Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va ddal 10 al 16 maggio 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 10 al 16 maggio 2024.

Oroscopo di Branko dal 10 al 16 maggio 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 10 al 16 maggio 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Il lungo soggiorno di Mercurio nel vostro cielo, che ha portato grande accelerazione nella vostra vita – idee, scambi, iniziative, viaggi e spostamenti continui – si conclude mercoledì 15, con il passaggio del pianeta degli affari nel settore pratico; diciamo che in qualche modo avete la possibilità di concretizzare i vostri progetti, “passare all’incasso”. Sono giorni eccellenti per i commercianti del segno, per investire denaro, per trattare compravendite, il cielo vi assiste. L’amore? Proprio mercoledì, il Primo quarto promette novità! INCONTRO SÌ: Il vostro segno del cuore è l’Acquario, ma siete sensibili alle provocazioni dello Scorpione.

Oroscopo Branko Toro

Siete ancora nella stagione del vostro compleanno. Mercoledì 15 potete anche registrare l’arrivo di Mercurio nel vostro cielo, in posizione stimolante. La stella degli affari vi suggerisce di accelerare le decisioni, il soggiorno di Giove volge al termine, e anche se la stella della fortuna resterà buona pure in seguito, agendo ora potrete ottenere il massimo risultato con la minore fatica, anche in amore… Per conquistare la persona che vi piace, nel fine settimana, la Luna è molto romantica. Relax il 15 con il Primo quarto. INCONTRO SÌ: Vergine, è davvero sexy, fate il primo passo. La Bilancia è esigente?

Oroscopo Branko Gemelli

Ci piace questo venerdì 10 con la Luna nel vostro cielo. Sono stelle che vi permettono di mostrarvi nella luce migliore, in compagnia brillate così tanto che, se cercate amore, sarà facile trovarlo, Venere vi rende altruisti e chi sa dare se stesso agli altri riceverà altrettanto. Mercoledì 15 – c’è anche un bel Primo quarto – si conclude il lungo transito di Mercurio in Ariete e la vostra vita sociale rallenta un po,’ avete forse bisogno di una breve pausa per raccogliere le idee, prima di cominciare il vostro nuovo tour di successo. INCONTRO SÌ: Il Primo quarto vi spinge fra le braccia di un Leone, ma che simpatico l’Acquario!

Oroscopo Branko Cancro

Bella settimana, con la Luna sempre al vostro fianco – astro così importante per voi – che porta pure un’altra buona notizia: Mercurio smette di provocarvi e trasloca nell’amico Toro. Questo nuovo cielo rende tutto più semplice, favorisce la comunicazione, vi aiuta a creare e consolidare una rete di fortunate alleanze che vi spianano la via del successo. Fine settimana dolce per l’amore, se ci sono stati dubbi e incomprensioni, ora potete chiarire tutto. Vi raccomandiamo cautela alla guida e tanto relax, Marte è ancora pesante. INCONTRO SÌ: Se amate la vita comoda, nessuno è meglio del Toro, ma che farete se un Pesci vi prende?

Oroscopo Branko Leone

Sino a mercoledì 15 mattina avete un eccellente Mercurio, che vi aiuta negli affari e nei contatti, vi apre nuove strade all’estero, ma dovete stringere i tempi perché poi passa in Toro, punto del cielo complicato per il vostro segno, che da una parte vi fa ambire a posizioni di prestigio, ma dall’altra permette ai vostri concorrenti di sfidarvi, ci sono giovani aggressivi e preparati. Per fortuna avete ancora un gran Marte dalla vostra, che vi permette di difendervi efficacemente; mostrate gli artigli con la Luna al Primo quarto il 15. INCONTRO SÌ: Bilancia, non siete insensibili al suo richiamo, l’Ariete però è così sexy…

Oroscopo Branko Vergine

Luna un po’ nervosa venerdì 10; cambia faccia nel fine settimana, c’è divertimento, ci sono amicizie, solidarietà, approfittatene per rilassarvi e non pensare. Mercoledì 15 dovete essere pronti a imboccare un nuovo sentiero c’è la Luna al Primo quarto che propizia sogni veritieri, lo stesso giorno Mercurio raggiunge Sole, Giove e Urano nel vostro caro amico Toro, sono influssi potenti, non sottovalutate un’offerta che vi porta in ambienti nuovi, persino in un’altra nazione. L’amore è fortunato, lasciatevi avvolgere dalla persona amata. INCONTRO SÌ: Correte fra le braccia del Leone, il suo cuore è caldo e potrebbe sorprendervi.

