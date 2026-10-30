Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 31 ottobre al 6 novembre 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 31 ottobre al 6 novembre 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Novembre si apre con importanti novità sul fronte sentimentale. La passione è forte e il desiderio di vivere l’amore senza mezze misure potrebbe portarvi a prendere decisioni importanti. Domenica 1, complice l’Ultimo quarto di Luna, una relazione può ritrovare l’intensità del passato oppure arrivare a una svolta definitiva. Periodo stimolante anche per chi lavora nell’ambito artistico e creativo: le idee non mancano e possono aiutarvi a superare vecchi schemi. Negli affari sarà importante capire meglio le intenzioni delle persone con cui collaborate. Incontri favoriti della settimana: Scorpione, è arrivato il momento di chiarire ogni dubbio. Pesci, può bastare una parola per capirsi.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Siete abituati ad affrontare la vita con concretezza, ma in questo periodo qualcosa vi spinge a guardare oltre le vostre certezze. Tra questioni familiari, sentimentali e professionali, potreste sentirvi divisi e avere difficoltà a scegliere la strada da seguire. Non lasciatevi bloccare dalla paura dei cambiamenti: il 2027 potrebbe riservarvi una soddisfazione importante, anche quando ormai sembrerà difficile aspettarsela. Sul lavoro e nelle questioni economiche è consigliabile procedere con prudenza, verificando attentamente documenti e contratti. Non forzate i tempi: le occasioni migliori arriveranno gradualmente. Incontri favoriti della settimana: Bilancia, ritroverete il piacere della tenerezza. Capricorno, un incontro potrebbe sorprendervi.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La situazione professionale merita tutta la vostra attenzione. Con Mercurio e Venere favorevoli, avete l’opportunità di sfruttare le occasioni che si presentano e valutare anche percorsi completamente nuovi. Se state pensando di cambiare settore o rimettervi in gioco, questo potrebbe essere il momento giusto per fare qualche passo concreto. In amore, invece, sarà necessario concedersi un po’ di tempo per riflettere. La Luna piena può portare qualche dubbio, ma da lunedì torna la voglia di sognare e lasciarsi coinvolgere dai sentimenti. Non rinunciate ai vostri desideri. Incontri favoriti della settimana: Bilancia, ritrovarsi potrebbe avere un significato speciale. Leone, l’intesa fisica sarà particolarmente intensa.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Le emozioni del passato tornano a farsi sentire e potrebbero aiutarvi a comprendere meglio ciò che desiderate davvero. Venere retrograda riporta l’attenzione sui sentimenti, mentre Sole e Mercurio favoriscono ricordi e riflessioni importanti. Qualcosa sta cambiando dentro di voi: cercate di non ignorare i segnali e preparatevi a voltare pagina, se necessario. Gli impegni quotidiani rischiano però di assorbire molte energie. Domenica 1, con l’Ultimo quarto di Luna, sarà utile occuparsi anche delle questioni economiche e patrimoniali, controllando con attenzione entrate e uscite. Incontri favoriti della settimana: Scorpione, il rapporto sarà intenso e pieno di contrasti. Leone, l’attrazione potrebbe crescere ancora.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

La pazienza comincia a scarseggiare, soprattutto davanti a ritardi, discussioni inutili e comportamenti poco trasparenti. Mercurio retrogrado può rendere più complicati i rapporti con chi vi circonda, ma non siete disposti a continuare a tollerare certe situazioni. Meglio affrontare i problemi con chiarezza, senza lasciare questioni in sospeso. L’Ultimo quarto di Luna di domenica 1 vi offre una spinta in più per prendere posizione, contando anche sul sostegno di colleghi e amici fidati. In amore torna una maggiore serenità grazie a Venere favorevole, ma ricordate che la passione da sola non basta: servono anche attenzione e dolcezza. Incontri favoriti della settimana: Sagittario, la passione può superare ogni ostacolo. Cancro, l’attrazione è forte, ma bisogna andare oltre il desiderio.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

