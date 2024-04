Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 12 al 18 aprile 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 12 al 18 aprile 2024.

Oroscopo Branko dal 12 al 18 aprile 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 12 al 18 aprile 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Che cielo cristallino splende su di voi, con Sole, Mercurio e Venere nel vostro spazio zodiacale e nessuna stella contraria! L’amore è come una coppa di champagne, vi dà alla testa in un batter d’occhio, potete conquistare chiunque. Forse c’è persino troppa leggerezza, il divertimento è tanto che non riuscite a prendere niente sul serio, nemmeno quel che sente il cuore. Il Primo quarto di Luna, lunedì 15, segnala una divergenza d’opinione, un problema che tocca la casa o la famiglia d’origine e coinvolge una donna. INCONTRO SÌ: Potreste persino innamorarvi di un altro Ariete! Ma quanto è sexy, però, un Pesci?

Oroscopo Branko Toro

Cielo sgombro pure per voi, se si eccettua il lentissimo Plutone, che opera soprattutto nel campo del successo, e alla fine può dimostrarsi positivo, spingervi a raggiungere obiettivi più ambiziosi. Le stelle in Pesci indicano che dovreste cercare appoggi di persone sagge e importanti, seguirne i consigli, qualcosa di buono può arrivare proprio lunedì 15, con il Primo quarto di Luna. Amore un po’ timido, prendete fuoco come ragazzini, ma non riuscite a esprimere ciò che sentite davvero. La passione, però, è molto intensa. INCONTRO SÌ: Pesci, amarlo è un’esperienza unica. Ma se una Vergine vi ama e vi chiama, saprete resistere?

Oroscopo Branko Gemelli

È un cielo pieno di promesse, pure d’amore, saranno mantenute? Difficile dirlo, anche voi, a volte, prendete impegni che poi dimenticate. Mercurio e Venere vi propongono frizzanti giochi d’amore, incontri divertenti, e a voi piace giocare. Però Saturno è sempre lì, che chiede più impegno nella professione e in amore, non si fa scrupoli a ferirvi se voi a vo- stra volta avete ferito qualcuno. Ci vuole sempre cautela nella salute e nell’alimentazione, avete una gran voglia di concedervi stravizi, ma il cielo dice no. INCONTRO SÌ: Acquario, una fuga d’amore è sempre possibile. Lunedì 15, un Cancro sul tetto che scotta.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna nel vostro cielo lunedì 15 forma il Primo quarto, è un momento importante, un giro di boa i cui effetti saranno evidenti la settimana successiva, quando il Sole diventerà amico. In sostanza troverete la spinta per uscire dal guscio e lanciare una sfida ai vostri rivali, in amore e nella professione volete il successo che sentite di meritare. La vostra protettrice è positiva o neutra per tutti questi giorni, segnale di forza, non sprecate le energie di questo grande Marte così sexy, ma impiegatele per centrare un obiettivo preciso. INCONTRO SÌ: Scorpione, vi lancia segnali da lontano, un po’ ambiguo, ma voi sapete cosa desidera.

Oroscopo Branko Leone

Mercurio, Venere e Sole sono il triumvirato stellare che lavora per il vostro successo, che però dovreste andare a cercare lontano dai soliti ambienti, anche all’estero: non avrete mica paura? Certamente no, sappiamo che siete il segno più coraggioso dello zodiaco, anche se avvertite la potenza di Plutone che vi mette alla prova, non dovete fermarvi. Lunedì 15 il Primo quarto prepara una novità che ancora non riuscite a comprendere bene; affidatevi all’istinto, pure in amore occorre esplorare territori nuovi, sconosciuti. INCONTRO SÌ: Ariete, è il compagno migliore per voi, capace di trascinarvi. Il Cancro, però, è così dolce.

Oroscopo Branko Vergine

Lunedì 15 il Primo quarto di Luna in un segno amico annuncia un incontro importante – amore o amicizia, nuovo o rinnovato – che vi scalda il cuore e vi fa tornare un po’ di ottimismo, anche se proprio in questi giorni sentite più forte il peso di Marte e Saturno in Pesci. I due pianeti, adesso sugli stessi gradi, sottopongono alla vostra attenzione un problema che tocca il matrimonio o le collaborazioni/associazioni. Non preoccupatevi, piuttosto affrontate la situazione con il vostro senso pratico, la qualità più preziosa che avete al momento. INCONTRO SÌ: Leone, vi riempie di bella energia, vi fa sentire apprezzati. Ricambiate con tanto affetto.

