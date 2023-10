Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 27 ottobre al 2 novembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 27 ottobre al 2 novembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 27 ottobre al 2 novembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

La Luna piena in Toro, sabato 28, richiama l’attenzione sulla vostra situazione finanziaria personale, depositi, investimenti, proprietà, immobili. Anche se una notizia può mettervi momentaneamente in agitazione, siete comunque ben difesi dalle stelle. Dovete reagire con tempestività ma non d’impulso, ragionate bene. Lavoro dipendente protetto. L’amore è sempre fra le braccia di Marte, pazzamente sexy; anche le relazioni di lunga data ne sono travolte, certo non vi dispiacerà. Forse manca un po’ di tenerezza, create voi i momenti romantici. INCONTRO SÌ: Toro, molto sexy anche se un po’ scontroso, è una sfida che vi rianima e vi coinvolge.

Oroscopo Branko Toro

Venere balla vestita di veli rosa sotto la Luna piena nel vostro cielo, sabato 28. lo sapete quanto siete sexy con quell’aria un po’ nervosa provocata da Marte contro? Il pianeta magari richiede cautela nella salute e alla guida, ma vi dà una salutare mossa, vi rende intriganti, l’amore è più bello se è un po’ litigarello. Ci vuole, però, pazienza con i figli e i fratelli più giovani, e cautela negli affari; evitate scelte impulsive e trame troppo complicate: la tentazione di “giocare sporco” è forte, ma non fa per voi, sfruttate invece il vostro proverbiale senso pratico. INCONTRO SÌ: Vergine, è così bella, ma il Cancro adesso ha una marcia in più.

Oroscopo Branko Gemelli

La Luna piena in Toro, sabato 28, vi riporta indietro: che cosa vi state rimproverando in amore? Forse qualche errore che ha compromesso una storia promettente o già matura? Non guardate al passato, concentratevi sul futuro, che magari è un po’ trasgressivo, ma non vi dispiace, vero? Dal 29 sera al 31 c’è la vostra Luna di novembre, fatene buon uso. Il lavoro vi assorbe ma promette soddisfazioni, se cercate un impiego o volete cambiarlo, agite. Marte non è contrario, ma disturba un po’ la salute, siate prudenti con i primi freddi, evitate i mali di stagione. INCONTRO SÌ: Ancora matti per uno Scorpione! Sta diventando un’abitudine, fatevi sotto.

Oroscopo Branko Cancro

La Luna Piena in Toro, sabato 28, propizia incontri fortunati e colpi di fulmine. A parte il solito lento Plutone non avete nemici stellari, è il momento di agire, raccogliete a piene mani le messi di questo autunno caldo. Il 2 novembre c’è la vostra Luna del mese, è possibile un nuovo amore molto più giovane di voi – o che vi fa sentire adolescenti – dite di sì a questa nuova avventura, ma anche a una nuova fase nel vostro rapporto di lunga data, se siete innamorati. Marte è supersexy. Le relazioni, vecchie e nuove, sono importanti pure nella professione. INCONTRO SÌ: Scorpione, è il candidato numero uno, ma… E se fosse invece un Gemelli la scelta migliore?

Oroscopo Branko Leone

Sabato 28 la Luna piena vi disturba un bel po’ nel campo lavoro-carriera, anche perché va ad attivare Mercurio, Sole, Marte in posizione critica; poi ci sono i soliti Giove e Urano. Per fortuna c’è il fine settimana, potete rilassarvi e riposare, programmate un soggiorno fuori con il vostro amore o gli amici di sempre.Vi farà di certo bene stare un po’ lontani dalle solite dinamiche familiari. Il 30 penserete alla vostra figura professionale, prendetela con calma, non sarà che l’asticella della vostra ambizione sia un po’ troppo alta? INCONTRO SÌ: Così diversa da voi, ma così rilassante, perché non puntate a una Vergine? Sarà amore!

Oroscopo Branko Vergine

La Luna piena in Toro sabato 28 ribadisce che in questo momento la vostra fortuna è all’estero, comunque lontana dai soliti giri.Volete cambiare vita? Se la risposta è sì, setacciate il web alla ricerca di bandi, occasioni, finanziamenti, troverete qualcosa di buono. E quel nuovo amore appena nato, che vi fa sentire così giovani ed entusiasti? Non c’è problema, portatelo con voi, siete così sexy che vi seguirà, se fate sul serio. Venere è nel vostro cielo in scatto fortunato con Giove e Urano, assicura fortuna in amore il 30, Luna nervosa, ma passa presto. INCONTRO SÌ: Capricorno, questo enigma, così chiuso e affascinante. Solo voi potete vedere nel suo cuore.