In questo periodo potreste avere la sensazione che gli eventi sfuggano al vostro controllo. Le circostanze esterne cambiano rapidamente e non sempre riuscite a prevedere le conseguenze delle vostre scelte. Urano retrogrado contribuisce a rendere il quadro più movimentato, ma questa fase può rivelarsi utile per liberarvi di abitudini ormai superate e ritrovare ciò che conta davvero. Cercate di non rimanere troppo legati al passato: Mercurio continua a sostenervi e può aiutarvi nelle questioni professionali ed economiche, a patto di mantenere la mente lucida e guardare avanti. Incontri favoriti della settimana: Toro, una persona del passato potrebbe riaffacciarsi. Acquario, le differenze possono diventare un punto di forza.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Venere torna a regalarvi sicurezza e fascino, aiutandovi a sentirvi più attraenti e consapevoli del vostro valore. Il cambiamento si noterà anche nei rapporti con gli altri, che potrebbero mostrarvi un interesse maggiore. Domenica 1, l’Ultimo quarto di Luna offre l’occasione per prendere iniziative in amore e dare spazio a nuove emozioni. Anche il lavoro e gli affari possono procedere con maggiore facilità, soprattutto se saprete cogliere le opportunità senza esitare troppo. Per chi è single, sono possibili incontri intensi e coinvolgenti. Eventuali separazioni, invece, potrebbero essere affrontate con meno sofferenza del previsto. Incontri favoriti della settimana: Leone, potrebbe nascere una bella complicità. Pesci, un tentativo di conquista potrebbe andare a buon fine.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La stagione del compleanno porta energia, anche se Marte in Leone potrebbe alimentare tensioni e provocazioni. Le sfide non vi spaventano e, anzi, possono risvegliare la vostra determinazione. Mercurio nel segno vi rende particolarmente attenti: saprete osservare, verificare i dettagli e individuare ciò che non torna, anche nelle situazioni più delicate. Questa lucidità può essere preziosa, ma attenzione a non trasformare ogni confronto in una battaglia. In particolare, domenica 1, con l’Ultimo quarto di Luna, sarà meglio evitare di mettere alla prova la persona amata. Una discussione troppo accesa rischia di ferire entrambi. Incontri favoriti della settimana: Cancro, la dolcezza può fare la differenza. Capricorno, tra voi potrebbe nascere una sfida sentimentale.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il cielo vi invita ad allargare gli orizzonti e a non accontentarvi di ciò che già conoscete. Cresce la voglia di esplorare nuove possibilità, studiare, viaggiare o dare forma a progetti ambiziosi. È una fase interessante per chi lavora nella ricerca, nella scienza e nell’arte, ma anche per chi desidera cambiare prospettiva nella vita professionale. Non lasciatevi scoraggiare da chi non comprende le vostre aspirazioni. In amore, però, sarà importante trovare un equilibrio tra il bisogno di libertà e il rispetto delle esigenze del partner. Nelle decisioni che riguardano la coppia, il dialogo resta fondamentale. Incontri favoriti della settimana: Bilancia, un sorriso può accendere l’interesse. Acquario, insieme potrete guardare lontano.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I rapporti familiari continuano a essere attraversati da qualche tensione. Siete convinti delle vostre ragioni e potreste fare fatica a trovare un punto d’incontro con parenti e persone vicine. Prima di insistere sulle vostre posizioni, però, chiedetevi se valga davvero la pena alimentare il conflitto. Quando sono coinvolti il coniuge o questioni economiche condivise, un gesto affettuoso può risultare più efficace di tante spiegazioni. Anche i figli potrebbero aiutarvi a riportare un clima più sereno in casa. Sul fronte sentimentale, non lasciate che una differenza d’età vi impedisca di vivere una conoscenza che vi interessa. Incontri favoriti della settimana: Gemelli, potrebbe essere un colpo di fulmine. Vergine, potreste desiderare di allontanarvi da tutto per ritrovare la complicità.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Con il Leone, segno legato alle unioni e al matrimonio nel vostro quadro astrologico, esiste un rapporto fatto di attrazione e contrasti. Proprio le differenze possono alimentare una passione intensa, ma anche provocare scontri difficili da dimenticare. Domenica 1, l’Ultimo quarto di Luna potrebbe favorire un confronto importante con il partner oppure con un socio. Non sempre sarà possibile evitare una discussione, soprattutto se ci sono questioni che da tempo aspettano una risposta. Cercate di non chiudervi nelle vostre posizioni: esprimere con sincerità quello che provate può essere il primo passo per ritrovare un equilibrio. Incontri favoriti della settimana: Gemelli, insieme potreste desiderare nuove avventure. Vergine, le differenze non escludono una buona intesa.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il cielo vi lascia ampi margini di libertà e vi invita a uscire dalla routine. Anche se Urano continua a introdurre qualche imprevisto, riuscite spesso a non farvi condizionare troppo. Ciò che potrebbe mancarvi, in questo momento, è una maggiore intensità emotiva: avete bisogno di stimoli, bellezza e occasioni capaci di riaccendere l’entusiasmo. Per trovarli non serve necessariamente rivoluzionare la vostra vita. Può bastare cambiare qualche abitudine, frequentare un posto nuovo, iscriversi a un corso oppure organizzare un viaggio. Aprirvi a esperienze diverse potrebbe favorire anche la nascita di un nuovo amore. Incontri favoriti della settimana: Ariete, la passione può essere vivace senza diventare complicata. Sagittario, vale la pena provare a conoscersi meglio.