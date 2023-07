Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 14 al 20 luglio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 14 al 20 luglio 2023.

Oroscopo di Branko dal 14 al 20 luglio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dal 14 al 20 luglio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

La settimana inizia con la Luna in Gemelli, carina, simpatica; più che di lavorare, avete voglia di divertirvi, scherzare con i soliti amici, uscire la sera, innamorarvi, soprattutto. Bene, benissimo, è estate ed è giusto così. Ma lunedì 17 si forma Nuova in Cancro: in famiglia ci sono conti in sospeso che dovete saldare – promesse non mantenute, impegni da onorare con i genitori anziani, lavoretti domestici che rimandate da secoli – e proprio non vi va, vi sentite anche stanchi. Dal 18 ritorna il sereno. La Luna accanto a Venere invia magnifici raggi d’amore. INCONTRO SI: Quel Sagittario, selvaggio e un po’ arruffato, dove sta andando? Seguitelo.

Oroscopo Branko Toro

Marte magnifico, Sole gentile, Giove e Urano nel segno sono garanzia di successo uscite dalla solita routine e lanciatevi nell’arena – siete Toro, no? Da sabato 15 al 17, la Luna nuova vi procura belle occasioni di farvi valere, di conoscere, di amare. Possibili avventure piccanti, un po fuori dagli schemi non siate sempre così tradizionalisti, è estate, qualche marachella ci sta il sex appeal non manca, l’energia vitale abbonda, perché dire di no? Un po’ d’attenzione, invece, dal 18 in poi siete poco lucidi, possibile qualche svista al lavoro. Giove vi copre, ma. INCONTRO SI: Bilancia, figlia di Venere come voi, sempre bella ed elegante, vi guarda maliarda.

Oroscopo Branko Gemelli

Venerdì 14 la vostra Luna di luglio vi dice che sì, potete amare ancora, come piace a voi, da adolescenti, con leggerezza, tra una risata e una battuta. Venere e Mercurio vi fanno tornare i Gemelli di una volta, in barba a Saturno. Prendete, però, tutto con calma, Marte vi stanca, cautela alla guida, limitate fumo e alcolici, dormite di più, sfruttate il fine settimana per una gita. Avete ancora un po’ di lavoro prima delle vacanze, ci sono stelle buone per l’attività, sfruttatele per chiudere contratti, concludere affari, sbrigare corrispondenza arretrata. INCONTRO SÌ: Leone, in questo momento vi fa tornare il buonumore, vi pare poco?

Oroscopo Branko Cancro

Cinque stelline ve le meritate proprio, è la vostra stagione e molti pianeti vi sostengono: Sole, Marte, Giove, Urano, Saturno, Nettuno. Lunedì 17 la Luna nuova nel vostro cielo dà l’inizio al vostro anno zodiacale, auguri! Giove procura incontri bellissimi e fortunati, che possono cambiare la vostra vita all’improvviso su ogni fronte; l’amore è molto passionale e un po’ materialista, l’attività macina affari e guadagni, se avete disponibilità di denaro investite in immobili, alla lunga arriveranno le soddisfazioni che aspettavate. INCONTRO SÌ: Con la Vergine è una coppia classica, niente da dire. E ora la passione è al massimo.

Oroscopo Branko Leone

La Luna nuova in Cancro vi porta qualche pensiero in più, neanche voi sapete individuarlo bene, è solo una sensazione, dopotutto. Forse è nostalgia del passato, qualcuno si è dimenticato di restituirvi un pezzetto del vostro cuore così generoso? Passa presto, però, già martedì 18 la Luna si sposta nel vostro cielo e dà una svegliata a Venere: allora, questo amore arriva? Certamente! Ed è anche un amore che vi fa sentire allegri e giovani come adolescenti, estivo ma anche serio, se volete. Nell’attività c’è un certo brio, la vostra simpatia fa breccia. INCONTRO SÌ: Acquario, così diverso da voi ma così attraente. Vale la pena di farci un pensierino.

Oroscopo Branko Vergine

Non vi elenchiamo i pianeti che vi vogliono bene, li conoscete già e sono tanti. Forse, però, non sapete della Luna nuova, che si forma lunedì 17 e propizia un incontro magico, nemmeno tanto estivo, passionale oltre ogni immaginazione. Saturno osserva da lontano e approva e sostiene, anche se è in posizione critica. Fateci un pensierino, queste stelle non sono niente male anche per una decisione importante, se siete già in coppia, come la convivenza, il matrimonio, eredi. Tutto si può fare, basta volerlo. Intanto, non rinunciate allo sport. INCONTRO SÌ: Capricorno o Scorpione, vogliamo scommettere che il prescelto sarà uno dei due?

