Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 22 al 28 dicembre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 22 al 28 dicembre 2023.

Oroscopo Branko dal 22 al 28 dicembre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal dal 22 al 28 dicembre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

La calda magia del Natale non viene toccata dal nuovo Sole in Capricorno, un po’ freddo e un po’ duro, ma capace di alzare l’asticella dei vostri propositi di fine anno. Per il 2024 volete di più, puntate più in alto nella vita professionale e in quella personale, non fate sconti a nessuno. Già sabato 23 Mercurio torna in un punto luminoso del vostro oroscopo, vi fa sentire giovani e audaci esploratori, Natale in viaggio, pure all’estero, perché no? Il 25 c’è una Luna allegra che vi riunisce ai vostri cari, l’amore è sexy. Non lasciatevelo sfuggire. INCONTRO SÌ: Quel vivace Gemelli è nervoso in questo periodo, ma se riuscite a farlo ridere sarà tutto per voi!

Oroscopo Branko Toro

Il nuovo Sole capricornino forma per voi un angolo di fortuna con Giove e Urano; nel weekend la Luna è nel vostro cielo e in tutti questi giorni vi è sempre amica. Il Natale si trasforma in un caldo abbraccio con tutte le persone vicine: siate sereni e lasciate da parte il lavoro, ora è tempo di dedicarvi agli affetti e ai giochi di società – a tombola vincerete voi. Martedì 27 un dolce Plenilunio rischiara la selva oscura piena di tentazioni che è il vostro amore in questo periodo, addentrarvisi v’inquieta, ma vi eccita terribilmente. INCONTRO SÌ: Sotto la Luna piena un Cancro sarà vostro. Ma riuscirete a dimenticare uno Scorpione?

Oroscopo Branko Gemelli

Il Sole migliora già venerdì 22. In compenso Mercurio torna per pochi giorni dispettoso, solo sino alla fine dell’anno, e vi rende pungenti più del solito, persino permalosi: rischiate di esagerare e vedervi fischiare un fallo di reazione. Siate buoni, è Natale, la Luna è sempre neutrale o amica, la notte della Vigilia e il 25 è nel vostro cielo, vi promettiamo che saranno giorni più divertenti del previsto. Mercoledì 27 la Luna Piena segnala un’occasione negli affari, un investimento, movimenti finanziari che possono diventare favorevoli, tenete gli occhi aperti. INCONTRO SÌ: Cancro, sotto il Plenilunio vi fa diventare romantici… L’Ariete, invece, vi fa sangue.

Oroscopo Branko Cancro

Mercoledì 27 la Luna piena nel vostro cielo, con la sua luce amica, vi riempie il cuore. E con questa Venere vuol dire una cosa sola: amore, amore, amore! Che importa se il Sole è freddo, se il vostro cuore è caldo? Bene le amicizie, possibili nuovi incontri per chi è solo, lasciatevi sorprendere. Da sabato 23 anche la situazione professionale migliora, Mercurio è di nuovo in Sagittario e vi consente di ottenere le soddisfazioni che meritate; arriva un attestato di stima, che vi permette di trascorrere i giorni di Natale con più serenità. Rilassatevi! INCONTRO SÌ: Vergine, è così bella, ma a tratti è nervosa, voi però sapete bene come calmarla e rassicurarla…

Oroscopo Branko Leone

Non avete brutte stelle, tuttavia qualcosa a tratti vi disturba. Colpa di certo della Luna poco conciliante di venerdì 22 e del giorno seguente, che vi fa dubitare di voi stessi, rendendovi “poco leonini”. Ma si tratta solo di un momento, Mercurio torna vostro amico e fratello, vi fa sentire giovani e spensierati; l’energia di Marte vi scorre nelle vene, è passione, allegria, spirito natalizio. Se siete soli e in cerca di nuove amicizie o di una persona speciale, una bella sorpresa potrebbe arrivare proprio sotto l’albero, guardatevi intorno! INCONTRO SÌ: Sagittario, vi conquista, ma non siate gelosi, sono solo ombre della vostra fantasia!

Oroscopo Branko Vergine

È proprio il momento di staccare con lavoro e impegni, sono arrivate le festività natalizie e Mercurio è di nuovo fastidioso. Inutile cercare a tutti i costi la concentrazione. In gennaio sarete di nuovo in pista. Adesso, invece, è tempo di distrarvi e cambiare aria. Lanciamo un’idea: che ne dite di andare fuori per i giorni di Natale e risparmiarvi il tour fra familiari e parenti? Potreste partire con il vostro amore già venerdì 22, con quella Luna viaggiatrice: scegliete una meta rilassante, niente stress, solo passeggiate e tanto amore! INCONTRO SÌ: Sotto la Luna piena, vi aspetta un Cancro sognatore. Ma se volete essere travolti, c’è l’Ariete!

