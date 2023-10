Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 20 al 26 ottobre 2023. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 20 al 26 ottobre 2023.

Oroscopo di Branko dal 20 al 26 ottobre 2023

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2023.

Oroscopo Branko Ariete

Il fine settimana è nervoso, Luna in Capricorno che va a formare il Primo quarto segnala un momento di tensione nel lavoro, vi hanno fatto arrabbiare sul serio questa volta. Ma non è il caso di affilare il vostro ferro arietino. Rilassatevi, invece, vi si schiariranno le idee proprio domenica 22, dopo il cambio di Luna, quando Mercurio lascia l’opposizione e raggiunge il vostro Marte in Scorpione. A volte, anche se non sono in sintonia con il vostro carattere, le vie traverse sono migliori dell’attacco diretto. Dal 23 siete ufficialmente a caccia d’amore. INCONTRO SÌ: Scorpione è molto sexy, riuscirete a resistergli? Un Pesci sensuale vi fa gli occhi dolci.

Oroscopo Branko Toro

Venere magnifica in magico scatto con Primo quarto di Luna nel fine settimana vi ripaga dei momenti difficili che avete passato in amore negli ultimi tempi. Siete amati, non fatevi confondere da chiacchiere stupide e strani pensieri di gelosia che nascono a sorpresa, domenica 22 e lunedì, quando Mercurio e poi Sole vanno in Scorpione e agitano il matrimonio. Il cuore della persona amata è vostro, non dubitatene. Piuttosto concentratevi sulla professione, c’è qualcuno che trama: la fortuna è dalla vostra parte, ma prevenire è meglio. INCONTRO SÌ: Primo quarto in Capricorno parla al vostro cuore, andate oltre la sua freddezza apparente.

Oroscopo Branko Gemelli

Luna al Primo quarto domenica 22 annuncia un’importante novità che riguarda il patrimonio familiare: occorre discuterne tutti insieme, un accordo è possibile. Cercate di raggiungerlo entro il fine settimana, da lunedì 23 i raggi stellari convergono sul settore professionale, è il momento di concentrarvi sulla vostra carriera: se cercate un impiego o volete cambiarlo, è il momento di muovervi o di gettare le reti, qualcosa pescherete anche all’estero. Non restate dunque delusi se l’amore non è brillante, avete vissuto una lunghissima estate, ora accontentatevi. INCONTRO SÌ: Scorpione è puro magnetismo sensuale, appuntamento sexy durante il lavoro… che follia!

Oroscopo Branko Cancro

Luna al Primo quarto venerdì 20 e sabato 21 provoca il vostro cuore, ma anche se vi sentite feriti non chiudetevi a riccio, è solo una sfida d’amore – chi disprezza vuol comprare. Lo capirete già domenica 22 e lunedì 23, quando Mercurio e poi Sole passano in Scorpione. Da quel giorno praticamente non avrete in cielo nemici stellari, potete scrivere voi il vostro futuro senza restrizioni o condizionamenti. Martedì 24 e mercoledì 25 sono giornate eccellenti per un nuovo inizio, potete cambiare lavoro, trasferirvi all’estero e persino sposarvi… per allegria! INCONTRO SÌ: potreste domare persino un roccioso Capricorno. Vergine però è così bella da togliervi il fiato.

Oroscopo Branko Leone

Dopo questa lunga estate d’amore vi eravate forse un po’ troppo distratti e rilassati, ora il cielo vuole darvi una scossa per richiamarvi all’ordine. Giove e Urano in Toro continuano ad alimentare la vostra ambizione, ma gli obiettivi da raggiungere richiedono impegno e fatica, non sarà facile centrarli, dovete avere pazienza, costanza e un briciolo di umiltà in più. Luna al Primo quarto il 22 segnala un’occasione ghiotta, ma ci sono molti concorrenti da battere. Da lunedì 23 Mercurio e Sole in Scorpione accanto a Marte segnalano tensioni in famiglia. INCONTRO SÌ: uno scatenato Sagittario vi lancia sguardi e segnali in codice da un po’. Voi risponderete?

Oroscopo Branko Vergine

Il weekend vi porta la Luna crescente in Capricorno, che culmina domenica 22 nel Primo quarto: è un’occasione d’amore che arriva, Venere è sempre con voi, esalta la vostra bellezza discreta e perfetta. La coglierete? È un grande momento per voi, avete contro solo il solito Saturno e gli ultimi raggi di Nettuno, potete farcela, se siete capaci di non farvi condizionare riuscirete a ottenere moltissimo. L’estero vi offre sempre grandi opportunità, ma anche l’ambiente più vicino è molto accogliente, promette bene per i vostri affari e anche per la vita personale. INCONTRO SÌ: Acquario vi chiama a fare esperienze nuove, ma la tenerezza di un Cancro è imbattibile.

