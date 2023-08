Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 agosto 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 18 al 24 agosto 2023.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 agosto 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 agosto 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Ricorderete questo agosto per le emozioni e le opportunità che vi sta riservando, quindi perché vi fate turbare da qualche Luna antipatica? Forse è perché le vostre vacanze volgono al termine e si avvicina il tempo di preparare le valigie, di salutare qualcuno che vi ha rubato cuore e anima. Nulla è perduto per sempre, dice la Luna primo quarto in Sagittario, giovedì 24; un nuovo capitolo della vostra vita sta iniziando, ed è proprio all’insegna dei grandi viaggi! Quando c’è amore, le relazioni a distanza non sono più un problema! Professione e soldi ok. INCONTRO SÌ: Sagittario, è un po’ giù, volete consolarlo? Altrimenti bussate alla porta di un Toro, vi aspetta!

Oroscopo Branko Toro

Che bella Luna, venerdì 25, annuncia abbracci e passione alle stelle, la stagione della Vergine inizia il 23 mattina, preparatevi a vincere pure in amore. Venere è sempre capricciosa e un po’ scostante, vi provoca con la sua bellezza e poi fugge. La prenderete? Noi diciamo di sì, siete molto sexy, difficile resistervi! Marte vigoroso vi ha scolpito il fisico, cercate di mantenervi così, anche se Giove vi invita ai piaceri della tavola. Professione protetta da grandi stelle, il cielo è amico, le occasioni arrivano ma siete voi che dovete coglierle e sfruttarle. INCONTRO SÌ: Voi la guardate, ma ancora non fate la vostra mossa. Se aspettate che sia la Vergine.

Oroscopo Branko Gemelli

Ci piace molto Luna del weekend, siete circondati da affetto e simpatia, dovreste parcheggiare tutti i pensieri che riguardano attività e carriera e pensare solo all’amore in questa fine di agosto, ve lo chiede la persona amata e ve lo suggeriamo noi. Invece la vostra mente torna sempre lì, c’è qualcosa che vi fa rabbia e non scende giù. È il solito Mercurio che diventa pensiero fisso, più rimuginate e peggio è, godetevi questi ultimi giorni di sole, mare, relax, del resto vi occuperete al ritorno, avete tutte le qualità per farcela e ce la farete. INCONTRO SÌ: È il segno del momento. Cosa aspettate? Là fuori c’è un Leone da abbracciare!

Oroscopo Branko Cancro

Ancora una volta, a parte Plutone, non avete pianeti ostili, solo la vostra pallida protettrice, che nel weekend porta un po’ di malumori a casa, con la famiglia d’origine. Siete sempre i favoriti del cielo, con Giove che protegge il vostro amore e movimenta la vita di relazione con aperitivi, uscite, incontri a sorpresa che possono diventare colpi di fulmine. Salute buona, Marte vi sostiene e incendia i sensi, eros ottimo e abbondante. Venere e Sole in Leone, invece, si danno da fare per la vita pratica, arrivano soldini e buone offerte. INCONTRO SÌ: Vi mancano gli spunti divertenti, il suono di una risata? Abbracciate un Gemelli.

Oroscopo Branko Leone

Con voi c’è sempre Venere, non riesce a schiodarsi dal vostro segno, come avete fatto? La regina dell’amore protegge il vostro cuore e nel fine settimana pure la Luna è magnifica. Mercoledì 23 il Sole vi saluta e vi segnala che è il momento di mettere energia e mente sull’attività, Mercurio e Marte sono pronti da tempo: aprite i cassetti della scrivania e tirate fuori idee e progetti, controllate le carte, investimenti e immobili possono fruttare di più. Se volete spendere, pure le entrate devono aumentare. INCONTRO SÌ: Nel weekend c’è di sicuro in giro una Bilancia, siamo certi che saprete conquistarla.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 18 c’è la vostra Luna del mese, che anticipa l’inizio della stagione del vostro compleanno, il 23. Ma comunque il pezzo forte resta l’abile protettore Mercurio, in sosta straordinaria nel vostro cielo: è davvero la miglior benzina per far brillare il vostro umorismo elegante, la vostra sicura e acuta intelligenza. È con queste doti che sapete conquistare, ottima giornata anche il 22, semaforo verde alle conquiste. Anche l’attività può essere spinta con decisione, le vacanze stanno finendo e le stelle sono buone, non trascurate i vostri affari. INCONTRO SÌ: Perché non provate un fiero Leone? Ha il cuore generoso. Oppure un Capricorno.

