Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 11 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi di Paolo Fox: venerdì 11 dicembre 2020

Venerdì 11 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento sei agitato ma con un fine ben preciso, perché se guardo le stelle delle prossime settimane non posso che dire forza e coraggio! Già da lunedì ci prossimo ci saranno novità poi piano piano andando avanti avremo anche delle emozioni maggiori.

Oroscopo Toro

Devi recuperare energia e non devi affaticarti troppo perché nel weekend potrebbero tornare delle incongruenze, soprattutto per quelli che hanno un amore lontano, che sono in crisi d’amore, perché queste sono giornate in cui non é facile andare d’accordo con gli altri. Sembra che ogni volta ci sia qualcosa da ridiscutere: prudenza nei rapporti di lunga data!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

A breve avremmo molti pianeti attivi: é come se tu stessi cercando un nuovo ruolo o all’interno dell’azienda per cui lavori da tempo o magari nella tua attività. Se poi non lavori, il prossimo sarà un anno di praticantato, di novità che possono già nascere in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vivi una giornata interessante nonostante questa Luna dissonante parli di fastidi fisici. Ricordiamo sempre che lo stomaco é il tuo punto debole. Fare qualcosa di più per te stesso e per gli altri sarebbe davvero molto utile! Non posso escludere che in questi giorni ci sia anche un incontro speciale: sono giornate belle per le relazioni!

Oroscopo Leone

Dovresti cercare di non vivere ogni cosa come fosse una competizione perché altrimenti c’é un alto rischio di privarsi di molte energie. Se c’é una persona che ti ha fatto del male, lasciala per la sua strada!

Oroscopo Vergine

Avrai una seconda parte di settimana molto interessante anche se in queste 24 ore si fa sentire qualche piccolo fastidio. Dal punto di vista delle tensioni sei sempre piuttosto forte, purtroppo, ma ricordo che a volte non é facile reggerle! E quando stai male, chiudi tutto dentro! Ecco perché ogni tanto vorrei che facessi uscire questa rabbia perché non si trasformi in problemi psicosomatici

Oroscopo Bilancia

Con questa Luna in transito nel segno non sei certo privo di emozioni, anzi, più ci avviciniamo alla prossima settimana e più ci sarà questo momento di scelta. Per vivere una vita nuova e diversa dal passato bisogna anche avere il coraggio di iniziare nuovi percorsi. Io dico sempre che l’astrologia propone poi siamo noi che dobbiamo fare certe scelte.

Oroscopo Scorpione

Sei sempre più intuitivo, sempre più forte! Questo e’ un venerdì che inizia già a dare qualcosa di più. Sei tra i segni che in questa settimana sono stati più forti ma devo dire anche più ispirati. In amore, nelle relazioni e nei rapporti con gli altri sembra che ci sia qualcosa in più.

Oroscopo Sagittario

Entro domenica puoi vivere una passione, puoi relazionarti agli altri in maniera molto intrigante. Il tuo é un segno che più vede gente è meglio sta ma questo non significa che si conceda a tutti, perché tra l’altro hai bisogno di spazi di libertà. Se per esempio vedi le stesse persone tutte le settimane, dopo un pò ti annoi e preferisci cambiare gruppo.

Oroscopo Capricorno

Questa é una giornata particolare perché ci sono sempre troppi pensieri nella mente. Di solito pensi alla vita pratica, pensa ai soldi, pensa alla casa, perché il tuo é un segno di terra, e quindi dai importanza anche alle relazioni sentimentali ma é tutto il resto che conta.

Oroscopo Acquario

Senti che qualcosa sta cambiando nella tua vita. Quelli più indecisi sono coloro che hanno o vivono due relazioni contemporaneamente oppure quelli che in passato hanno vissuto tradimenti o magari anche compiuto qualche azione un pò troppo esagerata. Tornare sui propri passi non é possibile!

Oroscopo Pesci

Il tuo è un segno molto sensibile, io so che alcuni di voi, a volte addirittura magari nascondendosi, versano qualche lacrima, si emozionano facilmente. Se questo aiuta a sfogare un pò di rabbia, un pò di incomprensioni, bene cosi: come dicevo prima é meglio toccare il fondo per poi risalire. Dalla prossima settimana avremo un buon recupero. Cerca di accettare le cose per come sono!

