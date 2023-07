Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 21 al 27 luglio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 21 al 27 luglio 2023.

Oroscopo di Branko dal 21 al 27 luglio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 21 al 27 luglio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Nelle prime ore di domenica 23 il Sole entra nel vostro amico Leone, raggiunge Venere e Mercurio e l’estate si scalda. Luna è crescente e il 25 forma il Primo Quarto in Scorpione, e dentro di voi nasce e cresce un amore sensuale, trasgressivo, persino un po’ ossessivo, chi saprà fermarvi? Qualcun altro vi ama, però: potreste trovarvi di fronte a una scelta non semplice, lasciatevi guidare dal cuore. Portafogli protetto da Giove. Curate di più la salute intorno al 24, è vero che è estate, ma quei capelli bagnati all’aria della notte potrebbero farvi raffreddare! INCONTRO SI: Assolutamente, totalmente e pazzamente Leone, ancora una volta è lui sul vostro trono.

Oroscopo Branko Toro

Con voi ci sono Giove e Urano, mentre Marte, Saturno, Nettuno e Plutone vi inviano raggi fortunati. Potete lamentarvi se arriva la stagione del Leone? E solo il segnale che è il momento di concedervi un po’ di relax, magari potrete riprendere i vostri progetti a fine mese o in agosto, adesso dedicatevi a voi stessi, un po’ di sport vi farebbe bene, con questo Giove avete un appetito. Anche la ginnastica d’amore consuma calorie, no? I flirt estivi vanno bene, ma non prendeteli troppo sul serio, non è solo la differenza d’età, volete mettere in crisi la famiglia? INCONTRO Si: Con Vergine ci sono affinità profonde e con queste stelle anche il sex va alla grande. Quindi.

Oroscopo Branko Gemelli

È la stagione dell’amico Leone, ma chi fa la parte del leone in compagnia, nelle serate estive, sulle spiagge e in disco, siete proprio voi, sembra che Saturno non sia più vostro censore. Non fate troppo i gradassi, però, venerdì e sabato Luna raggiunge Marte e vi richiama alle responsabilità familiari, non potete fare sempre quello che vi pare. Del resto tutti si fanno in quattro per darvi soddisfazione. Siete un po’ tirati da due parti opposte, ma siete Gemelli, se uno va da una parte, l’altro può andare dall’altra: coprite tutte le possibilità. Prudenza al volante 21 e 22. INCONTRO SI: E se provaste un Pesci più grande di età? Noi siamo molto curiosi, e voi?

Oroscopo Branko Cancro

Domenica il Sole si congeda e vi dà appuntamento all’anno prossimo, ma questo non vuol dire che a andrà male, tutt’altro. Ottima situazione pratica, gli affari prosperano, il denaro circola, avete le mani d’oro, dateci dentro, non dovete dubitare di voi stessi lunedì e martedì, è solo la Luna che cerca di ingannarvi, nient’altro. Martedì il Primo Quarto parla una lingua che vi piace moltissimo, quella dell’amore, dei nuovi incontri, della felicità. Cosa state aspettando? Fate pure il primo passo. Forma fisica ottima, andate al mare appena possibile. INCONTRO SI: Siete l’unico segno capace di domare uno Scorpione, il suo aculeo vi fa un baffo.

Oroscopo Branko Leone

Venerdì ultimate gli impegni professionali, banca, immobili, progetti, patrimonio, poi preparatevi per la stagione del vostro compleanno, che inizia domenica 23 con Luna amica. Venere è con voi, vi fa belli, simpatici, innamorati, mentre Mercurio vi rende freschi e giovani, anche se l’età non è più verde. Nella notte fra il 25 e il 26 si forma il Primo Quarto, c’è qualcuno che vi invidia o si sente trascurato, concedete un po’ più di attenzione ai vostri figli, anche se magari non lo dicono, hanno bisogno di voi. INCONTRO Si: Vergine è sempre li che vi guarda, discreta e bellissima, che vorrà dire? Che vi ama?

Oroscopo Branko Vergine

Il weekend inizia con la vostra Luna di luglio, quanta energia vi arriva! Non è solo vitalità fisica, pure forza morale, il coraggio di perseguire gli obiettivi più segreti, quelli che accarezzate nel vostro cuore. Da domenica il Sole non vi manda più raggi diretti, è come un grande evento che si prepara, voi per ora curate i particolari, poi vi lancerete nella mischia. Per caso siete innamorati? Ce lo fa pensare il Primo Quarto che si forma il 25, chi vi piace è abbastanza vicino a voi, non è vero? Se non potete andare in vacanza ora, concedetevi una gita al mare. Felicità. INCONTRO SI: Toro ha bisogno di voi, adesso, non vorrete deluderlo? Capricorno vi ama di più, però.