Oroscopo Branko Bilancia

Nel weekend c’è la vostra Luna di agosto, crescente, romantica come piace a voi, che continua il suo corso sino a diventare Primo quarto, giovedì 24. A parte il lentissimo Plutone in questa settimana non avete stelle contrarie, neanche una Luna negativa; è un cielo davvero potente, dunque mettetecela tutta per raggiungere il vostro obiettivo – d’amore, ci scommetteremmo, ma forse pure per l’attività, per il vostro successo. Magari vi può frenare una certa timidezza, oppure la paura di osare, di prendervi ciò che è vostro di diritto. Non esitate. INCONTRO SÌ: Che ne direste del vicino Scorpione? Correrete qualche rischio, ma il sesso è una bomba.

Oroscopo Branko Scorpione

Fidatevi della Luna, per tutta la settimana vi sarà amica o neutrale, in questo momento per voi è un aiuto potente, dovete arrivare a mercoledì 23, quando il Sole finalmente la smette di scottarvi la pelle e il cuore. Certo, Venere è sempre provocante e altezzosa, ma questo non vi impedisce di lanciarvi nella passione. Marte e Mercurio favoriscono incontri, flirt e avventure sexy, che magari non dureranno a lungo, ma pure questo è da vedere. I nuovi incontri, le amicizie sono un aiuto prezioso pure per la vostra attività, impegnatevi a coltivarli. INCONTRO SÌ: Stavolta è un Pesci, maturo ma avvolgente, che vi nuota intorno, e gira, rigira… che vorrà mai?

Oroscopo Branko Sagittario

Quando vi sentite un po’ nervosi, ansiosi, preoccupati, fate il vuoto spinto nella mente, uscite a nuotare, correre o solo a passeggiare nella natura, è il vostro balsamo per l’anima. Se pensate di avere guai d’amore, vi diciamo che siete voi a farvi strane fantasie, la persona amata non vi tradisce, non vi trascura. Non sarà la vostra insicurezza a cercare troppe conferme? Nel weekend c’è una bella Luna per gli incontri, che cresce sino a diventare Primo quarto nel vostro spazio zodiacale, fatevi sotto, non è solo d’amore che parliamo, in ballo c’è il successo. INCONTRO SÌ: Ariete o Acquario, non ci sono dubbi. Che preferite il fuoco ardente o l’aerea leggerezza?

Oroscopo Branko Capricorno

Nessuna stella negativa, solo un’indecisa Luna nel weekend. Mercoledì 23 inizia la stagione della Vergine, grande alleata, che vi dà le chiavi di un mondo interconnesso, che potete conquistare, non avete ostacoli stellari. Nello stesso segno amico l’affarista Mercurio e il forte Marte, una coppia d’assi al vostro servizio, insieme con il fortunato Giove, Urano e Saturno, vostro protettore. Come disporrete sulla scacchiera i vostri pezzi da novanta? Nel vostro cuore però c’è anche un desiderio segreto, si tratta d’amore. Pure quello sarà vostro! INCONTRO SÌ: Pesci, è l’opposto di voi, irrazionale, emotivo, travolgente, come mai vi attira tanto?

Oroscopo Branko Acquario

Bella Luna nel weekend, vi fa sognare libertà, viaggi, aperture in linea con il vostro temperamento. Se la vostra mente può spaziare, la vostra anima è felice, guarda al futuro; mercoledì 23 il grande fuoco del Sole si spegne, pure il vostro cuore si sente più leggero, dovete capire che voi non provate amore, siete amore universale. Il 24 il Primo quarto porta una speranza, se siete soli questo germoglio può sbocciare e prosperare, non dovete avere fretta. Nell’attività mente lucida e forza di carattere vi fanno guardare oltre le apparenze e non è poco. INCONTRO SÌ: Nei vostri sogni c’è un Gemelli, ma è un po’ strano, non sembra lo stesso. E un Cancro?

Oroscopo Branko Pesci

Da venerdì 18 alle 23 la Luna è un faro nella notte, potete orientarvi anche nelle vostre amate profondità marine; per quanto riguarda gli altri, chi vi ama vi segua. Se il vostro amato fa le bizze, ricordate che è un gioco, il divertimento sta nel mezzo, non nel risultato, quindi fate le vostre mosse, alla fine vincerete sempre voi. Il Primo quarto del 24 è fastidioso, badate alla salute, controllate il nervosismo, i vostri scatti fanno male a voi più che agli altri. Professione protetta dal cielo, in un modo o nell’altro riuscite a cavarvela sempre, pure dopo uno scivolone. INCONTRO SÌ: Scorpione, l’eros funziona bene, ma che stress! E in fondo al cuore sognate una Bilancia.