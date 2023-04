Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 7 al 13 aprile 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 7 al 13 aprile 2023.

Oroscopo di Branko dal 7 al 13 aprile 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 7 al 13 aprile 2023.

Oroscopo Branko Ariete

La settimana di Pasqua si trova tra la terribile Luna piena di giovedì 6 (ma eccitante in amore) e il temibile Ultimo quarto del 13. Forse, al ritorno dalla vacanza, chiuderete qualche intesa professionale e lascerete qualche amante. Siete fatti così, impulsivi come Marte. In tanta confusione Pasqua e Pasquetta su un’isola di felicità, illuminate dalla sensuale Luna scorpionica e poi turistica in Sagittario. Voi non temete i cambiamenti che ci saranno prima dell’estate, la luce di Giove e Venere vi porta fortuna. INCONTRO SÌ: Pasqua, la Luna in Scorpione vi somiglia: non molla il colpo finché non vince.

Oroscopo Branko Toro

Dovete anche rilassarvi un po’, non solo per Luna in opposizione proprio il giorno di Pasqua, ma anche per il tanto lavoro che vi aspetta dopo. Avete attraversato un anno tempestoso, ma ora si parla di rinascita, di felicità. Ma è possibile essere felici in un momento di crisi generale? Certo che sì, e voi ne siete la prova. Un prezioso regalo di Saturno giovedì 13, Luna ultimo quarto in Capricorno, capitale in aumento. Ciao, Venere! A Pasquetta esce dal vostro segno e va in Gemelli: prenotate una vacanza con il vostro amore, tranquilla. INCONTRO SÌ: dormirete benissimo sotto quella Luna in Capricorno, sarà tutta un sogno.

Oroscopo Branko Gemelli

Trilussa, vostro poeta, dice che “tutto sommato, la felicità è una piccola cosa”. Sarete d’accordo quando sentirete nel vostro cielo il respiro di Venere, regina d’amore, martedì 11, passaggio veloce – ma l’avrete amica fino al 15 ottobre. Volete subito tutto, ma dovete ascoltare le stelle quando vi invitano a essere rilassati. Saturno, Saturno… Venere in Gemelli è una seduttrice, le donne del segno conquistano tutti, ma pure gli uomini possono contare sulla complicità di Giove. Fortuna grande. Ma attenti, anche Giove perde la donna che si è dimenticato di baciare. INCONTRO SÌ: Luna delicata per il cuore non abusate della pazienza della Bilancia.

Oroscopo Branko Cancro

Iniziamo con la Luna piena di venerdì 7, che diventa indigesta al vostro Marte e fa saltar fuori le magagne. L’altra fase è l’Ultimo quarto il 12 e il 13, che si forma invece nel campo delle collaborazioni, nella vita di coppia e nel matrimonio. Prudenza alla guida, nello sport, durante i viaggi (non presentano insidie le traversate per mare). Questa Pasqua, dopo tanti anni la prima con Saturno in Pesci, apre nuove prospettive che saranno concrete nel mese del Toro. Non dimenticate questa data: giovedì 20 aprile, nasce la meravigliosa e fortunata Luna nuova. INCONTRO SÌ: Nettuno, il sognatore, vi induce a guardare intensamente gli occhi di un Pesci.

Oroscopo Branko Leone

Domenica di Pasqua la Luna è in Scorpione, non proprio ideale per voi, ma se siete in viaggio, sentirete meno la pressione sulla casa. Cautela nella salute perché anche dal Toro arrivano spifferi e reumatismi. Per il resto tutto migliora già a Pasquetta con la Luna in Sagittario e Venere strepitosa in Gemelli: Dio, come ti amo! Giove fortunato, Saturno consolidatore, Marte alle porte del segno pare steso su un tappeto e guarda la donna Leone con uno strano luccichio negli occhi, sbadiglia, pregusta il sapore dei suoi baci. Conquiste passionali per le donne! INCONTRO SÌ: un playboy, magari più giovane, magari proprio un figlio di Marte – Ariete!

Oroscopo Branko Vergine

Pasqua con chi vuoi… Gli influssi più interessanti e divertenti sono diretti al settore di lunghi viaggi, amicizie, relazioni sociali e affari, ma anche di tanti incontri fuggevoli che avvengono durante il giorno e che fanno comunque bene al cuore. Nel matrimonio, che tante ne ha passate nei mesi marziani, bisogna ritrovare parole leggere. Venere si fa scorbutica, straniera, pettegola, in Gemelli da martedì 11, ma per poco. Un avviso ai naviganti arriva da Saturno-Venere, ma voi siete attenti alla salute, non commetterete l’ingenuità di esagerare con i famaci. INCONTRO SÌ: fatevi portare in bici per le strade di campagna da una Bilancia.

