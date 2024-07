Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 12 al 18 luglio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 12 al 18 luglio 2024.

Oroscopo Branko dal 12 al 18 luglio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 12 al 18 luglio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Venere e Mercurio nel vostro cielo dell’amore vi fanno sentire giovani e pazzerelli, se siete liberi da legami sono stelle estive, divertenti, eccitanti, davanti a voi ci sono praterie di spiagge, incontri, serate con gli amici nei locali, notti calde e vivaci. Se invece siete in coppia, Luna al primo quarto sabato 13 vi avverte, non dovete esagerare, il coniuge vi guarda e non sembra disposto a tollerare le vostre distrazioni. Situazione economica a fasi alterne, ci sono entrate ma anche spese impreviste. Datevi una regolata. INCONTRO SÌ: Domenica 14 pomeriggio Luna in Scorpione vi attira verso quel segno sexy e magnetico.

Oroscopo Branko Toro

Oltre a Mercurio, in Leone adesso c’è anche Venere, un/una figlio/figlia adolescente vi fa innervosire parecchio o se è una punta di gelosia che vi agita, vi fa sentire ragazzini innamorati anche se la vostra età non è più “verde”. Probabilmente sapete bene che in questi casi è meglio stare calmi, ma dentro di voi si risveglia il Toro, nel vostro cielo c’è Marte che vuole la guerra, e guerra farete. Olè. Campo pratico-finanziario sempre buono, sabato 13 Luna al primo quarto propizia un’interessante offerta di lavoro. Pensateci bene. INCONTRO SÌ: Primo quarto illumina una Bilancia, figlia di Venere come voi. Mentre un Ariete è travolgente.

Oroscopo Branko Gemelli

Avete Giove nel segno ed è già tanto, ma perché mettere limiti alla provvidenza? Ora ci sono anche Mercurio e Venere in angolo favorevole, e sabato 13 Luna al primo quarto nel vostro cielo dell’amore. Questo primo mese d’estate vi issa sul podio dei segni più amati, è molto difficile resistervi! Il brio che vi anima riesce a far tacere anche Saturno, lo mettete al tappeto con una delle vostre battute. Qualcuno vi invidia e cerca di danneggiarvi senza farsi scoprire? Peggio per lui, non ce la farà. INCONTRO SÌ: Dopo avervi fatto aspettare ora un Acquario vi cerca, ma forse un Cancro è più affidabile.

Oroscopo Branko Cancro

Tranne Luna al primo quarto sabato 13 sera, il vostro cielo non ha stelle negative, potete fare quasi tutto quel che volete. Diciamo “quasi” perché sarebbe un peccato pensare solo al divertimento e non sfruttare questi astri prodigiosi per la vita pratica. Avete un tocco da re Mida, quel che sfiorate si trasforma in oro. È il momento di investire, comprare, vendere, trafficare, potete avere via libera per un affare a cui tenete, ma muovetevi subito, senza aspettare. In amore, invece, aspettate, è meglio non bruciare le tappe. INCONTRO SÌ: Luna in Scorpione domenica 14 vi spinge fra le sue braccia. Ma voi volete un Toro.

Oroscopo Branko Leone

Con Mercurio e Venere ben piazzati nel vostro cielo e Giove nel settore degli incontri e delle amicizie, non avete niente da temere, a parte quel Marte fastidioso che dal Toro vi ricorda che non avete ancora ottenuto il posto che meritate e che c’è anche qualche rivale che vuol competere con voi. Venere vi attira simpatie, utili anche per gli affari, Mercurio vi rende veloci nel formulare idee nuove e nel portarle avanti. Ma anche in amore siete voi a scegliere fra le tante occasioni, e dovete proprio scegliere? INCONTRO SÌ: Sagittario scalcia, vi vuole tutti per sé, ma in questo momento il vostro cuore è grande.

Oroscopo Branko Vergine

Luna al primo quarto sabato 13 fa luce su una questione che tocca il vostro patrimonio personale, avete l’opportunità di trarne vantaggio, negli affari cercate di concentrarvi al massimo, il vostro Mercurio non è contrario ma non vi aiuta, voi però potete farcela lo stesso. In amore, Venere in posizione nascosta vi rende timidi, ma per voi non è certo una novità. Ci pensa Marte molto forte a darvi il coraggio di farvi avanti, quanto vi dona un po’ di audacia! Forma fisica al massimo livello, fate sport senza timore. INCONTRO SÌ: Capricorno è sempre lì ad aspettarvi, perché non vi decidete?

