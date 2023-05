Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 12 al 18 maggio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 12 al 18 maggio 2023.

Oroscopo di Branko dal 12 al 18 maggio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 12 al 18 maggio 2023

Oroscopo Branko Ariete

Le esperienze del passato (Saturno) si intrecciano in modo equilibrato con il nuovo (Urano). Potete inserirvi con abilità in un affare importante. L’evento della settimana e dell’anno è il passaggio di Giove in Toro, da dove consolida il patrimonio, aiuta successo professionale. Attenti solo nelle speculazioni o al gioco, si rischia di perdere. La Luna di maggio è presente domenica 14 e il 15, dà brillantezza alle parole d’amore, luce ai vostri occhi di lupo, siete bravi a improvvisare. Incantevole un appuntamento con Luna nuova in Toro, dal 16 al 18. INCONTRO SI: Dovete aspettare Venere per mettere a fuoco la “trat- tativa” tra voi e il Leone.

Oroscopo Branko Toro

Siete nella Storia. Martedì 16 arriva nel segno il generoso Giove, un potente alleato che si mette al vostro servizio fino a maggio 2024. Il grande Giove diventa un vero Toro di forza e volontà realizzatrice, un gigante che ricorda il mitico bufalo americano, insieme di qualità che vi aiuteranno a essere vincenti! Accresce la previsione per il possesso delle proprietà, ma anche l’ascesa sociale; in più, fortuna con la Luna nuova del 18 anche in amore. Voi che siete single, tempo un anno, sarete tutti sistemati. Auguri! INCONTRO SI: Capricorno, incontro emozionante che riporta la mente indietro al 2011, 2012.

Oroscopo Branko Gemelli

L’eco dei grandi eventi astrali in Toro-Pesci-Cancro arriva anche a voi, ma dovete attendere la vostra stagione per capire che direzione prendere. In studio, lavoro, affari, amore. Tutti dobbiamo cambiare, con Giove che va in Toro e si congiunge a Urano, dopo 80 anni. La vostra vita cambia in maggio; giugno sarà illuminato da Marte e Venere in Leone: un fuoco immenso che brucerà le erbe secche sul prato dell’amore, farà spazio a Giove che vi renderà disposti a offrire con generosità il vostro affetto. Nemici nascosti daranno filo da torcere. INCONTRO Si: Capricorno! Mentre si sale l’unica regola è guardare in alto e continuare a salire.

Oroscopo Branko Cancro

Sono una caratteristica del vostro segno questi improvvisi miglioramenti in ogni settore, che arrivano dopo tante settimane (o mesi) da bruciare. Ogni anno in maggio, la Luna nuova in Toro apre con eventi emozionanti la vostra vita, ma questa volta sarà ancora più bello con Giove piazzato propio là! Amici potenti, speranze da concretizzare, aspirazioni di entrare in un ambiente importante si realizzano. Entro un anno si prospetta un matrimonio felice, un po’ stravagante. Giove adesso conferma anche la vostra fama di amanti raffinati, esigenti. INCONTRO si: Toro, è sempre al settimo cielo quando gli affari si concludono con un tale profitto.

Oroscopo Branko Leone

Siete alla vigilia di qualche evento speciale. Potrebbe essere lavoro, successo, famiglia, amore. Il fatto è che tra la primavera e l’estate il segno si trova al centro di un bombardamento astrale che proseguirà a lungo. Il Toro, vostra decima casa zodiacale, registra un’entrata clamorosa: Giove si presenta martedì 16, aspetto dissonante che potrebbe farvi perdere il senso della misura. Ricordate di non giocare troppo con il fuoco, specie se siete in coppia. Ma Giove è pure simbolo di “grande successo”, specie dopo i 40 anni. Nella salute, appesantisce il fegato. INCONTRO SI: Sagittario, i suoi capelli, a sorpresa, si accendono al vostro contatto.

Oroscopo Branko Vergine

Gove si sposta in Toro, il punto più brillante del vostro cielo, martedì 16, e inizia anche la Luna nuova, la più bella di maggio, la regina dell’amore, sensuale, ma anche magnifica per tutte le questioni pratiche. Colpisce un dettaglio che abbiamo già segnalato nei nostri oroscopi: il costante richiamo delle stelle, compreso Saturno opposto, nei confronti dei viaggi all’estero, dove il nativo della Vergine potrebbe anche restare a lungo. È possibile inoltre che i nuovi amori, attesi anche da persone “anta”, in là con gli anni arrivino da fuori, da lontano. INCONTRO Si: Cancro, possiede la preziosa capacita di reggere la barca nella tempesta.