Oroscopo Branko Bilancia

Finalmente nel weekend il Sole smette di infastidirvi e prende posto nel segno più estivo dello zodiaco, il vostro amico Leone, dove già si trovano Mercurio e Venere, un terzetto affiatato, allegro. Nel vostro cielo splende Luna crescente, e un affetto che da spensierato diventa sempre più intenso, nessun pianeta è contrario. E voi a cosa siete disposti a rinunciare per amore? Chiedetevelo martedì, quando si forma Primo Quarto nel sensuale Scorpione, avrete la vostra risposta. Se siete al lavoro le stelle sono con voi, c’è serietà e pure divertimento. Notizie in arrivo. INCONTRO SI: Siete incerti, soliti Bilancia, fra un Acquario e un Toro. Che dire? Come cascate, cascate bene.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì e sabato sono giornate spensierate, anche gli strani intrecci amorosi che avete imbastito all’inizio di luglio non vi deludono. Domenica 23, però, inizia la stagione del Leone, dove sostano già Venere e Mercurio, sembra che le vacanze vi abbiano già stancati, invece di invitarvi al riposo. Non starete un po’ esagerando? Lo capirete martedì 25 quando si forma il Primo Quarto. Certo ci sono polemiche, gelosie, batticuori, ma senza che amore sarebbe? La passionalità resta alta con il vostro Marte in aspetto positivo, sport e sesso non vi deludono. INCONTRO SI: Punteremmo su Cancro, ma se volete rischiare mirate a Leone, raccoglierà la sfida.

Oroscopo Branko Sagittario

Il weekend inizia così e così, con malumori e sospetti che si dimostrano ingiustificati, il problema più che fuori è dentro di voi, lo capirete già domenica, quando inizia la stagione del Leone e si aprono nuovi orizzonti, il vostro mondo non è più ristretto, potete spaziare come piace a voi. Ripensamenti, esitazioni, che il Primo Quarto di domenica vi suggerisce, sono come il canto di una sirena che vuole attirarvi su una strada sbagliata. Siate Sagittario, un po’ incoscienti e genuini, e supererete gli ostacoli pure in amore. Cautela però per la forma fisica, non siete di ferro. INCONTRO Si: Bilancia vi piace e vi calma, perché non provare? Oppure un Toro, così diverso ma cosi solido.

Oroscopo Branko Capricorno

Luna di venerdì e sabato vi mette di buonumore, si aprono prospettive nuove per la vita personale e quella professionale. Domenica Sole lascia l’opposizione e va in terreno neutrale, martedì Primo Quarto di Luna vi porta un incontro magico, che fa scaturire lava passionale. C’è una luce nuova nel vostro sguardo, la scoprirete specchiandovi negli occhi della persona che vi piace, trovate il coraggio di farvi avanti. Bene anche la vita pratica, aprite la vostra attività a nuovi mercati, esplorate oltre i confini, i viaggi di istruzione sono molto produttivi. INCONTRO Si: Avete mai pensato a Gemelli? Siete cosi diversi, ma proprio per questo potrebbe funzionare.

Oroscopo Branko Acquario

Tutto il weekend è rischiarato da Lune gentili, ma domenica il Sole raggiunge il Leone, dove già sostano Mercurio e Venere. Ci vuole più attenzione nella vita pratica, cercate di contenere un po’ le spese. A volte siete un po’ disorganizzati, ne avrete la conferma martedì, quando si forma Primo Quarto di Luna, che disturba anche la forma fisica, siete un po’ scombussolati. L’amore invece è nelle vostre mani, dovete evitare i malintesi, è meglio affrontare a viso aperto i problemi che rimandare i chiarimenti. Mostrate tutta la vostra tenerezza e andrà bene. INCONTRO SI: Gemelli è il vostro ideale, ma per voi adesso ci vorrebbe una Bilancia, o un Sagittario.

Oroscopo Branko Pesci

Il weekend inizia nervoso, Luna in Vergine vi porta una strana sensazione. Del resto quando mai i Pesci non avvertono qualcosa che a tutti gli altri non appare? Domenica Sole va in Leone e vi ricorda che avete bisogno di vacanze, di mare, relax, ritmi tranquilli. Se possibile, fissate un breve soggiorno in una località appartata, respirate aria pulita con il vostro amore, che sa sempre come farvi ridere. Martedì Primo Quarto di Luna vi dà una scossa positiva, risveglia il sesso, invita a fare un viaggio, apre nuove prospettive anche per la professione. Lasciatevi ispirare. INCONTRO Si: Un solido Capricorno è tutto un mondo da esplorare. Siete disposti a farvi una scalata?