Oroscopo Branko Bilancia

Pasqua! Per ora Marte non può compromettere il vostro incontro con Venere, la notte di martedì 11, quando entra in Gemelli. Per la prima volta i segni d’aria ricevono Venere in trigono a Plutone in Acquario: sono curioso di sapere cosa succederà pure tra gli sposati. Viaggi consigliati più che altro per cambiare aria; non vi siete accorti che i vostri bronchi sono affaticati e avete bisogno di stare all’aperto, meglio collina o montagna. Professionalmente bisogna cambiare il ritmo degli impegni, il 13 è un evento familiare a richiedere attenzione. INCONTRO SÌ: Gemelli, sembra un ventenne per l’orgoglio e il ritmo che ha quando bacia.

Oroscopo Branko Scorpione

La Luna, appena diventata nuova in Bilancia, venerdì 7 passa in Scorpione e l’avrete nel segno fino a domenica pomeriggio: che fortuna! Questa sarà davvero una rinascita, Pasqua del resto “appartiene” in qualche modo allo Scorpione. Chi meglio di voi riesce a creare movimento e rinnovamento nella vita? Arriva anche un nuovo amore per chi è solo, sapete quelle storie che amo definire “alla Johnny Depp” : totalmente imprevedibili. Nel lavoro siete già andati bene in marzo, non vedo perché dovreste faticare anche a Pasqua. INCONTRO SÌ: Ariete! Chissà qual è stato il Big Bang che ha dato origine a questa meraviglia di uomo.

Oroscopo Branko Sagittario

La Luna, colomba bianca, illumina il vostro volto sin da venerdì 7, ma a Pasquetta splende nel segno e vi conduce verso nuove conquiste. Vivete giorni vivaci pure se siete sposati, ma Venere diventa musona e si oppone dai Gemelli, vi rimprovera di voler correre troppo lontano. Chi può mai fermare una cavallina imbizzarrita? Nemmeno in campo pratico nessuno vi fermerà, avete la fortunata protezione di Giove, mentre il campo di lavoro e affari è tutto un fiorire di possibilità, iniziative, risultati. Sport sì, ma non esagerate. Nettuno: attimi di celeste nostalgia… INCONTRO SÌ: Leone, possiede un armadio enorme, ha tutto. In giacca militare di Balmain è un vero fusto.

Oroscopo Branko Capricorno

Dopo lo stress della Luna piena, venerdì 7, e i colpi a tradimento di Marte davvero poco armonico, ecco una Pasqua assolutamente radiosa e felice per la famiglia, per le amicizie, per l’amore. Vi ci voleva proprio un salto nella natura per disintossicarvi dalla fumosa atmosfera dell’ambiente professionale, ma se siete nuovamente in azione il 13, fate attenzione! Nasce l’Ultimo quarto nel segno, una fase lunare emblematica, che tende sempre a chiudere i rapporti. Almeno quelli traballanti. Non l’amore, però, nonostante qualche breve conflitto. INCONTRO SÌ: Gemelli, incanta con le parole ma è leggerino. Vive una stagione in chiaroscuro.

Oroscopo Branko Acquario

Per Pasquetta scartate il vostro uovo e troverete la bellissima sorpresa di Venere di nuovo positiva, anzi super bella in Gemelli e poi sempre amica fino a metà giugno. Approfittate di questo regalo delle stelle, se non siete ancora riusciti a ottenere un sì, con voi “lavorano” anche Marte e Giove. Siete affascinanti, energici, attraenti, ma così concentrati su voi stessi. Se la famiglia o la persona che avete accanto ha bisogno di voi, non fate mancare la vostra sollecitudine. Persone sole: vivacità erotica per simpatiche avventure. I soldi restano un pensiero fisso. INCONTRO SÌ: Cancro! “Coloro che sognano di giorno sanno cose che sfuggono a chi sogna solo di notte”.

Oroscopo Branko Pesci

Da venerdì 7 a Pasqua, la Luna scorpionica si adatta perfettamente al vostro Saturno ed è in sintonia ancora più intensa con Nettuno. Se aggiungete Marte cancerino e Urano taurino, è chiaro che questa sarà una grande festa dell’amore, della passione fisica, delle avventure, dei tradimenti immaginari. Quella cosiddetta “botta di vita” che state immaginando dallo scorso San Silvestro, vi sarà regalata proprio ora. Così, a Pasquetta, la Luna e Venere contro si prederanno qualche gustosa vendetta. Nel lavoro siete fortissimi come non mai. INCONTRO SÌ: Marte, simbolo di passione fisica e trasgressione, vi indica Ibiza con uno Scorpione.