Oroscopo Branko Bilancia

Uomini belli come Gérard Philipe, in “Le Grandi manovre” donne del segno con il fascino di Michèle Morgan… Anche voi potete iniziare quella grande manovra che avete in progetto da inizio 2023, partito con Luna-Giove in Ariete. proprio il benefico Giove cambia radicalmente martedì 16, va in Toro, mentre nasce la Luna nuova congiunta a Urano. Un primo colpo di fortuna per chi volesse cambiare, lavoro, sede, società, amore… Già l’amore, ancora avversato da Venere e Marte, ma il Sole è vicino ai Gemelli, voi vicini alla felicità. Vita sessuale molto vivace. INCONTRO Si: Ci vorrebbe uno Scorpione, numero 1 per certe acrobazie erotiche.

Oroscopo Branko Scorpione

La pressione da Toro, che tocca questa volta il lavoro e il matrimonio, si fa sentire più forte con l’evento della Luna nuova, da martedì 16 al 18, che coincide con l’ingresso di Giove in quel segno. Ma l’astro della fortuna è gentile e anche la sua opposizione non è negativa. Il problema potrebbe essere Urano, oppure Marte e Venere quando saranno in Leone. Quando le cose si fanno complicate, voi ritrovate la missione che le stelle vi hanno assegnato dalla nascita: offrire gioia, nascondere le preoccupazioni. Siete cercati dalla fortuna e dall’amore il 12e 13. INCONTRO SI: Toro, Toro! Con la frenesia del supereroe in cerca di un costume da cowboy.

Oroscopo Branko Sagittario

Sorvoliamo sulla Luna del weekend in Pesci, congiunta a Saturno e Nettuno, diciamo che richiede riposo e cautela nella salute. Bella l’ultima settimana del Toro, che inizia lunedì 14 con Luna e Giove congiunti in Ariete. Fate una mossa importante in lavoro, affari, carriera, studio. Accettate pure soluzioni che al momento non vi convincono, avrete risultati sorprendenti. Giove inizia il transito di un anno in Toro con Urano: un banchiere, un imprenditore, un politico astuto. In amore tutto deve ancora avvenire. Succederà con Marte e Venere in Leone. INCONTRO SI: Leone, è una garanzia, nelle conquiste arriva sempre prima degli avversari.

Oroscopo Branko Capricorno

Questo maggio resterà nella memoria dei tre segni di terra, per la presenza eccezionale dei pianeti in Toro, Mercurio e Urano, a cui si aggiunge il più atteso e ambito di tutti, il benefico Giove! Se pensate a quanti problemi, di ogni tipo, vi ha creato dall’Ariete, ora è davvero tutta un’altra musica. Da martedì 16, per oltre un anno, Giove occupa quella che è la posizione migliore per la fortuna, i figli, la casa, le vicende amorose. Le stelle girano a vostro favore anche nell’ambiente professionale, gli affari raggiungono il massimo stagionale sotto la Luna nuova del 18. INCONTRO SI: Gemelli, vostro eterno ragazzo, ma almeno adesso non ruba più dai nidi delle rondini.

Oroscopo Branko Acquario

Non solo le rose, pure il mughetto è simbolo di maggio. Profumo di sicomoro o di gelsomino, quando camminate vicino alle case di campagna e quel profumo vi inebria, vi fa dimenticare i problemi. In effetti questa parte del mese si presenta confusa e complicata, non ideale per complesse transazioni finanziarie o per formare nuove società. La pressione dal Toro aumenta martedì 16, quando inizia la Luna nuova che si intreccia con l’ingresso di Giove, transito fondamentale per quello che c’è da fare in casa. Tutto! Mettetevi all’opera. INCONTRO Si: C’è un tempo per tutto, ma il cuore è già pieno di immagini solari del Leone.

Oroscopo Branko Pesci

Non può che portarvi bene l’ingresso del benefico Giove in Toro, martedì 16, transito che vi proteggerà fino a maggio 2024 Aspetto diretto con Saturno e Nettuno, entrambi nel segno, costruzioni e fantasia. Un binomio di successo, di affermazione, come solo i grandi architetti possono vantare (vedi ponte sullo stretto). Ma in questa settimana che inizia con la Luna in Pesci, e Venere e Marte in trigono, ci sarà anche un amore in trionfo. Sposatevi, siete adorati dal sesso opposto, godete dell’affetto di fratelli e sorelle. Viaggi molto consigliati da Mercurio. INCONTRO Si: Sagittario. Lui ha viaggiato sempre in autostop, il vostro amore lo ripaga di tutti i sacrifici.