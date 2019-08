Oroscopo del giorno di Paolo Fox: giovedì 22 agosto 2019

Paolo Fox Agosto 2019: giovedì 22 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: giovedì 22 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 22 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Giornata interessante, preludio di un fine settimana molto valido. Per te non c’è nulla di più intrigante che sperimentare, iniziare a fare cose nuove, progetti e programmi fuori dal comune. Anche grazie ad una persona amica, potrai sfruttare questo periodo di buona rilevanza.

Bisogna ricordare però, che se vuoi far partire una qualunque iniziativa devi farlo entro Novembre. Chi ha un’attività in propio e deve fare costose ristrutturazioni, deve fare i conti con questo Saturno dissonanti, che al momento invita a non fare troppo.

Oroscopo Toro

Avere stelle importanti significa ottenere maggior successo nelle cose che si fanno! Quindi, molto dipende dai tuoi progetti già iniziati, perchè se hai in mente qualcosa di importante questo è il momento giusto per farti valere in vista di un autunno di forza.

E’ una situazione molto valida anche per quanto riguarda relazioni, amicizie ed incontri. Grandi emozioni ma anche buone progettualità.

Oroscopo Gemelli

Qui non sono messe in discussioni le relazioni di lunga data, le storie che vanno avanti da tempo, ma solo quelle troppo fragili, occasionali. Al momento hai talmente tante idee nella mente e talmente tante situazioni del passato alle quali porre rimedio, che sarà molto difficile trovarsi in una condizione di tranquillità emotiva.

Quindi, spero che tu abbia il partner giusto al tuo fianco! Evita complicazioni.

Oroscopo Cancro

Hai bisogno di persone reali! Dico questo perchè, soprattutto nella prima parte della vita, essendo piuttosto timido e riservato ti concedi qualche avventura ‘virtuale’ e pensi di avere molti amici solo perché nella tua pagine social ricevi molti consensi. Ma non sono queste le amicizie che contano!. Attorno ci vogliono persone reali.



Questo è un periodo in cui devi vivere i sentimenti in maniera più efficace. Dal punto di vista professionale sei in una fase di rielaborazione totale: c’è chi vuole iniziare un nuovo progetto, una startup, ma siamo ancora nella fase embrionale! Ci vuole un pò di coraggio.

Oroscopo Leone

A te piace stupire! Ma quando questo atteggiamento di estrema vanità si fa così evidente, rischi di sbagliare anche in un periodo importante e costruttivo come questo. Quindi, devo consigliarti di non fare scelte azzardate, di non cercare di andare sempre controcorrente solo per il gusto di farti notare. A volte, è meglio seguire il flusso!

Potrai sembrare un pò opportunista, magari cedendo rispetto a quello che vogliono gli altri, ma questo accrescerà il tuo potere. Nelle prossime settimane ci sarà da fare molto da questo punto di vista. I sentimenti ripartono già da venerdì.

Oroscopo Vergine

Chissà quanti penseranno di fare il grande passo, sposarsi o convivere! Quelli che hanno la persona giusta al proprio fianco, magari lo hanno già fatto. Per chi ha una buona idea e si lancia in un grande progetto lavorativo, può sfruttare questo momento non solo di forza ma anche di grandi soluzioni.

Per fortuna non ti manca certo la volontà, perchè Marte nel tuo segno indica proprio questo, uno slancio di opportunismo e positività che ti porta verso soluzioni importanti.

Oroscopo Bilancia

Sono stelle un pò particolari perchè in questi giorni ti rendi conto che alcuni progetti di lavoro sono da rielaborare. I più giovani del segno potrebbero iniziare un nuovo percorso di studio o avere dei dubbi su quello che si andrà a fare in autunno.

Se posso darti un consiglio, cerca di farti scivolare le cose addosso e rimanda ogni situazione importante a sabato.

Oroscopo Scorpione

E’ un giovedì che invita alla cautela: devo dire che questa Luna in opposizione porta privazioni e probabilmente anche uno stato fisico che non permette di mettersi a litigare e discutere come è successo agli inizi di Agosto.

Infatti, non sono pochi quelli che devono ancora dimenticare un tradimento, un’illusione o una disillusione. In ogni modo, in queste 24 ore serve prudenza.

Oroscopo Sagittario

Pare che in questi giorni tu abbia un esame da affrontare o una discussone di lavoro alla quale pensare. In qualche modo, sei sotto pressione! Attenzione alle parole perchè da questo giovedì a domenica potresti dire tutto quello che pensi con il rischio di creare incidenti diplomatici piuttosto pesanti.

Se sei in trattative per un nuovo lavoro o devi ristrutturare la tua situazione pratica, ci sarà qualche piccolo ostacolo.

Oroscopo Capricorno

Prima di fare scelte importanti ci pensi sempre molto a lungo! Ma se in questi giorni c’è la convenienza, la passione, la voglia di concludere un accordo, di sottoscrive un patto, che sia d’amore o di lavoro, hai il nulla osta a questo tipo di decisione.

Tra l’altro, abbiamo stelle importanti che possono aiutare anche nelle questioni creative.

Oroscopo Acquario

E’ una giornata in cui bisogna lottare per fare le cose, in cui non ci si sente in perfetta forma, in cui potresti anche sentirti di nuovo oppresso come è accaduto agli inizi di Agosto,

Però, meglio andare avanti e ricordare che le opposizioni planetarie sono finite e quindi sta per arrivare un periodo sicuramente migliore, più interessante: molti si sentiranno meglio anche fisicamente.

Oroscopo Pesci

In questa giornata è probabile che tu abbia una buona informazione da dare o che tu stesso sia raggiunto da una buona notizia. Che sia un periodo di combattimenti questo è evidente: potresti essere in lotta anche con te stesso perchè non sai se continuare o no un certo progetto.

Cerca di staccarti da persone che possono costituire problemi. L’autunno sarà una stagione da vincitori! E il 2020 sarà ancora più importante. Cautela con la forma fisica.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!