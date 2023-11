Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 novembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 24 al 30 novembre 2023.

Oroscopo di Branko dal 24 al 30 novembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 30 novembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

La settimana inizia con grande sprint: venerdì 24 c’è la Luna nel vostro cielo e Marte raggiunge Sole e Mercurio nell’amico Sagittario. Le stelle sono davvero buone, in particolare il cielo mette in primo piano i rapporti con l’estero. Avete forse in programma un viaggio a fine anno? Fateci un pensierino. Che si tratti di piacere, di studio oppure di affari, le occasioni migliori arrivano da luoghi e mercati lontani, dovete sfruttare questa settimana per fare passi avanti. L’amore? Venere ancora vi sfida, ma siamo sicuri che vi piace. INCONTRO SÌ: Gemelli, più brioso ed eccitante che mai lunedì 27. Resistere? E perché?

Oroscopo Branko Toro

Venerdì 24 mattina il cielo autunnale si apre e fa spazio a un panorama astrale molto più gentile, perché anche l’ultimo pianeta che vi disturbava, l’aggressivo Marte, non è più nemico; la salute migliora. Le nuove stelle in Sagittario permettono di trovare una soluzione efficiente alle questioni che riguardano il patrimonio comune, le imprese a conduzione familiare, le eredità, le proprietà indivise. Il 27 la Luna piena fa luce su una questione che tocca i vostri soldi, gli investimenti. L’amore può arrivare all’improvviso, sorprendendovi. INCONTRO SÌ: Vergine, è inquieta, ma se l’amate ancora, fatevi avanti ora. La Bilancia però è più rilassante.

Oroscopo Branko Gemelli

Il cielo di fine novembre mette in risalto la vostra natura duplice, volete e non volete, fate un passo e poi subito cambiate direzione, è il vostro corpo a essere irrequieto più ancora della vostra mente. Colpa di Marte che venerdì 24 raggiunge Sole e Mercurio in Sagittario, dovete curare di più la forma fisica – quanti mozziconi ci sono nel vostro portacenere? Meno male che l’amore riceve ancora i raggi affettuosi di Venere in Bilancia, il 27 nasce la vostra Luna piena, potrebbe esserci una svolta per il vostro cuore. Solo voi potete rovinare tutto. Non fatelo. INCONTRO SÌ: Rifugiatevi fra le braccia di un Cancro sensibile e bendisposto.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 24 Marte si concentra sulla vostra posizione lavorativa: se siete a caccia di uno sbocco professionale, raddoppiate gli sforzi, è un momento promettente, soprattutto per i giovani del segno; se avete già un impiego, invece, potete farvi notare e ottenere riconoscimenti e passi avanti, ora dovreste osare almeno un po.’ L’amore è sempre capriccioso, cercate di spiegarvi meglio, a volte siete chiusi, non è scontato che chi vi ama sappia capirvi sempre e comunque. Un pochino di cautela per la forma fisica, attenti ai mali di stagione. INCONTRO SÌ: Un Toro gentile è il candidato migliore. Lunedì 27, però, quella pazza Luna piena in Gemelli.

Oroscopo Branko Leone

Venerdì 24 la Luna in Ariete vi porta un magnifico regalo, Marte pianeta dell’eros raggiunge Sole e Mercurio nel vostro cielo d’amore, con Venere sempre in un punto gentile del vostro oroscopo. Sono stelle che mettono il vostro cuore su un trono dorato, siete voi a dettare legge e a vincere ogni sfida. Il 27 la Luna piena porta un nuovo incontro emozionante o fa luce sulla vostra relazione, la porta avanti di un passo verso la felicità. La forma fisica finalmente migliora, la pelle è splendente. Affari: idee innovative in arrivo. INCONTRO SÌ: Sagittario, è il coprotagonista del vostro romanzo d’amore. Ma potete avere tutto lo zodiaco.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 24 Marte raggiunge il Sole e Mercurio in un punto delicato del vostro oroscopo. In casa cresce la tensione fra genitori e figli, coniuge, parenti anziani. Certo ci sono difficoltà pratiche, contrasti, ma siete voi a vedere tutto nero, magari per il Plenilunio del 27, che affatica, certo, ma che però lancia anche una sfida professionale che siete in grado di vincere, se fate appello a tutte le vostre belle qualità. Se la Vergine fa la Vergine, nessuno può batterla. Cercate di non somatizzare lo stress, la salute va protetta. Dentista. Weekend d’amore. INCONTRO SÌ: Fra le braccia di Capricorno vi sentite sicuri, accolti, amati. Ma Scorpione è tanto eccitante.

