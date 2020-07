Paolo Fox, Oroscopo 6 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa giornata nasce con una posizione astrologica particolare perché Marte é ancora nel tuo segno, e questo significa affrontare con grande coraggio ma anche con grande stanchezza e nervosismo tutte le lotte che in questo periodo sono necessarie per riemergere.

Oroscopo Toro

Abbiamo una situazione astrologica particolare perché Giove e Saturno sono favorevoli. Capisco che negli ultimi tempi i problemi sono stati tanti: tra l’altro, io non escludo che, nonostante ci sia chi resta un po’ pessimista per il lavoro, in questi mesi si possa recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovete essere pronti a qualsiasi tipo di evenienza. Questo é un momento particolare, e alla fine dell’anno avremo anche Saturno favorevole. Non é detto che tutti i progetti che partono in questo periodo abbiano immediatamente vita facile, la cosa importante é ricordare che tu sei pronto ad andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avere Marte favorevole é di per se un elemento importante. Certo, riconosco che questo é un periodo molto difficile a livello di rapporti di lavoro. Ecco perché ci sono persone che non sono contente di quello che stanno facendo, e potrebbero anche dover superare i limiti della frustrazione!

Oroscopo Leone

In questo periodo c’é un cielo da sfruttare non tanto per i sentimenti quanto per le questioni professionali.

Oroscopo Vergine

Giugno e Luglio, l’ho spiegato già dagli inizi dell’anno e l’ho scritto anche nel mio libro, quindi prima che ci fossero le grandi difficolta’ di Marzo.

Oroscopo Bilancia

Sei molto arrabbiato per qualcosa che non é andato bene negli ultimi tempi, perché c’é stato uno stop ma non solo nel lavoro, anche nelle amicizie. Ho spiegato più volte che alcuni si sono sentiti male o magari hanno vissuto delle perplessità.

Oroscopo Scorpione

Sei in attesa di una riscossa che sicuramente ci sarà, ma dovremo aspettare la fine dell’anno perché infatti i mesi più caldi sono quelli di Novembre e Dicembre. Allora, è probabile che tu sia programmando una rivincita che prima dell’autunno non partirà.

Oroscopo Sagittario

Sei sottoposto ad una certa pressione: Luglio è un mese interessante per le relazioni, ma voglio anticipare i tempi: Agosto non lo sarà! Quindi, bisogna chiarire subito piccoli o grandi tormenti, perché ad Agosto potrebbero diventare macigni insormontabili o insuperabili.

Oroscopo Capricorno

Sei stanco di fare la solita vita: qui abbiamo un oroscopo particolare che se da una parte ci sono tensioni che si possono risolvere, dall’altra il vero problema é che devi cercare di fare quello che desideri in amore.

Oroscopo Acquario

Potresti anche trovare la complicità giusta della persona che ti interessa di più. Cerca di non sottovalutare fastidi di salute.

Oroscopo Pesci

Non hai molta logica nel trattare e vivere l’amore, ma questo non é colpa tua; é probabile che ci siano delle relazioni che non vanno, delle tensioni difficili da superare, mentre Agosto sarà un mese di buone emozioni.

