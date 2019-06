Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: venerdì 7 giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

E’ un momento di stasi che non significa per forza blocco, ma probabilmente solo una certa indecisione sulla base di nuovi progetti e nuove proposte che possono farti venire qualche dubbio. Potessi sapere se accettare o no una certa situazione!

Ecco perchè preferisci perdere o prendere tempo. In ogni modo, già in questo weekend può arrivare qualche soluzione in più!

Oroscopo Toro

Venerdì e sabato sono due giornate in cui la fatica si fa sentire. Di solito sei quello che riesce a dare energia agli altri, ma per una volta tanto potresti essere il primo a chiedere un piccolo aiuto o semplicemente voler stare per conto tuo.

E’ chiaro che in queste 48 ore non conviene tirare troppo la corda: se ci sono disputate d’amore o familiari, consiglio di rimandare un’eventuale discorso chiarificatore a domenica!

Oroscopo Gemelli

La passione è una forza che tutti noi dovremmo cercare per stare meglio! E qui invito i cuori solitari e quelli che di recente hanno vissuto una crisi, a pensare che il rapporto d’amore è sempre importante.

E lo dico a maggior ragione perchè da domenica Venere inizia un transito molto positivo: sono favoriti i giovani amanti, sono favorite le persone che hanno già un legame e vogliono migliorarli. Saranno favoriti anche gli incontri e le soluzioni a certi contenziosi aperti!

Oroscopo Cancro

Tutto sommato questo sarà un bel fine settimana! Sono contento di poterlo dire perché il tuo è uno dei segni più affascinanti dello zodiaco, e vederlo stanco, nervoso, giù di corda o semplicemente insoddisfatto in amore, non è una cosa gradevole. Tra l’altro è vero che le persone del tuo segno pensano molto al lavoro, ma la realtà è che per voi la coppia vale molto, l’affetto vale molto!

E’ dagli inizi dell’anno che stai riflettendo sulla tua situazione affettiva. C’è addirittura chi ha cambiato un amore e poi se n’è pentito!

Oroscopo Leone

Non posso dire certo che tu abbia iniziato questa primavera in maniera eclatante, specialmente per quanto riguarda i sentimenti. Persino le storie nate da poco sono già state un pò conflittuali! E poi bisogna ricordare che chi ha una relazione da molto tempo ha vissuto un Maggio di grandi conflitti. Altri hanno sostituito un amore del passato un pò troppo frettolosamente e ora se ne pentono.

Però le stelle cambiano, ed in questo fine settimana avrai quanto meno la possibilità di capire che cosa si desidera davvero in amore.

Oroscopo Vergine

Questo fine settimana invita ad essere un pochino più cauti in amore perchè è probabile che da domenica nasca qualche contrasto: poi lunedì e martedì saranno giornate un pò particolari in cui se ci sono problemi nel rapporto potrebbero riemergere in tutta la loro gravità.

E qui dipende anche dal tipo di sentimento che vivi: se sei in bilico tra due storie oppure hai accanto una persone non del tutto equilibrata nei tuoi confronti, si rischia una piccola collisione.

Oroscopo Bilancia

Venerdì e sabato sono due giornate più influenti, interessanti: meglio così perchè devo dire che mercoledì e giovedì non sono stati pochi quelli che hanno vissuto una forte crisi o che sono stati male.

Fortunatamente queste sono giornate più complici: sono favoriti i viaggi e gli incontri. E da domenica l’amore può riprendere quota!

Oroscopo Scorpione

Due giornate agitate per le troppe cose da fare, per le troppe cose che devi cercare di mettere a posto. La buona notizia è che da domenica Venere non sarà più contraria: questo non solo è un elemento di forza ma anche di grande speranza per un futuro importante.

C’è da dire che dal punto di vista della casa, del lavoro e dei progetti, venerdì e sabato sono due giornate rallentate. Cerca di non affaticarti troppo!

Oroscopo Sagittario

Sono giornate di relax: a volte scaricarsi la coscienza e dire quello che si pensa è una cosa importante da fare. Se ci sono stati degli abusi o comunque qualcuno ha cercato di carpire la tua buona fede per fini diversi da quelli che avresti immaginato, da domenica potresti prendere le distanze da queste persone o magari anche agire in una forma legale.

Giove rappresenta la legge e la vittoria! In amore c’è tanta confusione e probabilmente anche qualcosa che scuote. Potresti essere vittima di un ripensamento. Ti stai rendendo conto che non è più possibile vivere di illusioni!

Oroscopo Capricorno

Nelle ultime 48 ore in cui alcuni sono stati male, altri hanno avuto grandi perplessità personali, ma ora le cose vanno meglio. E domenica in particolare potrebbe essere la giornata migliore per rendersi conto di conta è necessario fare. Il vero problema riguarda il lavoro; alcuni cambiamenti e novità riguardo a ruoli e contratti, non sono facili da gestire e accettare.

Evidentemente chi ha un’attività da molti anni è costretto a cambiare! In amore, né bene né male: le storie salde continuano, mentre chi non ha una storia avrà la possibilità di fare incontri speciali da domenica!

Oroscopo Acquario

Venerdì e sabato sono due giornate che lasciano davvero a desiderare: molti si trovano in una situazione di forte stress, causato soprattutto dal fare sempre la solita vita, che bisogna cercare di limitare. Gli incontri in questo periodo non soddisfano.

Molti di voi sono persino in conflitto con la famiglia, forse perché hanno dovuto fare un passo indietro rispetto alla grandi speranze degli ultimi tre anni. Da domenica si recupera in amore!

Oroscopo Pesci

In questo periodo non sopporti le persone che vogliono dirti quello che devi fare! Anche perchè a te piace fare da solo; e quando segui le tue intuizioni vai avanti molto bene! E’ proprio su questa strada che devi proseguire ricordando che però l’amore può perdere colpi.

E già dagli inizi dell’anno ti è capitato di cambiare atteggiamento col partner. Ci vuole pazienza!

