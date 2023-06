Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 23 al 29 giugno 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 23 al 29 giugno 2023.

Oroscopo di Branko dal 23 al 29 giugno 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 23 al 29 giugno 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Marte e Venere sono sempre eccitanti per voi, e la vostra felicità affettiva resta blindata dalle stelle, anche se qualche nuvola passeggera inizia a presentarsi all’orizzonte. Nel fine settimana curate la casa, i rapporti con i familiari, riordinate le carte, visto che da lunedì 26 un fastidioso Primo quarto porta con sé lo spostamento di Mercurio in territorio ostile. Siete ancora voi i più forti e potete sempre tentare un colpo di mano pure negli affari, con l’ex, con i soci. Ma non vi converrebbe concentrarvi sulle nuove opportunità e lasciarvi il passato alle spalle? INCONTRO SÌ: Bilancia, da sfidare oppure una Vergine, che ha dimenticato come lasciarsi andare.

Oroscopo Branko Toro

Nel week end la Luna vi ricorda che il cuore non deve battere solo al ritmo del registratore di cassa, ma pure in armonia con un concerto di violini tzigani. Marte e Venere vi ostacolano, è vero, ma sono proprio le passioni contrastate o un po’ torbide a eccitare di più, o no? Lunedì 26 il Primo quarto richiama l’attenzione sulla forma fisica, fissate un controllo medico, è meglio prevenire che curare, dovete essere in piena forma per l’estate. Il giorno seguente Mercurio raggiunge la posizione ideale per voi: arrivano risposte attese, è ora di firmare. INCONTRO SÌ: Un incontro casuale, un post su un social media vi riporta davanti agli occhi un Cancro.

Oroscopo Branko Gemelli

La vostra stagione ormai si è conclusa, ora dovete badare al sodo (affari, investimenti, trattative, ricerca di sponsor). Partite con decisione lunedì 26, dopo il Primo quarto c’è il passaggio di Mercurio nel campo pratico: è bello avere idee, ma occorre riuscire a far partire i cantieri… Lo vuole anche Saturno, che richiede impegno, serietà, pianificazione. Tutte le stelle vi aiuteranno. L’amore è vicino, date e prendete affetto e comprensione, possibili però piccole incomprensioni nel weekend con i familiari; la Luna è nervosa. INCONTRO SÌ: Bilancia, andate verso questo segno, che ora ha bisogno di ridere. Eccovi!

Oroscopo Branko Cancro

Giove e Urano in Toro creano grande movimento nel settore degli incontri. Ora sul trono dell’estate ci siete voi, prendetevi il vostro spazio al centro della pista da ballo, ci piace Luna nel weekend, gentile e modesta, vi invita a prendere l’iniziativa, non fate i timidi altrimenti non accadrà nulla di ciò che desiderate con ardore. Lunedì 26 c’è il Primo quarto in Bilancia, delicato per famiglia, casa, figli. Non chiudetevi a riccio, Mercurio arriva nel vostro cielo, prima stella a visitarvi quest’anno, a volte una battuta, una risata risolve di più di cento discorsi. INCONTRO SÌ: Se un Toro vi invita a cena non rifiutate, può essere l’inizio di qualcosa. Scorpione però vi cerca.

Oroscopo Branko Leone

Primo quarto in Bilancia, lunedì 26, vi assicura il brio che questo Giove noioso e materialista vi ha sottratto. La carriera non è tutto, fate spazio all’amore, alla simpatia, alla socialità. L’estate vi dona, la pelle splende con i colori dell’estate – rosso, verde avocado, arancio, pesca – siete belli e attraenti, amate e fatevi amare. Ai soldi penserete poi, che importa se spendete un poco di più ora, presto potrete rifarvi e il patrimonio personale è più solido di quel che pensiate. Saturno vi aiuta a sbrogliare le questioni che riguardano le proprietà in comune. INCONTRO SÌ: Sagittario, sta rialzando la criniera, il suo amore può farvi fare bella figura. Passione!

Oroscopo Branko Vergine

Basta timidezze, non fate diventare questo lato del vostro carattere un comodo schermo per nascondervi e fare le vittime. La Luna nel weekend vi aiuta ad aprirvi, Sole e Mercurio vi chiedono di uscire dal guscio e osare di più, è ora di sfruttare questo bel Giove che parla di estero, di viaggi, di opportunità che arrivano quando meno ve le aspettate. Magari portate da un messaggio o un nuovo giovane amico che vi stima tanto. L’amore è sotto traccia, ma torna la fiamma che cova sotto la vostra cenere; mandate però in pensione tutto ciò che è vecchio. INCONTRO SÌ: Il vostro vicino Leone è come un faro di luce dorata, ma potrebbe essere un fuoco di paglia.

