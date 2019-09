Paolo Fox Oroscopo 2019: 11 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi Paolo Fox: mercoledì 11 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, mercoledì 11 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Mercoledì importante: i nuovi progetti di Settembre sono appoggiati dalle stelle. Quest’anno avremo certamente qualcosa in più: ad esempio chi lavora in proprio avrà la possibilità di guadagnare meglio rispetto allo scorso anno ed anche chi lavora come dipendente può fare una richiesta di un aumento.

Chiedo di stare un pò attenti alle discussioni sentimentali, anche perché il prossimo fine settimana, lo dico in anticipo, può portare qualche ,omento di agitazione.

Oroscopo Toro

Ecco un’altra giornata pensierosa forse anche un pò complicata nei rapporti di lavoro e nei rapporti con gli altri. In casa c’è un pò di baruffa, soprattutto se alcune persone non accettano alcuni tuoi cambiamenti. Dalla primavera di quest’anno sei cambiato tanto: proprio tu che di solito non cambi mai opinione e vuoi portare sempre le cose avanti con decisione!

Adesso ti stai rendendo conto che nella vita ci sono altre priorità e forse anche dei cambiamenti necessari. Da giovedì avrai la Luna favorevole e anche fisicamente starai meglio!

Oroscopo Gemelli

State attraversando una fase di grande incertezza. Da chi deve cercare un nuovo lavoro a chi semplicemente deve migliorarlo o, come si dice, deve tenere in piedi la baracca! Le soddisfazioni non mancano, però per avere di più dovrai aspettare Novembre-Dicembre.

In questo periodo puoi solo osservare cosa fanno i tuoi nemici, che fra un pò di tempo perderanno una battaglia contro di te! Da questa sera fino a venerdì, però, cerca di non mettere troppa carne al fuoco in amore: discussioni in vista!

Oroscopo Cancro

Sono stelle un pò complicate da gestire, ma non di blocco! Quindi, continuo a credere che molti abbiano già raggiunto grandi mete, altri invece facciano più fatica nel cercare di raggiungerle, ma alle fine le occasioni ci sono: l’obiettivo è giusto e anche la mira non è sbagliata!

In amore è un periodo di recupero: venerdì e sabato saranno giornate molto forti per i sentimenti. A te piace soffrire per amore, anche se non desideri ammetterlo! Quindi, trovi sempre delle persone lontane, che non vedi sempre o che ogni tanto portano un pò di malinconia.

Oroscopo Leone

I rapporti con gli altri vanno curati molto bene perchè questa giornata potrebbe agire come una sorta di provocazione nei confronti del prossimo. E’ molto importante farsi scivolare addosso tutte le polemiche. La seconda parte della settimana sarà più interessane e domenica avremo anche una Luna molto favorevole.

Quelli che hanno la possibilità di guadagnare di più, devono portare avanti i loro progetti senza paura: è un periodo molto vivace in questo senso!

Oroscopo Vergine

Voglio ricordare che questo è un periodo molto particolare per tutti voi. Avete tante, forse troppe cose da fare al punto che i prossimi quattro giorni potrebbero diventare persino frenetici. Questo non limita assolutamente la capacità di azione e la tua voglia di metterti in gioco.

Questa situazione astrologica torna positiva! Può essere un pò più complessa solo per i soldi: fino a sabato attenzione alle finanze.

Oroscopo Bilancia

Il vero caos nasce nell’ambito del lavoro dove ora hai in mente progetti rivoluzionari oppure hai attorno delle persone che devi in qualche modo controllare: le responsabilità sono tutte sulle tue spalle ed ecco perchè devi fare cose importanti in vista dell’autunno.

Da una parte sei contento, dall’altra, invece, sei molto pensieroso. Questo periodo può essere molto utile per i sentimenti, non sprecarlo!

Oroscopo Scorpione

Possiedi una grande interiorità! Le persone che ti guardano dovrebbero andare oltre la facia esterna, quello che vuoi dimostrare di essere. Ultimamente certe cose non vanno più bene o forse sei stanco di ripetere alcune esperienze o vorresti cambiare ambiente. Qualcuno si trova già in un nuovo ufficio, in una nuova situazione che è cambiata da qualche mese e questo provoca un pochino di stress.

Da una parte c’è voglia di cambiare, dall’altra c’è la paura di mettere in gioco alcune sicurezze. La stanchezza comincia a farsi sentire.

Oroscopo Sagittario

Di solito inizi le storie d’amore e fai scelte professionali con una grande passione iniziale, con una grande volontà d’azione, salvo poi, nel tempo, perdere colpi!

Tutte le storie sono nate un pò troppo di corsa: le grandi espressioni d’amore targate Agosto 2019 possono ora perdere di intensità e quindi sei anche costretto a capire e a riflettere bene su quello che devi fare, su quello che è veramente importante per te fare. E’ una fase di riflessione, non di azione!

Oroscopo Capricorno

Molti ricorderanno il periodo difficile, quello tra primavera ed estate, in cui alcuni rapporti d’amore sono finiti o c’è stata una forte crisi. Ecco, ora devi cercare rapporti di collaborazione, non di competizione, perché tu sei una persona che ha bisogno di fare grandi cose ma dall’armonia più totale.

Attenzione ai legami coi segni di fuoco. Ci vuole anche un pò di prudenza nei rapporti coi parenti. Ed infine, c’è da gestire con molta attenzione una questione di soldi.

Oroscopo Acquario

Bisogna curare un pò di più il proprio fisico perché ti rendi conto di avere dei limiti e avresti bisogno di giornate lunghe 48 ore per riuscire a fare tutto quello che hai in mente! Dal momento che ciò non è possibile, è meglio arginare le situazioni di tensione.

Ora non pensare alla competizione con gli altri ma a ciò che desideri davvero. L’amore può tornare protagonista entro Ottobre.

Oroscopo Pesci

Anche un mio amico che sembrava dalla tua parte, anche una persona che sembrava corretta con te, potrebbe essersi dimostrato infedele: in questo momento tu hai bisogno di novità.

Il tradimento non è la chiave di volta nei rapporti in cui qualcosa non va, però devo dire che in molte relazioni si è registrata una sorta di distacco consensuale. Bisogna cercare di recuperare.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!