Oroscopo Branko Bilancia

Giorno dopo giorno, il cielo vi dimostra che potete fidarvi di voi stessi, le stelle vi aiutano ad approfondire, ricercare, elaborare un vostro progetto. Una nuova relazione, che può essere d’amore, può rivelarsi anche un incontro formativo, fra spiriti affini. Voi non amate percorrere da soli la vostra strada, condividerla con qualcuno che vi capisce e vi approva rende tutto più facile. Da mercoledì 15 è pure più facile comunicare, Mercurio conclude la lunga sosta in Ariete e potete chiarire i malintesi con la persona amata. INCONTRO SÌ: Ma quanto è affascinante una Vergine? Basterà lanciarle una delle vostre occhiate gentili…

Oroscopo Branko Scorpione

Lasciatevi alle spalle i pensieri, e nel fine settimana prendetevi una pausa lontani da tutto e tutti – ma non dal vostro amore, che vi dà grande gioia anche quando vi fa soffrire – ora avete bisogno di riposare il corpo e la mente, il lavoro ha consumato tante energie anche se non ve ne rendevate conto. Complicazioni sono in arrivo mercoledì 15 con il Primo quarto e il passaggio in Toro della stella degli affari, mantenete salde in mano le redini della vostra vita, come sempre potete farcela e ce la farete… INCONTRO SÌ: Cancro, è roman- ticissimo, ma non ci dispiacerebbe una fuga d’amore con un Gemelli.

Oroscopo Branko Sagittario

Grandissima spinta del cielo per il vostro lavoro, che diventa più incisiva mercoledì 15, quando pure Mercurio va in Toro, segno che propizia assunzioni, nuovi incarichi, ingaggi. Datevi da fare, cercate posti anche lontani dalla vostra città, una posizione adatta a voi e al vostro talento c’è di sicuro. Voi siete il segno dei grandi viaggi, non vi spaventerà un trasferimento all’estero, come suggerisce la Luna al Primo quarto proprio il 15… Amore ancora tanto sexy, Marte accende una passione che può travolgere tutto. INCONTRO SÌ: La pelle dell’Ariete ha il profumo dei prati in primavera. Una Bilancia si farebbe rapire, e voi?

Oroscopo Branko Capricorno

Mercurio che approda in Toro mercoledì 15 conferma che questo per voi è un periodo d’oro, e sottolineiamo “d’oro”. Non è solo amore ciò che il cielo vi promette – il nuovo Mercurio vi fa sembrare e sentire più giovani – ma anche fantasia, creatività, divertimento. Tutto questo fa bene pure agli affari, al conto in banca, il 15 è il Primo quarto, possibile l’arrivo di un finanziamento o di un’eredità, datevi da fare. Non escludiamo un’altra piacevole eventualità: che v’innamoriate di una persona molto facoltosa… Curate la forma fisica. INCONTRO SÌ: Non vi annoierete mai con Toro, che sa toccare il vostro cuore. Uno Scorpione? Mai dire mai.

Oroscopo Branko Acquario

Ricevete sempre il sostegno di un ottimo Marte, che vi consente di reggere un cielo lento e poco produttivo, avete le armi per lottare per le vostre idee. Datevi da fare entro mercoledì 15 mattina, nel pomeriggio (dopo avervi favorito a lungo) Mercurio va in Toro e crea incomprensioni in famiglia, con i figli, rallenta l’arrivo di notizie e opportunità, lo stesso giorno c’è un Primo quarto complicato, avete voglia di litigare con tutti, ma meglio di no. In amore ci vuole più attenzione e tenerezza, non basta il sesso. INCONTRO SÌ: Ariete, non cedete alla polemica, che spegne la passione. Chissà se la Vergine cede…

Oroscopo Branko Pesci

Sempre ottima la sfera pratica, ci sono belle opportunità per concludere affari, realizzare i vostri più ambiziosi progetti, mercoledì 15 Mercurio raggiunge Sole, Venere, Giove e Urano in Toro, favoriti specie i commercianti e chi si muove nel campo della comunicazione e scrittura, firmate un contratto o un accordo legale senza timore, è il meglio che potete ottenere. Siete circondati da affetti sinceri, pure il vostro amore lo è, merita un vostro sì. Sposatevi ora, andate a convivere, mettete in cantiere un erede, è ora! INCONTRO SÌ: La sintonia con il Cancro è la migliore, ma avete voglia di… un Acquario, magari?