Oroscopo Branko Bilancia

Magnifici i giorni della Vigilia e il 25, sarà un Natale allegro e simpatico come la Luna che rischiara quelle notti, non sarebbe male trascorrerli in viaggio, cambiare aria fa bene. Il cielo è sempre generoso con voi: se il 22 il Sole va in Capricorno, in compenso il giorno dopo Mercurio si sposta in territorio amico, arrivano le notizie che aspettavate, i contatti con colleghi, fratelli e cugini si fanno più intensi e simpatici, qualcosa si sblocca a proposito di un affare, compravendita, i commercianti del segno finiscono l’anno in bellezza. Amore sempre sexy. INCONTRO SÌ: La vostra vicina Vergine v’intriga, sarà un effetto della Luna piena?

Oroscopo Branko Scorpione

Il cielo di Natale è luminoso, non fatevi influenzare dalla Luna di venerdì 22 e del 23, che potrebbe farvi vedere tutto nero – che è una delle vostre tinte zodiacali, il rosso e il nero sono i colori di Plutone.Venere è ancora nel vostro cielo e costituisce una garanzia d’amore felice. Mercoledì 27 si forma la Luna piena in un punto amico del vostro zodiaco, qualcosa di bello potrebbe accadere per la vita personale. Sempre vivace la sfera pratica, dove già dal 22 arriva Mercurio: date un’occhiata ai vostri investimenti, c’è qualcosa da sistemare. INCONTRO SÌ: Sotto la Luna piena si apre una breccia nella corazza impenetrabile del Capricorno.

Oroscopo Branko Sagittario

Dite la verità, aspettate un segno d’amore da parte di una persona speciale? Questa Venere silenziosa non ve lo farà arrivare sotto l’albero, dovrete aspettare ancora un po,’ ma vi possiamo annunciare che non manca molto. A meno che non ci sia una sorpresa mercoledì 27, con la Luna piena. Il Sole si congeda da voi il 22, ma dal Capricorno si occupa dei vostri affari, del patrimonio personale, degli immobili, Mercurio torna nel vostro segno il 23 e voi siete di nuovo una fucina di idee; 24 e 25 un po’ strani: è Natale, ma voi avete la testa altrove. INCONTRO SÌ: Marte molto sexy vi spinge a cercare avventure piccanti. Sarà una Bilancia o un Ariete?

Oroscopo Branko Capricorno

Il 22 inizia la stagione del compleanno, vi facciamo gli auguri e anche il cielo è gentile e generoso con il vostro segno. Sempre a fuoco il settore dell’amore, magnifici i nuovi incontri – venerdì 22 e sabato 23 sono giornate perfette con la Luna vostra complice – ma anche le unioni stabili possono crescere in armonia e intesa; fissate la data delle nozze all’inizio della prossima primavera. Natale e la Vigilia da trascorrere in serenità con le persone vicine, cautela durante il Plenilunio, mercoledì 27, evitate discussioni in casa. INCONTRO SÌ: Siete pazzi di un Toro e non possiamo darvi torto. Ma date una chance all’Acquario.

Oroscopo Branko Acquario

Venerdì 22 e il 23 si verifica un po’ di tensione in casa per quella Luna un po’ nervosa: siate accomodanti, è Natale, e il 24 e il 25 l’astro della notte diventa magnifico, innamorato e gentile. Queste feste vi sorprenderanno piacevolmente. Ma non distraetevi troppo, sono in arrivo novità interessanti per il lavoro, potreste avere notizie già mercoledì 27, Plenilunio, siete pronti a cambiare? Aria nuova anche per gli incontri d’amore e d’amicizia; c’è una persona molto giovane che vi fa osservare la vita da un’angolatura inedita. INCONTRO SÌ: Puntate su un Ariete e non sbaglierete. Eppure c’è un giovane Sagittario che vi stimola.

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 22 si conclude la stagione del Sagittario. Potete quindi iniziare a rilassarvi un po,’ anche se gli attacchi della concorrenza – soprattutto qualcuno piuttosto giovane si fa avanti – proseguono anche nei giorni delle festività natalizie. Non fatevi rovinare la Vigilia e il 25 da pensieri molesti, avete esperienza e intuito: sapete bene che alla fine si sistema tutto, come per magia, siete un segno magico, ricordate? Magari proprio mercoledì 27, quando si forma una magnifica Luna Piena che parla d’amore, viaggi, mari lontani. INCONTRO SÌ: L’Acquario v’incuriosisce, ma lo Scorpione ha quella Venere nel segno che… Wow!