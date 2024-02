Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 23 al 29 febbraio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 23 al 29 febbraio 2024.

Oroscopo Branko dal 23 al 29 febbraio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 23 al 29 febbraio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Sentite già il profumo di primavera, della vostra stagione preferita che si avvicina. Venerdì 23 la Luna è piena d’amore, vi infiamma, ogni nuovo incontro contiene una promessa che avete voglia di mantenere. Anche nelle amicizie siete voi il motore che tiene tutti insieme, propone, trascina, in compagnia trovate idee, spunti anche per il vostro futuro. La sfera pratica è sempre ben messa, la Luna piena in Vergine di sabato 24 protegge il lavoro dipendente, ma per gli affari dovete aspettare un po’, i nuovi progetti stanno ancora prendendo forma. INCONTRO SI: Nessun ostacolo astrale! Quindi – perché no? – è il momento di tentare con una Bilancia.

Oroscopo Branko Toro

Sabato 24 la Luna piena brilla nel cielo dell’amore: se siete in coppia il week end è piacevole, se siete soli avete buone carte da giocare, il settore degli incontri si movimenta, c’è un bel po’ di brio, le stelle vi attirano verso persone di età diversa dalla vostra, non fatevi spaventare dalle differenze. La situazione astrale va migliorando, oltre al Sole, anche Mercurio vi sostiene, il lavoro di gruppo è molto produttivo, fatevi aiutare, il fisico è ancora delicato e la concorrenza non smette di lanciarvi nuove sfide. INCONTRO SI: La Luna piena in Vergine vi porta fra le sue braccia. Ma in giro c’è anche un Pesci.

Oroscopo Branko Gemelli

Non fatevi smontare dalla Luna piena di sabato 24, che disturba soprattutto la famiglia

e porta tensione con i figli – adolescenza, età splendida e ingrata! – È anche colpa di Mercurio, che raggiunge Sole e Saturno in Pesci. Puntate al sodo, dovete sfruttare queste buone stelle per consolidare le vostre recenti conquiste negli affari e nella vita personale, ci sarà da faticare certo, ma i risultati che otterrete con Saturno contro saranno vostri per sempre. Una Luna terribilmente romantica brilla martedì 27 e il 28, eros e poesia a mille. INCONTRO: Con l’Acquario vi divertite un sacco, ma con uno Scorpione tutto può succedere!

Oroscopo Branko Cancro

Sabato 24 la Luna piena in Vergine è vostra amica, brilla per tutto il fine settimana, garanzia per voi di slancio e ottimismo; concedetevi di amare senza limiti e pregiudizi, stelle in Acquario vi indicano la strada giusta. C’è un’altra buona novità nel cielo ed è Mercurio che raggiunge Sole, Saturno e Nettuno in Pesci: intuito e razionalità vi consentono di essere creativi e ingegnosi, mantenendo i piedi per terra, stato ideale per fare buoni affari, iniziare imprese ambiziose, puntare a un obiettivo che desiderate da tanto. Tirate fuori dal cassetto un progetto a cui tenete. INCONTRO: Lanciate la sfida a un Pesci birichino, la posta in palio è un bacio appassionato!

Oroscopo Branko Leone

Ancora forte è la pressione delle stelle verso di voi, lo vedete dalla tensione che resta alta nel matrimonio e nelle collaborazioni, nelle associazioni. Voi avete deciso di mantenere il punto, ma non è detto che gli altri finiscano per cedere. Qualcosa, però, si muove, sabato 24 Mercurio lascia l’opposizione, finalmente le idee diventano più chiare, iniziano ad arrivare le risposte che attendevate per i vostri affari. La Luna piena vi aiuta a mettere ordine nei vostri conti finanziari, nella gestione degli immobili. Sempre cautela per la salute. INCONTRO Si: Ariete, ha di nuovo tutta la sua verve, perché resistere? La Vergine però è cosi bella.

Oroscopo Branko Vergine

La Luna Piena nel vostro cielo sabato 24 e domenica 25 vi porta un supplemento di fascino – come se ne aveste bisogno! – Concedetevi due giorni di romanticismo, il vostro amore se lo merita e pure voi. In ogni campo, comunque, le buone occasioni non mancano, non esitate a coglierla. Non fatevi smontare da qualche pettegolezzo, a volte la gente parla senza fondamento, giusto per darsi importanza. Il vostro Mercurio è in Pesci, crea intoppi e ritardi, ma riuscite a dare il massimo nel lavoro, a ottenere risultati, è questo che conta. INCONTRO Si: Fra le braccia di uno Scorpione dimenticate tutto, persino quel Toro che vi resiste.

