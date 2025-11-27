Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 26 novembre al 2 dicembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 26 novembre al 2 dicembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 26 novembre al 2 dicembre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amici dell’Ariete, questa è una settimana dove il coraggio vi verrà chiesto a gran voce. In amore, lasciate cadere le maschere e mostrate la vostra vera essenza; l’onestà sarà la chiave per risvegliare una passione che sembrava assopita. Sul fronte professionale, un’intuizione fulminea vi illuminerà, permettendovi di superare un ostacolo che vi bloccava da tempo. Non temete di prendere l’iniziativa, perché l’energia marziana è dalla vostra. State attenti alla salute, però: l’eccessiva foga potrebbe portare a stanchezza; dedicatevi a un riposo ristoratore e non esagerate con l’attività fisica. Sarà una giornata negativa il mercoledì per le piccole incomprensioni in casa.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, la terra sotto i vostri piedi è fertile, ma richiede pazienza. In amore, Venere vi sussurra dolci segreti, ma attenzione a non chiudervi troppo nel vostro confortevole mondo; apritevi al partner e condividete le vostre preoccupazioni più intime per rafforzare il legame. Al lavoro, non cercate risultati immediati; questa è la settimana della semina e della pianificazione meticolosa. La costanza sarà il vostro asso nella manica e presto raccoglierete i frutti desiderati. La salute è in ripresa, ma non trascurate la dieta; un piccolo eccesso alimentare potrebbe appesantirvi. Il fine settimana è ideale per dedicarsi alla cura del corpo e dello spirito.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, l’aria freme attorno a voi e le vostre antenne sono più sensibili che mai. In amore, potreste sentirvi attratti da conversazioni stimolanti e leggere; l’intelletto è il vostro afrodisiaco, ma ricordate che anche il cuore vuole la sua parte di attenzione. Nel campo lavorativo, l’ingegno non vi manca e vi permetterà di destreggiarvi con maestria tra impegni diversi; una nuova collaborazione o un’idea brillante è nell’aria. State attenti a non disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente. La vostra salute è buona, ma l’eccesso di pensieri notturni potrebbe turbare il sonno; provate a spegnere i dispositivi prima di andare a letto.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amici del Cancro, le vostre emozioni sono la corrente che vi guida questa settimana. In amore, la Luna, vostra signora, vi spinge a cercare la sicurezza emotiva; è il momento di fare chiarezza nei sentimenti e di proteggere il vostro nido dalle influenze esterne. Professionalmente, fidatevi delle vostre sensazioni; l’istinto vi indicherà la strada giusta, specialmente se lavorate in settori legati al pubblico o alla cura. Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità, perché è in essa che risiede la vostra vera forza. Prendetevi cura del vostro stomaco, il vostro punto sensibile, e cercate momenti di meditazione per ritrovare l’equilibrio interiore.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, il vostro ruggito è più forte che mai, ma è necessario incanalarlo con saggezza. In amore, la passione è al culmine, pronta a infiammare i rapporti esistenti o a far scoccare scintille inaspettate; non siate troppo orgogliosi, però, e permettete al partner di brillare accanto a voi. Sul lavoro, la vostra creatività e il desiderio di leadership saranno notati; un’opportunità di mettervi in mostra è dietro l’angolo, ma evitate di scontrarvi apertamente con i superiori. L’energia è alta, ma fate attenzione alla schiena e alla postura, che potrebbero risentire della vostra troppa irruenza. Il lunedì è la vostra giornata positiva, tutto sembra sorridervi.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Cara Vergine, siete tessitori di trame perfette, e questa settimana la precisione sarà fondamentale. In amore, cercate l’armonia nella quotidianità e non lasciate che i piccoli dettagli si trasformino in fastidiosi attriti; esprimete il vostro affetto attraverso gesti pratici e premurosi. Al lavoro, la vostra capacità analitica è una risorsa inestimabile, permettendovi di risolvere un problema complesso che altri hanno ignorato. Riceverete apprezzamenti per la vostra dedizione e l’attenzione ai particolari. Per la salute, fate attenzione al sistema nervoso; dedicate del tempo a staccare la spina e a rilassare la mente con attività distensive come la lettura o il giardinaggio.