contatto su Skype, ora ci sono tanti modi per restare vicini anche se si è lontani, quando l’amore c’è, come assicura Venere. Piuttosto, è ora di partire, o pianificate la prossima trasferta (anche per lavoro), non siete Sagittario viaggiatori? Avete bisogno di una pausa, Marte in Vergine chiede riposo e relax psicofisico, come al solito avete dato tanto, troppo. INCONTRO SÌ: Toro ha il vostro amato Giove nel cielo, sarà per questo che lo trovate così eccitante?

Oroscopo Branko Capricorno

Il week end è un po’ faticoso, colpa di Sole sempre in Cancro ma soprattutto di Ultimo Quarto in Ariete, che inizia domenica e si forma lunedì, riesce a irritare la famiglia, i figli sono più difficili del solito. Martedì però c’è un altro panorama, Mercurio va in Leone e la tensione cala, Marte passa in Vergine e vi dà la forza di rimettere tutto a posto, c’è una bella Luna in Toro, diventate un po’ romantici. Ora a rafforzare il vostro amore non c’è solo affetto profondo, ma anche vivacità passionale, siete un segno di terra, con voi il sesso è un’esperienza appagante. INCONTRO SÌ: Marte in Vergine risveglia l’interesse nei suoi confronti. Perché non fate un passo?

Oroscopo Branko Acquario

Luna venerdì vi aiuta a sbrigare gli ultimi impegni, poi scatta l’ora del divertimento, Luna in Ariete che va verso l’Ultimo Quarto movimenta il fine settimana, partite in gita con gli amici più stretti, un fratello, svuotate la mente sempre così attiva. Tra lunedì e martedì cambia il pano- rama celeste, Mercurio, stella degli affari, diventa fastidioso, le notizie non arrivano, i ritmi si fanno più lenti. Ma c’è anche un’ottima notizia, Marte lascia la posizione di disturbo, torna un po’ di energia vitale, sfruttatela per ricaricarvi e anche per animare le vostre notti di passione. INCONTRO SÌ: Gemelli, chi l’ha visto? Se la strada è libera, fatevi sotto, non potrà, né vorrà, dirvi di no.

Oroscopo Branko Pesci

Sfruttate il fine settimana per fare sport, prendere il sole, trascorrere ore di passione con il vostro amore, c’è una bella energia, martedì 11 Marte diventa faticoso, iniziate a soffrire troppo il caldo, vi stancate subito, è il momento di fare una pausa o rallentare i ritmi. Ricaricatevi come sapete fare voi, con il mare, meditazione, yoga. Il cielo resta stimolante per la vostra figura professionale, lunedì il Primo Quarto in Ariete chiarisce una situazione che coinvolge il patrimonio, gli immobili, è possibile trovare una soluzione interessante, la sfera pratica offre grandi opportunità. INCONTRO SÌ: Cancro-Pesci è una coppia formidabile, ma se volete cambiare provate una Bilancia.