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna è sempre gentile in questo inizio d’estate, con Marte e Venere che vi danzano intorno come lucciole in un bosco incantato. Siete già innamorati? Se la risposta è no, è il Primo quarto di lunedì 26 a far convergere su di voi cento sguardi. Eppure a voi ne basterà uno solo. quello giusto, l’importante è scegliere bene. Ne sarete capaci? Non fidatevi troppo di voi stessi, il nuovo Mercurio in Cancro è un giullare che si diverte a trarvi in inganno. I figli vi stancano, il lavoro vi stressa, andate in vacanza. Ora, subito. INCONTRO SÌ: Qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio, qualcosa imprestato, qualcosa di blu. Acquario!

Oroscopo Branko Scorpione

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”, diceva un allenatore di football americano del secolo scorso. E chi è più duro di voi, più resiliente e spregiudicato? Ma a volte lo dimenticate. A schiarirvi le idee ci pensa un intuitivo Mercurio che raggiunge il Sole martedì 27, e rimette a posto un po’ di tasselli. Voi, intanto, non rimandate i controlli di routine, perché buttare via con leggerezza una delle vostre proverbiali sette vite? L’amore? Chiedete a Luna nel week end, che sta organizzando un incontro malandrino. Non sarà la storia “per sempre”, ma insomma. INCONTRO SÌ: Cancro, brilla nel Sole e profuma di mare, impossibile resistere. Anche Vergine, però.

Oroscopo Branko Sagittario

Non vi venderete certo per un piatto di lenticchie, anche perché sapete che alla fine il vostro padre Giove vi dà una spintarella e vi porta al sicuro, anche se un po’ ammaccati. Pure stavolta le nuvole si sono diradate e il vostro cielo è molto più sereno, Saturno permettendo. Ben protetto il campo dei nuovi incontri e relazioni sociali, a guardarvi sembrate davvero persone di successo L’amore? È esotico, prendete un mezzo qualsiasi per partire subito e raggiungere la persona che vi piace, magari il 26, con Luna Nuova protettiva e gentile. INCONTRO SÌ: Il fuoco di Ariete non si è ancora spento, dovete aggiungere solo un po’ di legna.

Oroscopo Branko Capricorno

Di che cosa v’importa di più? Del successo, del denaro? O forse dell’amore? Giove e Urano in Toro parlano un linguaggio di noci e miele, di grandi cambiamenti nella vita sentimentale, di convivenze, figli, di nuovi incontri che vi toccano il cuore. La Luna ha deciso: sarete in coppia. Se la carriera ne soffre, pazienza, vi assicuriamo che si tratta solo di una breve battuta d’arresto, causata dal Primo quarto di lunedì 26 – cos’è stato, una svista, un nuo- vo collaboratore, un socio che non si vuole piegare? Portate pazienza, l’orizzonte si schiarirà. INCONTRO SÌ: È proprio così, un Pesci vi fa sognare e arrabbiare insieme. Stavolta però è amore!

Oroscopo Branko Acquario

Giove e Urano in Toro vi sembrano una vera ingiustizia, un’onta al razionale fluire del cielo zodiacale. Non vi va affatto di risolvere tutti quei problemi di casa, condominio, parenti anziani, figli e via elencando, volete essere liberi di spaziare e di creare, di concepire nuovi progetti grandiosi. Invece vi tocca occuparvi di sciocchezze, e anche l’amore contribuisce al vostro nervosismo! Due sono le cose: o cercate di portare pazienza, in fondo il cielo va veloce, o con il Primo quarto di lunedì 26 fate le valigie e partite per il giro del mondo. Deciso? INCONTRO SÌ: Leone, vi attira e vi respinge. Gemelli, potrebbe darvi un po’ di serenità. E un Sagittario.

Oroscopo Branko Pesci

Già avete messo in saccoccia il Solstizio d’estate, ora pure Mercurio si avvicina a un punto sensibile del vostro cielo, e sembrate non accorgervene. La situazione è buona, ma che cosa volete fare da grandi? Ve lo chiede pure Saturno, che dice: “Basta sogni, è ora di decidervi!”. Avere Saturno nel cielo non è facile, ma non avete altre stelle negative, quindi vi conviene accantonare le giustificazioni e farvi sotto: pure in amore, il Primo quarto del 26 vuole darvi un piccolo shock romantico. Lavoro, incassi, gite: fatevi sotto.

INCONTRO SÌ: Scorpione, vi turba, di notte, nei sogni segreti? Un Pesci non può non sognare, è la sua vita.