Oroscopo Branko Bilancia

La bellissima Venere è sempre nel vostro cielo, signorsì. E il cielo vi porta altri regali, signorsì. Si tratta di Marte, che venerdì 24 raggiunge il Sole e Mercurio in un punto favorevole dell’oroscopo; vi fa sentire apprezzati e stimati dalle persone intorno – amici stretti, fratelli, colleghi, vicini – non è forse questo che vi fa star bene più di tutto? Il 27 il Plenilunio in Gemelli vi serve su un piatto d’argento una bella occasione che viene da lontano, si tratta di affari, di studio, anche di amore, lo scoprirete da soli. Noi vi diciamo solo: non perdetela! INCONTRO SÌ: Ritrovate finalmente l’Acquario che vi ha fatto innamorare… Ma un Gemelli? Noi votiamo sì.

Oroscopo Branko Scorpione

Venerdì 24 vi tocca salutare pure Marte, che raggiunge Sole e Mercurio nel vostro campo pratico. Non è un male, però, se decidete di concentrarvi sul patrimonio personale, affari e investimenti; potete concludere molto, sempre a patto di muovervi nella piena legalità, non è il momento di buttarvi nelle criptovalute o di seguire vie azzardate. Il 27 il Plenilunio aiuta a far luce su una questione che tocca il patrimonio familiare, un’eredità indivisa, forse non chiuderete subito, ma avrete un panorama chiaro. In amore siete troppo possessivi.

INCONTRO SÌ: Con i Pesci c’è sempre un’attrazione fatale, ma che ne dite anche del solito Ariete?

Oroscopo Branko Sagittario

È il momento di brindare, venerdì 24 anche Marte si piazza nel vostro cielo, mentre splende per voi una passionale Luna d’amore. Ritrovate la vostra verve, il vostro folle e contagioso entusiasmo. Sono sempre probabili nuovi incontri propiziati da questa Venere così bella ed elegante, che garantisce pure un buon periodo per la vostra relazione ufficiale. Il 27 si forma la Luna piena, polemica ma anche molto eccitante; ci sono liti ma pure attrazioni fulminee. Salute in grande ripresa, passione a mille. INCONTRO SÌ: Stavolta non direte “no” a un Acquario! Nostalgia di un fiero Leone?

Oroscopo Branko Capricorno

Le stelle si rifugiano nell’ombra alle vostre spalle, ora pure Marte diventa silenzioso, ma voi non esagerate con i sospetti, c’è chi vi tiene d’occhio, e non tutti hanno brutte intenzioni. Lo vedrete già lunedì 27, con il Plenilunio che vi porta un’interessante opportunità professionale, da prendere o lasciare senza pensarci troppo sopra. L’amore ha qualche turbamento, Venere è ancora un po’ frivola, ma la vita sentimentale è sempre ben protetta da Giove, mentre Urano può portare novità positive in un solo momento. Abbiate fiducia!

INCONTRO SÌ: Accanto al fuoco, nel vostro chalet, c’è un calmo Toro che fa le fusa come un gatto.

Oroscopo Branko Acquario

Venerdì 24, d’improvviso, il cielo si fa bello: se siete o vi sentite soli, arrivano per voi nuovi incontri d’amore e d’amicizia, nuovi contatti di lavoro con persone con cui nasce subito un’intesa e l’entusiasmo di costruire insieme qualcosa di buono, è un panorama molto da Acquario, finalmente. Curate questi nuovi contatti che vi fanno sentire giovani, anche se la vostra età non è più verde. Venere è sempre stupenda e forma un magico scatto quando il 27 nasce la Luna piena: sarete di nuovo pazzi d’amore e passione. Salute, ottima ripresa.

INCONTRO SÌ: Sotto la Luna piena c’è un pacco regalo pieno d’amore: Bilancia o Ariete?

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 24 Marte raggiunge Sole e Mercurio in Sagittario, posizione irritante – questo, di certo, già lo sapete. Il 27, poi, nasce la Luna piena in Gemelli, nel vostro mare si forma un tifone tropicale, parenti, amici e nemici sono avvisati, se sono fragili meglio girare al largo: voi sapete essere il massimo dell’empatia e dell’altruismo, ma quando vi arrabbiate davvero sono guai. Per fortuna questi fenomeni sono di breve durata, poi tornate a sorridere e a farvi amare senza riserve. Avete sempre la zattera del vostro grande padre Giove. INCONTRO SÌ: Cancro, è il vostro porto sicuro, fate rotta verso di lui. Ma anche papà Capricorno è sempre lì.