Oroscopo Branko Bilancia

La Luna Piena sabato 24 e del 25 manda una luce magnetica e ispirata, fidatevi del vostro intuito, anche i sogni di questi due giorni vanno ascoltati, dovete credere in voi stessi, avete più forza di quanto pensiate. L’amore poi è bellissimo, unisce amicizia e romanzo, ma è anche parecchio sensuale, un abbraccio cosi fra Marte e Venere non capita tutti i giorni. Buone opportunità per il lavoro dipendente, colloqui positivi e risposte soddisfacenti, muovetevi il più possibile, il cielo gira in fretta nel 2024 e non vi deluderà. INCONTRO Si: Guardate lontano, potete scegliere fra molti Noi suggeriamo un divertente Gemelli.

Oroscopo Branko Scorpione

Man mano, ma neppure troppo lentamente, il cielo si muove, cambia. C’è ancora forte pressione che viene dall’Acquario: casa, famiglia, parenti anziani sono una spina nel fianco. Eppure si aprono spiragli interessanti, dovete saperli individuare subito e approfittare. Sabato 24 la Luna piena nel settore della vita di relazione, nuovi incontri, pure l’amore se ne giova, ed è piccante come piace a voi. Lo stesso giorno Mercurio raggiunge Saturo, Sole e Nettuno nel vostro cielo romantico, se è amore sarà per sempre. INCONTRO SI: Non riuscite a dimenticare un Ariete, ma chi l’ha detto che dovete farlo? Un capricorno vi vuole.

Oroscopo Branko Sagittario

Certe volte è più utile sedervi a un tavolo, magari tutti insieme, e ragionare piuttosto che darsi da fare in modo disorganizzato e impulsivo. Lo sappiamo che l’istinto del Sagittario è correre dovunque comunque, ma non sempre vi conviene seguirlo a occhi chiusi. Non ci sono brutte stelle, ma nel fine settimana c’è la Luna piena in Vergine e Mercurio raggiunge il Sole in Pesci: la vostra parte cavallo potrebbe impennarsi e partire per chissà dove. Dovreste fidarvi dei cari amici, dalle persone vicine, del vostro amore, tutti preziosissimi. INCONTRO Si: Fra le braccia di una Bilancia troverete conforto. Ma per gli amanti dei sapori forti. Scorpione!

Oroscopo Branko Capricorno

Nel fine settimana scacciate via la timidezza – il Capricorno è timido? Certo, quando si tratta d’amore – e fatevi avanti senza pensarci troppo, la Luna piena in Vergine è vostra complice, si prospettano momenti intensi. Per quanto riguarda invece la sfera pratica, Mercurio in Pesci da venerdì 23 segnala che è ora di passare alla fase successiva, è il momento di firmare contratti, stringere accordi, andare dal notaio. Sempre protetta la sfera pratica, gli investimenti sono indovinati, gli immobili rendono, anche se le spese sono in crescita. INCONTRO Si: Toro, è una certezza incrollabile. Ma perché non tentare un approccio con un Leone?

Oroscopo Branko Acquario

Non sarà una Luna piena in Vergine – che anzi vi consente di andare più a fondo – farvi perdere il buonumore, avete la testa piena di idee, progetti, pensieri d’amore. Siete nel bel mezzo di un interessante caos creativo, gli stimoli stellari sono tanti e complessi, anche se ora vi sembra di non individuare la strada migliore, abbiate pazienza, presto sarà tutto più chiaro, potrete sistemarvi come piace a voi, senza troppi compromessi. Volete sapere come va il vostro amore? Che domande, con Marte e Venere nel segno è al top. INCONTRO: Acquario più Acquario è un’opzione senz’altro interessante, ma attenzione alle fantasie.

Oroscopo Branko Pesci

È la stagione del vostro compleanno, le stelle iniziano da muoversi verso il vostro segno, sabato 24 è il turno di Mercurio: non è il caso di lasciarvi turbare da un’antipatica Luna piena. La stella degli affari vi prepara qualche interessante sorpresa, siate pronti a saltare veloci sul treno del successo, ascoltate le stelle che incrementano le vostre ispirazioni, a volte siete capaci di capire tutto con un solo sguardo. Vale pure in amore, il canto di una sirena vi suggerisce la verità, niente altro che la verità. INCONTRO Si: Nessuno come il Cancro sa capirvi e adorarvi. Ma capitasse un Leone, che fareste?