Oroscopo Branko Bilancia

Luna al Primo quarto in Capricorno porta qualche tensione a casa e con i familiari nel fine settimana – i genitori anziani sono sempre difficili da gestire – ma già domenica l’atmosfera diventa più distesa, anche grazie al vostro caro amore. Tra domenica 22 e lunedì 23 Mercurio e il Sole vi salutano, ma dal vicino Scorpione sono utili per i vostri affari: è l’ora di concludere la fase progettuale e passare alla realizzazione pratica delle vostre idee, concentratevi al massimo. È il momento di fare un check ai vostri investimenti finanziari, potete ottenere di più. INCONTRO SÌ: dietro di voi c’è una fascinosa Vergine, ma non trascurate un allegro Gemelli.

Oroscopo Branko Scorpione

Il fine settimana vi premia con una magnifica Luna crescente in Capricorno, che il 22 for- ma un ottimo Primo quarto: è la conferma che il vento astrale sta volgendo a vostro favore. Subito dopo infatti arriva nel vostro cielo Mercurio l’affarista e dal 23 c’è anche il Sole, che segna l’inizio della stagione del vostro compleanno: auguri! Anche se non mancano i contrasti – Giove e Urano sono in Toro, irritano il settore delle collaborazioni e anche il matrimonio – questo cielo mette in risalto le vostre migliori qualità. E che sex. INCONTRO SÌ: Pesci vi avvolge con il suo abbraccio sensuale e vi attira come una calamita.

Oroscopo Branko Sagittario

Ma i centauri vanno in letargo? Lo diciamo perché sul finire di questo primo mese d’autunno il vostro ci sembra un cielo un po’ pigro, vi manca la solita verve. Non è solo Saturno in Pesci, che vi tiene occupati in casa con incombenze da sbrigare, problemi da risolvere con i parenti anziani, e neanche questa Venere che sembra timida ma sotto sotto è piacevolmente trasgressiva. Dopo un pratico Primo quarto, che si forma nella notte tra il 21 e il 22, Mercurio e Sole raggiungono lo Scorpione e vi coglie una certa malinconia. INCONTRO SÌ: se non è Ariete è Leone, senza dubbio. Due segni di fuoco che riescono a riaccendervi.

Oroscopo Branko Capricorno

Luna forma il Primo quarto nel vostro cielo nel fine settimana, esattamente nelle prime ore di domenica 22. C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico. Sono Mercurio e Sole che raggiungono Marte in Scorpione e riportano nel vostro cuore e intorno a voi persone amiche, amori mai dimenticati, ma anche incontri nuovi di zecca. Dal 23 nel vostro cielo non c’è nemmeno una stella contraria, i pianeti formano geometrie di fortuna, occasioni da cogliere che vengono da persone di età diversa dalla vostra, o molto giovani o più grandi. Evviva! INCONTRO SÌ: roccia più roccia e pure stelle magnifiche al quadrato. Che ne dite di un altro Capricorno?

Oroscopo Branko Acquario

Luna al Primo quarto il 22 vi porta un po’ di nostalgia, la voglia di restare accucciati sul divano a meditare, magari abbracciati al vostro amore di sempre. Sbrigate le incombenze professionali più importanti venerdì 20, poi lasciatevi andare: riposate, meditate – se possibile a contatto con la natura – osservando le foglie rosse e gialle autunnali che finalmente cadono dopo un’estate che sembrava non finire mai. Il 23 inizia la stagione dello Scorpione, segno dove si trovano anche Marte e Mercurio, non potete sempre chiedere troppo a voi stessi! INCONTRO SÌ: lasciatevi cullare dall’allegria di un Gemelli o dalla vitalità di un Sagittario.

Oroscopo Branko Pesci

La Luna al Primo quarto in Capricorno nel weekend vi porta un nuovo incontro, una conferma o una grande emozione. Quest’autunno per voi non è certo malinconico, anzi, è vitale! Ne avrete conferma il 23 quando inizia la stagione del vostro caro amico Scorpione, dove si trovano anche Marte e Mercurio. C’è una bella vivacità nei viaggi, nei contatti con l’estero, potete davvero combinare molto, se siete aperti all’idea di un trasferimento o di nuove esperienze. Anche un amore può nascere in una terra straniera, in volo, in treno, chissà. INCONTRO SÌ: potete conquistare moltissimi segni, ma in fondo al vostro cuore c’è sempre un Toro.