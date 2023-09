Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 29 settembre al 5 ottobre 2023.

Oroscopo di Branko dal 29 settembre al 5 ottobre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Venerdì 29 c’è la vostra Luna piena e voi vedete solo lei. Colpa di quella Venere bollente e di quel Marte un po’ scostumato: come si fa a fermarvi? D’altra parte, si sa, voi prima agite e poi ragionate, alle conseguenze ci pensate sempre dopo… Questa volta noi diciamo il 5 ottobre, quando Mercurio diventa pettegolo e sussurra la notizia della vostra scappatella a chi non doveva sapere. Forse ci stiamo facendo un film, ma Ariete avvisato, mezzo salvato. Ancora buone giornate per finanze, investimenti e professione, battete il ferro sinché è caldo. INCONTRO SÌ: Nel vostro cuore e fra le vostre braccia c’è un Leone. Ma per un’avventura… Scorpione!

Oroscopo Branko Toro

La Luna piena di venerdì 29 è alle vostre spalle e fa luce su quel che provate per una don- na che fa parte della vostra vita, per amore, per amicizia, oppure come familiare o collega. Venere è ancora trasgressiva e irritante, ma ormai siamo quasi alla fine del transito: è un cielo in rapida evoluzione, mantenete vivo il dialogo con la persona amata, non si devono creare malintesi. Sempre ottima la vita pratica, Giove e Urano vi offrono eccellenti opportunità di miglioramento, Mercurio aiuta i creativi del segno, ma vi rende anche un po’ distratti, avete voglia di divertirvi. INCONTRO SÌ: Avete mai provato a rompere il ghiaccio con un Leone? Dopo un po’ la scintilla scocca!

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna piena in Ariete, venerdì 29, vi serve su un piatto d’argento un cuore appassionato. Venere osserva divertita e aggiunge petali di rosa; Marte scatena il vostro desiderio: a quando il vostro “sì, è vero, sono innamorato/a”? Il 3 e il 4 brilla la vostra Luna di ottobre, guardate nel vostro cuore, capirete molte cose di voi e dell’altra persona, dichiaratevi però dal 5, quando Mercurio diventa amico e il cielo è finalmente sgombro da disturbi dei pianeti veloci. I positivi incontri provocati dalla Luna piena possono essere pure professionali, restate aperti a ogni possibilità. INCONTRO SÌ: Chi altri se non un caldo Ariete? Ma non dovete escludere una Bilancia.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna piena in Ariete di venerdì 29 evidenzia una situazione che tocca la vostra professione: ora sapete chi vi ha ostacolati. Nonostante Marte contrario, avete belle carte da giocare, mantenete la calma, chi si agita per primo perde. Cercate di concludere gli affari in sospeso entro il 4, potete ottenere di più. Dal 5 Mercurio raggiunge Sole e Marte in Bilancia, meglio evitare. In amore ci vuole pazienza e dialogo, nel weekend c’è una Luna amica che vi rinfranca, se siete soli i nuovi incontri sono sempre fortunati e piacevoli. Salute da sorvegliare. INCONTRO SÌ: Un altro Cancro? Meglio un Toro, il suo abbraccio è un porto sicuro, non dovete avere dubbi.

Oroscopo Branko Leone

Passionale e bollente la Luna piena che, venerdì 29, inonda Venere nel vostro cielo con i suoi raggi d’argento! Se non siete già innamorati, scocca la scintilla fatale. Dedicate più tempo alla persona che vi sta accanto, un po’ di romanticismo serve. Giove e Urano sono sempre fastidiosi, ma non creano solo difficoltà e imprevisti, hanno pure un’azione di stimolo per la vostra ambizione, tirate fuori la grinta e mostrate a tutti quello che sapete fare. Il 5 ottobre Mercurio movimenta la situazione finanziaria, favorisce gli affari, è il mo- mento di firmare accordi e contratti. INCONTRO SÌ: Un caldo Ariete sotto la Luna piena, un binomio irresistibile. Resisterete? Noi diciamo di no.

Oroscopo Branko Vergine

La Luna piena di venerdì 29 vi ricorda che non avete ancora chiuso i conti con il passato: un ex coniuge, il socio che vuole realizzare la sua quota, la casa dei nonni che va venduta e divisa: è il momento di mettervi a un tavolo e iniziare a discutere. Mercurio nel vostro spazio zodiacale sino al 4 ottobre vi suggerisce di affrettarvi a concludere la fase di progettazione, il 5 potete passare alla fase operativa. Rapporti con l’estero sempre buoni. Nel weekend ci sono i giorni più belli per la vita amorosa: c’è tumulto nel vostro cuore, ma voi restate in silenzio… INCONTRO SÌ: La tenerezza di un Cancro è insuperabile, con lui vi sentite sempre al sicuro e bene accuditi.