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, siete i maestri dell’equilibrio, e questa settimana dovrete danzare per mantenerlo. In amore, la ricerca dell’armonia è al centro dei vostri pensieri; un dialogo aperto e sincero vi aiuterà a superare un piccolo disaccordo e a ristabilire la pace emotiva nella coppia. Professionalmente, la vostra diplomazia è richiesta in una situazione spinosa; agirete da mediatori e la vostra abilità di vedere entrambe le facce della medaglia sarà vincente. Evitate di prendere decisioni affrettate, specialmente in campo finanziario. La salute è protetta, ma potreste risentire di qualche disturbo legato alla circolazione o ai reni; curate l’idratazione.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, le profondità del vostro segno sono agitate da un’onda di trasformazione. In amore, il desiderio di intimità e fusione è fortissimo; questa è la settimana ideale per affrontare argomenti tabù e per rafforzare il legame attraverso una profonda onestà emotiva. Sul lavoro, state preparando il terreno per un cambiamento significativo; non abbiate paura di lasciare andare ciò che non serve più per fare spazio al nuovo. La vostra determinazione vi renderà inarrestabili. Attenzione alla salute; gestite lo stress e le tensioni emotive, che potrebbero manifestarsi con somatizzazioni. La vostra energia è potente, usatela per rinnovarvi.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Auguri, amico Sagittario! Il Sole è nel vostro segno e vi infonde una carica di ottimismo contagioso. In amore, l’entusiasmo è alle stelle; siete aperti a nuove avventure e a condividere i vostri sogni più grandi con chi amate. Sarete particolarmente affascinanti. Professionalmente, la vostra sete di conoscenza vi spinge a esplorare nuovi orizzonti; è un momento eccellente per studiare, viaggiare o lanciare progetti ambiziosi che richiedono una visione lungimirante. Credete nelle vostre possibilità. State attenti alle gambe e al fegato; l’eccesso di ottimismo non deve farvi dimenticare la moderazione. La domenica è la vostra giornata positiva, l’energia è al massimo.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno, la vostra ascesa è lenta ma inesorabile, e la resilienza è la vostra bussola. In amore, potreste sentirvi un po’ distaccati o focalizzati sugli impegni; cercate di bilanciare il dovere con il piacere e dedicate tempo di qualità al partner, mostrandovi disponibili e affettuosi. Al lavoro, la vostra serietà e il senso di responsabilità vi pongono in una posizione di fiducia; un superiore potrebbe affidarvi un compito importante che riconosce il vostro valore. Non temete le fatiche, il successo è vicino. Per la salute, fate attenzione alle ossa e alle articolazioni, specialmente se fate lavori sedentari; è ora di muoversi un po’ di più.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amico Acquario, l’aria di novità vi circonda e siete pronti a rivoluzionare il vostro mondo. In amore, cercate una connessione intellettuale e stimolante; potreste incontrare persone fuori dagli schemi o sorprendere il partner con idee originali e fuori dal comune. Sul fronte professionale, la vostra mente è un vulcano di idee innovative; non abbiate paura di proporre soluzioni non convenzionali, perché potrebbero essere la chiave di volta per un successo inatteso. La collettività e gli amici giocano un ruolo importante questa settimana. La salute è buona, ma l’eccesso di attività mentale potrebbe causarvi insonnia; cercate di rilassarvi con hobby creativi.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, nuotate nelle acque profonde dell’intuizione e dei sogni. In amore, siete più romantici e ricettivi del solito; permettete alla vostra sensibilità di guidarvi, ma non lasciate che l’eccessiva idealizzazione vi allontani dalla realtà. Il partner ha bisogno della vostra empatia. Al lavoro, fidatevi delle premonizioni; un’ispirazione inattesa può portarvi a risolvere una situazione complessa con un tocco di magia. Evitate di farvi carico dei problemi altrui. Dal punto di vista della salute, i vostri piedi sono la vostra zona sensibile, coccolateli con massaggi o bagni caldi, e prestate attenzione ai farmaci o alle sostanze che alterano i sensi.