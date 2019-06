Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 27 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: giovedì 27 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

C’è una persona che ti vuole bene, che ti stima, che può proteggerti nell’ambito del lavoro e può darti spazio fino alla fine del 2019, dandoti occasioni per emergere. E’ un momento in cui puoi contare sull’amicizia e sulla stima di una persona che può fare qualcosa per te. Bisogna ascoltare il parere degli altri!

Questa giornata, con Mercurio e Venere in ottimo aspetto a Marte, porta davvero una energia in più, compreso un bel risveglio dei sentimenti!

Oroscopo Toro

Nel corso degli ultimi mesi ci sono state delle evoluzioni, soprattutto per chi può esporsi e far vedere quanto vale. A volte si rischia di dire delle cose che non si pensano o si cercano delle situazioni che non sono raggiungibili, solo per giustificare a se stessi la mancanza di un amore. Ma in questi giorni ci sarà un’opportunità in più per i sentimenti.

In amore ci sono delle perplessità, d’accordo ma si potranno superare. Poi va ricordato che le nuove amicizie possono diventare qualcosa di più, soprattuto nelle seconda parte di questo mese.

Oroscopo Gemelli

E’ una giornata che porta una discreta energia nella tua vita, poi sabato e domenica saranno giornate speciali in cui potrai raggiungere un livello di soddisfazione molto importante in amore. E’ un periodo molto interessante per cercare di ricucire uno strappo: consigliati con una persona cara per risolvere qualche problema legale, contrattuale.

I più giovani che non hanno questioni legali in ballo devono comunque stare attenti anche ad accordi parziali. In questo periodo c’è anche chi vuole aprire una vertenza o difendersi da un’accusa.

Oroscopo Cancro

Ci sono alcune tensioni da risolvere, ma finalmente i nodi arrivano al pettine: quelli più esasperati sono quelli che in amore non hanno giuste risorse, energie e devono fare i conti con un ambiente sbagliato. E in questi giorni si deciderà anche il tuo futuro lavorativo!

Se hai cambiato mansione senti tutto il peso delle novità e lo stress riguardante questo nuovo incarico. Sabato e domenica saranno giornate migliori, mentre queste 48 ore impongono un momento di riflessione.

Oroscopo Leone

Quelli che hanno avuto la fortuna di avere il partner giusto al proprio fianco adesso fanno grandi progetti per il futuro. Ora è possibile cavalcare l’onda, anche per quanto riguarda il lavoro, le questioni di carattere pratico. In questo periodo fai una richiesta!

Riallacciare relazioni familiari e sentirsi più sicuri ora non solo è utile, ma in certi casi diventa indispensabile, perché la tua energia sarà di aiuto anche alle persone che ti circondano.

Oroscopo Vergine

Solitamente sei sempre molto attento nell’esporre i tuoi sentimenti, a volte esageratemente schivo. Chi vive una storia importante oppure desidera fortificarla, avrà di più. I nuovi incontri sono ovviamente favoriti.

Il consiglio è quello di avvicinare la persona oggetto dei tuoi desideri già nel weekend, purché ovviamente tu sia ricambiato, perché potrà esserci qualche cosa di più. In generale anche a livello professionale un progetto, un’idea ora sono più favoriti, anche se riguardano un trasferimento, un cambiamento radicale di vita.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo resti molto ribelle, forse anche preoccupato per una questione di lavoro che si deve sbloccare. Hai un atteggiamento sempre molto critico, forse perché vorresti ricevere più aiuto o considerazione.

Bisogna anche fare un pò attenzione all’amore che può tornare ad essere polemico. Non per tutte le coppie, ma per molte relazioni, è arrivato un periodo di confronto. E in generale si fa più fatica a fare le cose di sempre. Attenzione, il tradimento non si paga!

Oroscopo Scorpione

Sabato e domenica saranno giornate di riflessione che riguardano anche i sentimenti. Spesso ondeggi tra un desiderio di libertà totale ad altri momenti in cui torni ad essere estremamente responsabile al punto di essere esageratamente critico nei confronti di te stesso e degli altri.

Quindi può capitare che le persone che sono sole da tempo non sappiano bene cosa desiderare. E questo comporta sempre una variazione di pensiero nei confronti delle persone che ti stanno attorno.

Oroscopo Sagittario

Giovedì e venerdì sono altre due giornate forti per te che stai cercando di scoprire qualcosa di nuovo nella tua vita, una nuova identità. In questi giorni bisogna sfruttare quest’oroscopo di rinnovamento: puoi liberarti di un peso e sentirti finalmente libero. I sentimenti possono rinascere!

I più insoddisfatti sono solo coloro che pur vivendo questo desiderio di reagire, per il quieto vivere e per paura delle conseguenze, non lo fanno. E invece ora sarebbe il caso di liberare il proprio animo. Sono favoriti i creativi e tutti quelli che possono sviluppare un grande progetto per il futuro.

Oroscopo Capricorno

Quando stai male o comunque vivi un problema di solito ti allontani dalla realtà, cerchi di parlare ancora meno, di chiuderti in un mutismo che non è rassegnazione, non è disillusione, ma solo analisi di quello che sta accadendo. Cerca di vivere in maniera più tranquilla e soprattutto di non frequentare persone che sono oggetto di malintesi e provocazioni.

Per 48 ore almeno, consiglio di non alimentare dissensi. Sabato e domenica saranno giornate più interessanti ma per ora pare che qualcosa non vada per il verso giusto. Inoltre, bisogna curare un pò più l’aspetto fisico. Prendi tutto con calma.

Oroscopo Acquario

Giovedì e venerdì interessanti, poi sabato e domenica saranno giornate sottotono. Ti invito a parlare, ad esprimere tutto quello che non va, a non tenerti le cose dentro! Perché se c’è una cosa che può infastidire è proprio questa, limitare il proprio raggio di azione, conservare quello che è diventato superfluo.

Nella migliore delle ipotesi, anche se non ci sono grandi momenti di agitazione, ora vuoi uscire da certi schemi e magari ti sei messo in testa di portare avanti un nuovo progetto e cambiare attività entro uno o due anni: si sta aprendo una visione della vita diversa rispetto al passato.

Oroscopo Pesci

Hai bisogno di ritrovare un pò di tranquillità, soprattutto a livello economico, perché ci sono state troppe spese, ma anche in amore perché ci sono state troppe tensioni! Qualcuno ricorderà ancora un inizio di anno molto pesante. Fortunatamente, sabato e domenica saranno giornate di riconciliazioni, mi auguro anche di conferme.

Questo è un periodo anche di forza per ciò che concerne i contratti. Chi ha una causa in corso, una questione legale, una vertenza, avrà risposte definitive a fine anno.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!