Oroscopo Branko Bilancia

Sabato 13 Luna al primo quarto nel vostro cielo, è vero che è la stagione del Cancro e il Sole non è il massimo, ma il resto del cielo è una sciccheria, divertente, estivo, socievole. Se siete soli non lo resterete a lungo, è tutto un susseguirsi di appuntamenti, incontri, eventi mondani, era da un po’ che la vita sociale non era così intensa e piacevole, non escludiamo che possiate conoscere qualche persona importante e famosa che si dimostrerà utile per il lavoro. Giove garantisce viaggi piacevoli e senza imprevisti. INCONTRO SÌ: Come vi piace il Leone nessun altro, adesso. Ma, chissà perché, un Toro vi attira fisicamente.

Oroscopo Branko Scorpione

Sabato 13 Luna al primo quarto alle vostre spalle vi rende irrequieti e sospettosi, risveglia la vostra gelosia, e lo sappiamo cosa succede quando uno Scorpione è geloso, si salvi chi può! Colpa di Marte in Toro, ma pure di Venere e Mercurio in Leone, così sfacciati che non la smettono di provocarvi. Lunedì 15 si aggiunge pure Luna nel vostro cielo a mettere zizzania. Per fortuna il Sole è bellissimo, tenero, viaggiatore, siamo certi che vi impedirà di commettere qualche sciocchezza. Tanto relax, fisico stanco. INCONTRO SÌ: Gemelli è così divertente che avete voglia di provocarlo. Ma lui allo scherzo ci sta. Auguri…

Oroscopo Branko Sagittario

Questa situazione astrale non è affatto male, lo vedete già sabato 13: con primo quarto nel vostro cielo degli incontri e delle relazioni, potete innamorarvi all’improvviso o stringere nuove amicizie simpatiche e importanti. Con gli altri c’è tanto calore e questo vi piace, volete ricambiare. Il vostro spirito da viaggiatori è favorito da Mercurio e Venere in Leone, punto del cielo che rappresenta i vostri rapporti con il viaggiare, conoscere, studiare, aprire la mente. Affidatevi con fiducia a un esperto, no al fai-da-te. INCONTRO SÌ: La voglia di evadere è tanta, magica intesa con Leone. Una Bilancia però vi spia.

Oroscopo Branko Capricorno

Luna al primo quarto, sabato 13, è in posizione irritante ma vi stimola a fare meglio ancora nel lavoro, studio, carriera. Ce la potete fare, le altre stelle sono buone, a parte Sole in Cancro, e Marte è fortissimo, vi permette di sconfiggere i vostri nemici, anche se non in via definitiva. Interessanti Mercurio e Venere in Leone, possono portare notizie su una proprietà indivisa, un’eredità, dovete essere ottimisti. Marte è molto buono anche per la forma fisica e per il sex, dovete però stare attenti a non far mancare la tenerezza. INCONTRO SÌ: Ottima la compatibilità con un Toro, il sex va alla grande. Ma a un Pesci non manca niente.

Oroscopo Branko Acquario

Sabato 13 ottima Luna al primo quarto, se state per partire per un viaggio vi assicura una partenza serena e in orario. Vi disturbano invece un po’ Mercurio e Venere in Leone, i ragionamenti di qualcuno che conta vi sembrano abbastanza astrusi, campati per aria, non ne siete convinti, mentre parecchie persone si lasciano contagiare dall’entusiasmo. Sospendete il giudizio, non è il momento di contrapposizioni inutili. Marte è ancora piuttosto faticoso, è il primo mese dell’estate, approfittatene per riposarvi un po’. INCONTRO SÌ: Gemelli è sempre il match ideale. A volte però avreste bisogno della tenerezza di un Cancro.

Oroscopo Branko Pesci

Luna al primo quarto sabato 13 fa chiarezza su questioni ereditarie, su un finanziamento richiesto e mai arrivato, capirete molte cose. Non dovete spazientirvi, però, è l’effetto di Saturno nel vostro cielo, che chiede che siano rispettati i tempi di maturazione delle cose, dei frutti, di voi stessi. Mercurio e Venere in Leone vi sostengono negli affari, nella vita pratica, non potete lamentarvi. Sono forse un po’ meno brillanti per l’amore, che però è protetto da questo bel Sole. Amare ancora o di nuovo è alla vostra portata. INCONTRO SÌ: Pesci canta una serenata. Cancro sa cantare ma non lo fa. Fra i due litiganti Toro gode.