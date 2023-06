Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 30 giugno al 6 luglio 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie l’Oroscopo di Branko dal 30 giugno al 6 luglio 2023.

Oroscopo di Branko dal 30 giugno al 6 luglio 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dal 30 giugno al 6 luglio 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Ogni Ariete ha dentro di sé un lato folle, che si manifesta quando prende fuoco per amore, per passione politica o ideale, ma anche quando si sente vittima di un’ingiustizia nel proprio lavoro. La Luna crescente che diventa Piena lunedì 3 luglio vede aumentare questa vostra foga, farete una delle vostre mitiche scenate? Anche in famiglia il nervosismo cresce, si sa che i figli adolescenti sono irragionevoli, non mettetevi al loro livello. L’amore invece è sempre molto appagante, il fine settimana non vi delude; consigliata una fuga d’amore, lontani da tutto e tutti. INCONTRO SÌ: Acquario, è un compagno riposante, vi bilancia perfettamente. Ma lo Scorpione vi fa sesso.

Oroscopo Branko Toro

Luna Piena lunedì 3: ottima per partire verso mete lontane, le vacanze in luglio sono una buona idea, anche gli incontri in viaggio sono eccitanti, se vi viene servita sul piatto un’occasione d’oro, sarebbe un peccato dire di no, specie se siete liberi da legami. Se siete in coppia da tempo, muovetevi con cautela, se scatta la gelosia chi riuscirà a tenervi? Affari sempre con il vento in poppa, firmate accordi entro il 4. Amore e lavoro però, non devono rubarvi il sonno, la forma fisica è sempre un po’ giù, pelle spenta, tachicardie. INCONTRO SÌ: L’occasione fa il Toro ladro, un Pesci esotico e molto in forma è lì, pronto a farsi pescare.

Oroscopo Branko Gemelli

La sensazione è che vi stiate perdendo in un bicchier d’acqua. Le stelle non sono esplosive ma neppure ostili; anche Saturno sta lì buonino, insomma, non potete lamentarvi! Concentratevi, invece, sulla sfera pratica, che offre spunti interessanti per finanze e affari. La Luna piena di lunedì 3 parla di soldi che arrivano da parenti, ex coniuge, vecchie controversie. Pure l’amore va bene, è leggero e divertente come piace a voi, fatto di flirt e schermaglie giocose, fate i Gemelli e conquisterete chi vi pare, anche l’ex compagno/a di scuola di vent’anni fa… INCONTRO SÌ: Rosolatevi al sole e divertitevi a fare gossip con un Leone, ora è la vostra preda ideale.

Oroscopo Branko Cancro

A parte Plutone, alla fine del suo transito, non avete stelle negative, che potete desiderare di meglio? L’umore non proprio al massimo è colpa della Luna piena che lunedì 3 disturba matrimonio, collaborazioni, associazioni. Guardate i lati positivi: Saturno vi aiuta, siete teneri e accoglienti, ma molto meno fragili di prima, le amicizie crescono, le alleanze professionali lo stesso, gli incontri sono fortunati, anche le relazioni con i figli sono buone. E l’amore? Se lo volete, andate a prendervelo, è lì che vi aspetta! INCONTRO SÌ: Nell’oceano mare vaga un Pesci indifeso… tuffatevi e prendetelo. E poi lo Scorpione.

Oroscopo Branko Leone

I protagonisti della grande parata d’amore in questo inizio d’estate siete voi, solari Leone. Nel fine settimana, la Luna crescente in Sagittario vi tira a lucido e promette intense emozioni, passione, momenti di profonda condivisione affettiva; sono storie capaci di sfidare e vincere anche le opposizioni oggettive più forti. Siete voi, però, a dover tenere duro, quando si ama davvero gli ostacoli si possono superare. Mercurio e Sole in posizione nascosta vi invitano a riflettere prima di agire, professione e affari richiedono ora una buona preparazione. INCONTRO SÌ: Un weekend con un Sagittario è un usato sicuro, ma pure con un Capricorno.

Oroscopo Branko Vergine

Il weekend non è semplice per la famiglia d’origine, l’abitazione, e c’è sempre Saturno che vi chiede di verificare lo stato del vostro matrimonio. Sappiamo che la vostra pazienza è tanta, usatene un po’ con i parenti difficili. La Luna inizia a diventare Piena già domenica sera 2 e una luce gentile e affettuosa fa risplendere la vostra carnagione, i vostri occhi; l’amore vi viene incontro, vi colma di tenerezza, vi dice “ci sono,” incontri giovani e frizzanti vi risvegliano. La professione procede bene, ci sono ottime occasioni all’estero. Viaggi fortunati. INCONTRO SÌ: Un Cancro giovane per l’anagrafe o giovane nell’animo… scegliete voi, per le stelle fa lo stesso.