Oroscopo Branko Bilancia

Il settore dei nuovi incontri recita “amore.” C’è leggerezza, brio, simpatia, sono persone divertenti ed estroverse, vi possono essere utili anche per la professione. Bene il lavoro in team. Il Sole è sempre irritante, ma con la vostra Venere ancora in Leone, vera regina di cuori, vincete sempre, anche quando lunedì 17 si forma la Luna nuova. Quel giorno ci vorrà forse un po’ di attenzione per la salute, non strapazzatevi, dormite di più; un calmante naturale può aiutare, prestate attenzione a ossa e articolazioni, Saturno non è contro ma rende delicati, e Marte è alle vostre spalle. INCONTRO SÌ: Che ne dite di un languido Pesci, che torna dal vostro passato con un carico d’amore?

Oroscopo Branko Scorpione

Venere continua a sfidarvi, voi – chi potrebbe dubitarne? – raccogliete il guanto, con Marte amico avete la vittoria in tasca, quantomeno potrete affrontare una battaglia che vi lascia addosso scottature d’amore e tracce di baci incandescenti. Lunedì 17 l’emozione è al massimo, incontri di fuoco e notti bollenti. Anche la professione è terreno di scontro, la stella degli affari segnala giovani concorrenti che si fanno sotto: avrete da combattere, ma le chances di spuntarla ci sono. Evitate di esagerare, abbiamo detto vincere, non stravincere. INCONTRO SÌ: Ariete, sempre Arie- te, fortissimamente Ariete. Non ha avversari!

Oroscopo Branko Sagittario

Amore sì, ma senza mezze misure. Pacchetto completo oppure niente. La Luna nuova di lunedì 17 parla di un incontro che lascia il segno. Se invece non siete disponibili, no problem, Venere è generosa di occasioni per flirt disimpegnati. Se siete all’estero, approfittatene per stringere contatti per la professione, per la vostra preparazione, Mercurio apre la mente e propizia buoni affari, sono giorni da sfruttare; con la Luna nuova potete chiedere finanziamenti, cercare uno sponsor per i vostri cento progetti. Salute delicata, stomaco, spalle. INCONTRO SÌ: Leone, è indimenticabile, nella vostra mente, nel cuore, alla fine c’è sempre lui.

Oroscopo Branko Capricorno

Lunedì 17 la Luna nuova in Cancro porta alta marea nel matrimonio, per caso c’è una tentazione segreta che vi agita? Potrebbe trattarsi di una persona di età differente, molto più giovane di voi. Un Capricorno innamorato è come un vulcano. Marte vi scuote, aumenta il desiderio, la vostra montagna reggerà o deciderà di eruttare lava passionale? Provate con l’introspezione, meditate bene e a lungo, vi conviene fare pace con voi stessi, quel che sarà, sarà. Regge la salute, siete forti, solo con novilunio serve cautela. INCONTRO SÌ: Un bel Toro è sempre il più gustoso dei piatti alla mensa dell’amore con questo Marte.

Oroscopo Branko Acquario

Venerdì 14 e il 15 la Luna in Gemelli vi fa finalmente sorridere, non prendetela così sul serio, state drammatizzando inutilmente per qualche piccolo screzio. Se un Acquario decide di amare, lo fa con tutto se stesso ed è ricambiato, solo voi potete mettere in crisi la relazione. La Luna nuova, lunedì 17, vi ricorda di occuparvi con più impegno di voi stessi, della forma fisica, per star bene voi dovete essere puri e leggeri, quindi dieta depurativa. La famiglia è sempre un po’ difficile da gestire, c’è qualche rinuncia da fare, ma voi sapete accontentarvi di poco. INCONTRO SÌ: Così diverso da voi ,ma così sexy… Cercate e provate un bel Cancro.

Oroscopo Branko Pesci

Spettacolare la Luna nuova lunedì 17, vi rivela ciò che tutti già sanno: amate e siete amati follemente! Anche se gli ostacoli ci sono – e non per colpa vostra – potete superarli, troppi pianeti sono a favore, persino il bellicoso Marte non potrà sconfiggerli. Dovete solo fare attenzione alla salute, il nervosismo può fare brutti scherzi anche alla guida, perciò assumete calmanti naturali, nuotate, respirate aria pura, dormite di più, c’è sempre Nettuno che vi aiuta. Il lavoro procede a buoni ritmi, anche se è estate. Non vi piace la vostra professione? Cambiatela. INCONTRO SÌ: Siete forse l’unico segno che può ingabbiare e addolcire uno Scorpione!