Oroscopo Branko Bilancia

Non avete nemici stellari, a parte il solito lento Plutone, a fine transito: il vostro destino è nelle vostre mani. La Luna piena sabato 28 rischiara la situazione del patrimonio comune, è possibile mettere le cose a posto, divisioni, spartizioni, nomine nelle imprese familiari sono più facili. Ma le stelle veloci e il Sole vi offrono opportunità di investimento, gli affari sono protetti dai pianeti, se avete un po’ di disponibilità finanziaria, potete rischiare qualcosa. L’amore è un po’ in secondo piano, non trascurate la persona amata. INCONTRO SÌ: Sagittario, non scappa, non corre, non s’impenna, è il momento di mettergli le briglie.

Oroscopo Branko Scorpione

Peccato per quella dispettosa Luna piena di sabato 28, del resto è la vostra stagione e i cambi di fase non sono favorevoli, capita così a tutti i segni. Non fate sciocchezze – non provocate il coniuge, i soci, i collaboratori – avete ottime chance di fare un salto di qualità nella professione e non dovete sprecarle per una momentanea quanto inutile piccola vendetta. Se volete un nuovo amore, accomodatevi,Venere è vostra amica e complice; Marte vi infiamma di passione, avete l’energia di un adolescente anche se la vostra età non è più verde. Bene la salute. INCONTRO SÌ: Pesci, sempre lui, sfuggente e sensuale, come non amarlo? Fate la vostra mossa.

Oroscopo Branko Sagittario

Le stelle sono ancora un po’ pigre, dovete trovare la calma, invece di spazientirvi per questo clima che sembra immobile intorno a voi. Sotto la cenere si nasconde sempre il vostro fuoco. Prima che si sprigioni, lavorate su voi stessi, fate meditazione, tai chi, training autogeno, yoga, presto la vostra creatività sarà di nuovo zampillante, le stelle lavorano anche per procurarvi un nuovo amore, se lo desiderate, non lo vedete ancora ma è all’orizzonte. Concentratevi invece sul lavoro, avete possibilità di farvi notare, anche se ve ne accorgerete poi. INCONTRO SÌ: C’è un Acquario che si aggira solo soletto, è disorientato. Volete approfittarne?

Oroscopo Branko Capricorno

La Luna piena in Toro accanto a Giove e Urano sabato 28 vuol dire soltanto una cosa:Amore, con la a maiuscola. Sono possibili veri e propri colpi di fulmine, capaci di cambiare la vostra vita affettiva, ma anche le vostre condizioni personali – casa, status sociale, nazione addirittura? Non lo possiamo dire di preciso, siete voi a dover scegliere, in ogni caso avete gran voglia di divertirvi. I nuovi incontri sono eccellenti anche per la vita professionale; curate i contatti vecchi e nuovi, vicini e all’estero, siate presenti a tutto campo. Il 28 puntate un soldino. INCONTRO SÌ: In questo momento con la Vergine vi capite anche se parlate un’altra lingua.

Oroscopo Branko Acquario

Sabato 28 c’è la Luna Piena in Toro, non partite per uno dei vostri soliti trip mentali, il cielo vi vuole pratici e presenti, specie per la carriera. Se volete ottenere molto dovete essere disposti a impegnarvi al massimo, e senza mandare all’aria tutto quando i risultati tardano ad arrivare. Lo sappiamo che, orgogliosi e idealisti come siete, vi dà fastidio non essere tranquilli dal punto di vista finanziario, ma se i vostri familiari sono disposti a darvi una mano potreste pure accettare. Altrimenti armatevi di pazienza e aspettate qualche settimana. INCONTRO SÌ: C’è una Bilancia che danza nei vostri amati spazi siderali, suonatele una serenata, sarà vostra.

Oroscopo Branko Pesci

Luna piena in Toro, sabato 28. Che fai, sirena dagli occhi viola, andiamo a ballare? Con Saturno nel cielo forse c’è poca voglia di spensieratezza, ma le stelle in Scorpione mandano raggi potenti e sensuali, perché non lasciarsi andare, quando non c’è niente di male e la tentazione è così forte? Venere piccante promette esperienze inattese. Anche l’estero è pieno di promesse, per la vita personale, ma soprattutto per la vostra figura professionale: il solito mare è pieno di pesci, ma non siete curiosi di quel che nasconde l’oceano più vasto e profondo? INCONTRO SÌ: Ve lo diciamo sempre, la sintonia con il Cancro è straordinaria. Ma pure lo Scorpione.