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna in Sagittario rende il fine settimana estivo e divertente, gli incontri sono allegri ed eccitanti; vivete, amate, dormite abbracciati nella brezza d’estate, senza pensare troppo al domani. Evitate di rovinarvi i momenti bellissimi a causa dell’ansia da anticipazione. Il colpevole è Mercurio in Cancro, che vi rende insicuri e apprensivi, soprattutto nei confronti dei figli adolescenti, poi il 3 la Luna piena infastidisce la famiglia, il matrimonio, anche le collaborazioni, ma non è il caso di drammatizzare, siete sempre molto amati. Bene la salute, ma fa caldo, dovete bere di più. INCONTRO SÌ: Tra i vostri spasimanti scegliete un Gemelli, una ventata di allegria e di giovinezza.

Oroscopo Branko Scorpione

Il vostro aculeo è pungente e Marte accanto a Venere in Leone lo rende ancora più affilato: evitate di dirigerlo verso voi stessi o le persone care, riservatelo per rivali e concorrenti. E anche con loro vi conviene rimandare la resa dei conti, fra una manciata di giorni avrete le vostre soddisfazioni. La magia della Luna piena in Capricorno, però, inizia già domenica 2, prima del tramonto, e propizia notti d’amore, amicizie gentili, chiacchierate simpatiche. Cautela per la vostra salute, anche se il Sole vi ricarica siete sempre delicati, evitate imprudenze alla guida e stravizi. INCONTRO SÌ: Un Ariete spavaldo e un po’ disorientato, da agganciare sotto la Luna piena e non lasciare più.

Oroscopo Branko Sagittario

Nel weekend la Luna arriva nel segno e incrocia i suoi raggi con quelli di Marte e Venere nell’amico Leone: raggio per raggio per raggio uguale amore! Saturno è contro, ma il suo passaggio non serve solo a sottoporvi a esami e prove, può anche mettervi le briglie e portarvi all’altare. Siete pronti? Se siete sportivi professionisti, la stagione prosegue con grandi soddisfazioni e chi pratica sport per mantenersi in forma ottiene bei risultati, concentratevi ora perché poi dovrete rallentare un po’. Il lavoro ha buoni ritmi. Campo dei viaggi ben protetto. INCONTRO SÌ: C’è un Gemelli smarrito all’orizzonte… Volete che si perda davvero?

Oroscopo Branko Capricorno

Farete la vostra mossa vincente lunedì 3, con la vostra Luna piena, e riuscirete ad assicurarvi dobloni d’oro, un buon affare, una soddisfazione. Fate però attenzione ai contratti: Mercurio opposto può confondervi le idee, consultate un esperto prima di firmare. L’amore è un po’ estremo, o sono avventure estive tutte da gustare oppure un incontro molto intenso con una persona speciale, che potrebbe sorprendervi e durare a lungo, ma dovete mettervi d’impegno anche voi! Famiglia nervosa, coniuge un po’ infantile… Avete tutti bisogno di vacanze. INCONTRO SÌ: Con lo Scorpione va così: o pugni o baci, o anche tutt’e due. L’eros, però, non vi delude.

Oroscopo Branko Acquario

Saturno si sta impegnando a insegnarvi come organizzare finanze, proprietà, immobili. Sembrate così razionali, ma quando si tratta di far quadrare i conti, vi annoiate in fretta. Per fortuna questo Mercurio vi aiuta a mettervi a tavolino e a sbrogliare noie burocratiche, bilanci e via dicendo. Il fine settimana dedicatelo alla vita di relazione, al divertimento. Una bella Luna v’invita alle lunghe serate con gli amici, ai nuovi incontri, al vostro amore. Senza perdere troppe ore di sonno, però, Marte insiste ancora sulla forma fisica, delicato lo stomaco; gambe. INCONTRO SÌ: Classico dei classici, con una Bilancia non sbagliate, la compatibilità è sempre al massimo.

Oroscopo Branko Pesci

Forse un ex si fa vivo? Niente paura, avete amici e protezioni umane e stellari. Lunedì 3 la Luna piena vi fornisce l’occasione per un incontro speciale: date una chance a chi vi vuole, magari sembra troppo giovane per voi, o troppo poco, non siete mai contenti? L’importante è vivere, godersi l’estate, un piccolo amore può bastare per ora. Marte e Venere esaltano la vostra figura professionale, siete molto efficaci, potete chiedere un nuovo ruolo, avanzamenti, promozioni. Nel vostro cielo non c’è neppure un nemico, approfittatene!

INCONTRO SÌ: Chi è quel pescatore seduto sulla riva? Un Capricorno! Tuffatevi nella sua rete.