Oroscopo Branko Bilancia

La stagione dell’Ariete, poco armonica, si avvia alla conclusione, dovete solo lasciar passare il Primo quarto di lunedì 15, irritante per la vostra figura professionale e per le collaborazioni – sarà un po’ anche a causa vostra? Quando l’amore non è perfetto o ci sono piccoli malintesi nella coppia, voi vedete tutto nero senza motivo, rischiate di somatizzare. Invece la primavera è la stagione più bella per occuparvi di voi stessi, rinnovare il guardaroba, curare pelle e capelli, liberarvi di cose vecchie. Coccolatevi! INCONTRO SÌ: Toro, vi aiuta a rasserenarvi. Oppure fuggite con un Sagittario (però guidate voi).

Oroscopo Branko Scorpione

È un cielo amico, pieno di vita ed energia, ci piace il Primo quarto di Luna di lunedì 15, potrebbe portarvi una grande notizia, drizzate le antenne magnetiche. Ancora in primo piano la vita lavorativa; ora non ci sono veri ostacoli alla vostra affermazione personale, se volete cambiare settore o azienda i pianeti vi appoggiano: Mercurio vi fa fare una grande figura nei colloqui, Venere attira le simpatie altrui, potete osare. L’amore non è esattamente tenero, è vero, ma è sexy e vivace e questo vi basta e pure vi avanza. INCONTRO SÌ: Il roccioso Capricorno è alla vostra portata, ma noi punteremmo su un Gemelli.

Oroscopo Branko Sagittario

Stelle veloci strepitose per voi, peccato che Marte sia ancora faticoso, e va a stuzzicare Saturno che stava lì buonino, buonino. Occupatevi del vostro nuovo progetto che vi sta a cuore, stringete d’assedio quella persona che vi piace tanto – siamo certi che sta per cedere – ma ricordatevi di occuparvi anche della salute, non è il caso di essere imprudenti, non rimandate i controlli di routine e non strapazzatevi troppo. Lunedì 15 il Primo quarto di Luna risveglia i vostri istinti da centauro, sfida, passione, possesso, avventura, fatevi sotto!

INCONTRO SI: Bilancia, vi guarda, trafitta da un raggio di sole, ed è subito amore. Ma c’è anche un Cancro.

Oroscopo Branko Capricorno

Quante volte la vita vi è sembrata una partita a scacchi con il destino? Siete uno dei segni più seri e responsabili, ma amate molto il gioco, quando non è il caso ma la mente a stabilire il vincitore. Lunedì 15 il Primo quarto segnala che anche la persona amata vuol partecipare, fa la sua mossa e voi che ne pensate? Saturno, vostra stella guida, governa lo scorrere del tempo e vi consiglia di aspettare, immobili ma vigili, forse non è ancora la direzione giusta, riflettete di più, inventate altre strade percorribili. Vincerete, ne siamo più che certi. INCONTRO SI: Acquario, è così strano che diventa irresistibile, ma giocare con i Gemelli è divertente!

Oroscopo Branko Acquario

Lunedì 15 il Primo quarto vi porta un’opportunità interessante per il vostro lavoro, magari vi sembra lontana dalle vostre esperienze passate, ma non dite di no a priori, lasciatevi incuriosire, potrebbe venirne fuori qualcosa di buono per il vostro futuro. La vita affettiva è gentile, ben protetta da stelle che garantiscono tenerezza, affiatamento, buona comunicazione e ottimismo, insomma la persona amata è anche la migliore amica, proprio come piace a voi. Cercate di non commettere stravaganze con il denaro, avete un po’ troppa voglia di spendere. INCONTRO SI: Bilancia, conserva intatto il suo fascino, ma non siete insensibili al richiamo di un Gemelli.

Oroscopo Branko Pesci

Lunedì 15 il Primo quarto di Luna riporta in primo piano il vostro amore, un momento struggente che può voler dire amanti riuniti, nuovi incontri, decisioni per la vita. Cogliete questo fiore prezioso e piantatelo nel vostro giardino. Le notti sono sexy! Non potete, però, trascurare la vita pratica, ci sono stelle eccellenti per investimenti, trattative, contratti; potete sistemare per bene i vostri affari economici, se mantenete i piedi per terra e seguite i consigli di un esperto, non fate di testa vostra come sempre! INCONTRO SI: Pazza idea di fare l’amore con uno Scorpione, nessun altro lo prende all’amo come voi.