Oroscopo Branko Bilancia

La settimana si apre con la Luna piena in Ariete: è una sfida d’amore o d’affari, comunque il coltello (Marte è nel vostro cielo!) dalla parte del manico ce l’avete voi, quindi non fatevi intimidire da niente e da nessuno. Se si tratta d’amore, affrettatevi, questo lungo favore di Venere non durerà in eterno, è il momento di dichiararvi, di prendere una decisione importante, se avete fissato la data del matrimonio in questi giorni vi facciamo i complimenti. Affari: il 5 ottobre nel vostro cielo arriva Mercurio: buone notizie! INCONTRO SÌ: Potete fare cappotto stavolta, potete stregare persino quell’impunito dell’Ariete…

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 29 Luna Piena in Ariete: per voi è un invito a nozze passionale, quel segno vi strega da sempre. In realtà il vostro cuore è in subbuglio, Venere è ancora pazzamente provocante, Marte alle vostre spalle vi rende irrequieti, ma poco incisivi. O vi lanciate adesso e o la va o la spacca, oppure, più saggiamente, aspettate un’altra settimana; il cielo di ottobre cambia in fretta, verranno presto giorni più propizi. Ma per la professione potete fare un blitz proprio durante il plenilunio, un colloquio che si svolge quel giorno potrebbe dare grandi risultati. INCONTRO SÌ: Perché non vi fate avanti con quel Leone che vi ha lanciato una sfida?

Oroscopo Branko Sagittario

Bene, bene, bene! La Lunapiena di venerdì 29, con Venere magnifica, dice che dovete muovervi immediatamente: rompete il ghiaccio con la persona che vi piace! Possibile un nuovo incontro proprio in quel giorno, in ogni caso non dovete esitare. “Veni, vidi, vici”, come un moderno Cesare dovete attraversare il vostro Rubicone e assicurarvi l’amore. Sempre ottime le prospettive per il lavoro dipendente, le vostre indubbie capacità sono apprezzate, evitate però di litigare con i superiori e con i datori di lavoro. Dal 5 ottobre affari ok. INCONTRO SÌ: Sempre caro vi fu quel prode Ariete! Noi non trascureremmo però una Bilancia…

Oroscopo Branko Capricorno

La Luna piena in Ariete venerdì 29 vi mette di malumore: perché a casa c’è sempre qualcuno che deve contestare le decisioni più sagge e razionali? Perché non tutti hanno un forte tratto saturnino, come voi. Ora, però, non è il caso di forzare la mano. Marte in Bilancia vi rende meno padroni di voi stessi e la freddezza è indispensabile, quando si vuole vincere. Meglio cercare la via della ragionevolezza, ma senza aspettare troppo, il 5 ottobre Mercurio va in Bilancia e non vi aiuta. Per quanto riguarda l’amore, puntate tutto sul 1° e sul 2, colpi di fulmine! INCONTRO SÌ: Conviene cercare un chiarimento con un Gemelli, se non rispetta i patti, lasciatelo andare.

Oroscopo Branko Acquario

La Luna piena in Ariete venerdì 29 vi porta grandi emozioni e un brivido passionale. Sarà quella Venere trasgressiva o quel Marte eccitato in Bilancia, fatto sta che per il vostro segno non sembra autunno, ma una seconda primavera! In questi sette giorni non avete Lune contrarie, segno di buona tenuta mentale e psicologica, fatene buon uso.A proposito di mente, Mercurio, il 5 ottobre, approda in Bilancia, segno vostro amico, che protegge gli studi, i rapporti con l’estero e i luoghi lontani, sfruttate tutte le opportunità che si presentano. INCONTRO SÌ: Vi piace un Sagittario? Avete buon gusto, ma non dimenticate la Bilancia, vi ha dato tanto.

Oroscopo Branko Pesci

A parte il fastidio di Mercurio, che si scontra direttamente con Nettuno nel vostro segno martedì 3 ottobre, non avete disturbi planetari. Questo vuol dire che in amore avete mano libera. Restano favoriti i flirt o gli amori che nascono con persone che fanno parte da tempo della vostra cerchia e che sinora non avevate guardato con interesse. Stimolanti opportunità di affari con la Luna piena in Ariete il 29 settembre, ma prima di firmare o impegnarvi, leggete bene tutte le clausole, meglio aspettare il 5, quando Mercurio va in un segno più favorevole. INCONTRO SÌ: Anche per voi Ariete sarebbe la scelta del momento, ma che ne dite di cercare un Toro?