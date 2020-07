Paolo Fox, Oroscopo 14 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di martedì 14 luglio 2020

Martedì 14 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Pare proprio che in questi giorni ci sia una grande voglia di fare ma mancano le risorse giuste per completare alcuni discorsi nel giro di poco tempo. Poi questo martedì costa un pò di energia e forse anche qualche soldo in più.

Oroscopo Toro

Luna attiva! In questa giornata sei molto dinamico ma hai bisogno di certezze! E queste 24 ore possono portare cosa di importante. Tra l’altro, ricordo che anche il fine settimana potrebbe essere foriero di buone novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni hai una bella capacita’ d’azione! Io dico sempre che quando gli altri si fermano perché le avversità sono troppe, tu hai quella furbizia, quell’intelligenza che ti permette di dare il giusto messaggio di aiuto. Riesci in qualche modo a sbloccare le situazioni più complesse, tanto che da un grande problema puoi far nascere una grande risorsa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Al momento stai lottando per avere un pò di tranquillità! Ad onor del vero devo dire che domenica e lunedì sono state giornate un pò pesanti, però questa giornata e ancora di più il fine settimana, sembrano essere giornate molto intriganti anche per le relazioni.

Oroscopo Leone

Capita spesso di vederti con il muso lungo o comunque nervoso. Forse non vuoi dare agli altri questa impressione perché giustamente sei una persona orgogliosa, ma chi ti conosce al meglio sa che adesso sei piuttosto irritato.

Oroscopo Vergine

Puoi contare su due giornate davvero molto interessanti! Tu che ami vedere tutto in ordine o comunque programmare le scelte della tua vita, ti trovi in un periodo veramente molto valido.

Oroscopo Bilancia

Rispetto agli ultimi due giorni sei meno tormentato. Ultimamente si sono accavallati tanti problemi: anche se fai un lavoro che ti piace, anche se lo fai benissimo, ci sono state persone che hanno avuto a che ridire e soprattutto che ti hanno messo in una situazione di imbarazzo.

Oroscopo Scorpione

Sei molto contrariato in questa giornata un pò pesante o semplicemente troppo nervoso. Le prossime 48 ore, compreso tutto mercoledì, invitano ad essere cauti perché ci sono tensioni, problemi, forse anche preoccupazioni che riguardano alcune persone attorno a te.

Oroscopo Sagittario

Sei alla ricerca di un amore perduto o allontanato: persino le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero ritrovare un pò di intimità.

Oroscopo Capricorno

In questi giorni sei cosi forte che riesci a dominare la scena, a vivere anche qualche bella emozione, anche se siamo ancora lontani del periodo che porta alla vittoria, e cioè quello di fine d’anno.

Oroscopo Acquario

Pare proprio che queste siano 48 ore di grande fatica: o ci sono troppe cose da fare o ancora peggio sei costretto a dare ascolto a qualche rompiscatole!

Oroscopo Pesci

Puoi contare su queste due giornate, martedì e mercoledì, e poi anche sul fine settimana! Certo, non abbiamo ancora un cielo particolarmente sereno per quanto riguarda le relazioni d’amore.

