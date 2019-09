Oroscopo del giorno di Paolo Fox, sabato 14 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 14 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo di oggi Paolo Fox: sabato 14 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, sabato 14 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Sono 48 ore interessanti con la Luna che sta per entrare nel tuo segno, domenica sarà la giornata più importante e anche più avvincente della settimana: partiranno progetti che possono essere interessanti da seguire anche nelle prossime settimane.

Ricordo che quello che stai facendo ora non avrà subito un buon esito per via di un Saturno dissonante. Chi ha un amore deve svilupparlo in questo fine settimana.

Oroscopo Toro

Venerdì ho concluso parlando di una certa fertilità che potrebbe riguardare le coppie che cercano di avere un figlio. In generale comunque, tutto il 2019 è molto propizio per costruirsi una famiglia.

C’è tanto da fare ed i progetti sono ambiziosi; ottimo oroscopo per gli studenti, per tutti quei lavoratori che vogliono mettersi in proprio. In ballo ci sono moltissime nuove possibilità.

Oroscopo Gemelli

Questo resta un periodo molto faticoso perchè bisogna rinunciare a qualcosa; ricordo che nell’ambito del lavoro non tutto funziona a meraviglia e anche quelli che hanno un’attività devono cercare di proteggerla di più.

Ci sono alcuni problemi burocratici o legali da risolvere: alcune cause potranno protrarsi fino all’autunno inoltrato. In amore, sarà meglio non fare troppo e non dire troppo!

Oroscopo Cancro

Sono stelle interessanti e devo dire che in questo momento puoi raggiungere anche notevoli risultati, seppur con grande fatica. In amore, però, tra stasera e domenica sarà necessario un piccolo sforzo perché può arrivare una piccola conferma.

Hai voglia di chiedere al tuo partner una sorta di verifica sentimentale. Forse però la persona che ti interesse è lontano e a questo punto sarà bene evitare conflitti.

Oroscopo Leone

Queste di sabato, e specialmente di domenica, sono stelle davvero interessanti! Quindi, quelli che vogliono fare una scelta d’amore, che vogliono evitare qualche inutile provocazione, possono contare su buone energie.

Tra l’altro, se una storia è in crisi, in questo weekend si può recuperare un discorso interrotto. Domenica sarà la giornata ideale per gli incontri.

Oroscopo Vergine

In questo sabato è meglio evitare conflitti e soprattutto tensioni che potrebbero nascere anche per motivi occasionali; probabilmente il fatto di avere tante idee per la tesa, tanti progetti da sviluppare, anche in vista del prossimo anno, da una parte porta beneficio e dall’altra molta agitazione.

In amore sarà molto interessante la giornata di domenica.

Oroscopo Bilancia

Le relazioni che vivi sono sempre più particolari; tu cerchi la tranquillità, la pace e l’equilibrio ma con Saturno dissonante già dall’anno scorso le cose non vanno come vorresti; nel lavoro stari portando avanti un progetto che ti interessa molto e per questo lasci poco tempo a tutto il resto.

Questa sera cerca di limitare divergenze in amore. Qualche fastidio fisico da superare..

Oroscopo Scorpione

Negli ultimi due mesi qualcuno ha dovuto cambiare attività o chiudere un percorso; non bisogna avere paura dei cambiamenti perchè spesso e volentieri si chiude una porta si apre un portone.

Sarà bene assecondare la volontà del destino; sul fronte dei sentimenti, c’è la possibilità di recuperare un amore ma cerca di non pensare al passato e non essere polemico inutilmente anche nei confronti di te stesso. I contrasti di inizio settimana possono essere superati.

Oroscopo Sagittario

In questi giorni è molto difficile trovare serenità. Persino quelli più ottimisti sentono che qualcosa non funziona oppure pensano di essere bloccati. Se c’è qualcuno che cerca di mettere in cattiva luce le tue azioni potresti arrabbiarti parecchio. D’altronde già da giovedì qualcuno non si sente in perfetta forma.

Consiglio di far passare questo Settembre in maniera molto saggia e oculata, senza prendere tutto di petto, senza fare azioni di cui un giorno ci si potrebbe pentire.

Oroscopo Capricorno

Se devi parlare d’amore o chiarire una vicenda, questa giornata aiuta; ricordo a tutti quelli che hanno la fortuna di avere superato le ultime due stagione senza discussioni d’amore, che adesso addirittura si può pensare ad un matrimonio, ad una convivenza.

Chi è solo o separato può fare grandi incontri. In questo sabato ti chiedo di non fare le ore piccole perché domenica sarà una giornata un pò faticosa.

Oroscopo Acquario

In questo fine settimana c’è qualcosa in più: tutta l’ultima parte del 2019 sarà favorevole al tuo segno! Puoi iniziare anche a vivere dei momenti di maggiore serenità interiore e dimostrare agli altri quanto tu sia generoso e forte!

Domenica sarà una giornata di recupero: in questo fine settimana l’amore è più interessante anche per chi ha vissuto una crisi ad Agosto.

Oroscopo Pesci

Questa seconda parte del mese comporta delle riflessioni per quanto riguarda l’amore e ci saranno alcune persone che si sentiranno lontane dal partner sia fisicamente che psicologicamente. Se questa distanza è reale bisogna cercare di ridurla. A volte ti sembra di fare tutto da solo anche nel lavoro: se pensi di valere, questo è il momento di prendere il toro per le corna e dimostrarlo.

A volte pensi di essere vittima di un’ingiustizia, ma tu non farti condizionare dalle apparenze.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!