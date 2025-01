Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025.

Oroscopo di Branko dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Scriveva Ennio Flaiano: “I grandi amori si annunciano in un modo preciso, appena la vedi dici: «Chi è questa str…a?»”. È un po’ questo l’effetto di Venere che arriva nel vostro segno martedì 4 e subito cozza con Marte. Interessanti opportunità di affari e investimenti con il Primo quarto di mercoledì 5. Cercate di scaricare la tensione che continua a crescere per colpa di Marte: agita la famiglia e provoca rotture in casa, meglio camminare – anche se il clima non è dei migliori – che sfinirsi in palestra. INCONTRO SÌ: Leone, con il Primo quarto è fuori fase, ma vi piace lo stesso. Acquario, da sperimentare

Oroscopo Branko Toro

Godetevi un romantico sabato d’amore. Sono possibili nuovi incontri con la Luna accanto a Venere; anche le amicizie sono piacevoli e armoniose, una persona più grande di età potrebbe sorprendervi. La sfera pratica resta ancora un po’ disturbata a causa di Mercurio e del Sole: dovete combattere per imporre i vostri progetti e la vostra figura professionale, ma non è detto che questo sia un male, la concorrenza vi aiuta a migliorarvi. Mercoledì 5 il vostro Primo quarto vi suggerisce una strategia innovativa. INCONTRO SÌ: Cancro, ha quel certo nonsoché… Sagittario, così diverso da voi e così eccitante.

Oroscopo Branko Gemelli

Restate calmi nel fine settimana: la Luna è nervosa e voi con lei. Già domenica 2, però, il cielo migliora, e martedì 4 Venere si sposta in un segno amico, l’amore ritrova l’entusiasmo che mancava, possibili nuovi incontri e divertenti uscite con gli amici. Resta molto buona la situazione pratica, c’è movimento, i soldi escono ed entrano, le vostre idee e i progetti che coinvolgono nuovi mercati vanno avanti, impegnatevi al massimo. Occhi aperti mercoledì 5, il Primo quarto dà indicazioni che non devono sfuggirvi. INCONTRO SÌ: In perfetta sintonia con un Ariete. Toro, può nascere una passione segreta.

Oroscopo Branko Cancro

Venerdì 31 e sabato 1 la Luna è perfetta per viaggiare e per amare, Venere è magnifica sino a lunedì 3 e vi porta verso persone più mature di voi, sagge e romantiche. Poi da martedì 4 la stella dell’amore e della bellezza inizia a provocarvi e vi attira verso persone un po’ strane, problematiche e ambigue… Non rinchiudetevi nel vostro guscio, con Marte nel cielo troverete il coraggio di rischiare e non ve ne pentirete, possibile nuovo incontro mercoledì 5 con il Primo quarto. INCONTRO SÌ: Scorpione, saprete domarlo. Gemelli, divertenti e imprevedibili. Perché non seguirli?

Oroscopo Branko Leone

C’è ancora nervosismo provocato da contrasti con i soci e nelle collaborazioni, da ostacoli che vengono creati da giovani concorrenti per rallentare il vostro progresso nella carriera, e questo a volte si ripercuote sulla coppia e sul matrimonio, cercate di tenere separati i due settori, in particolare mercoledì 5, con Primo quarto. C’è, però, una bella notizia: martedì 4 Venere raggiunge un punto luminoso del vostro cielo, il vostro orizzonte si allarga, l’amore torna semplice e piacevole. INCONTRO SÌ: Accanto a voi c’è una Vergine, sappiatela apprezzare. Bilancia, siete perfetti insieme.

Oroscopo Branko Vergine

Venerdì 31 e sabato 1 l’amore è piuttosto nervoso. La Luna vi rende ipercritici e affila le parole della persona che vi piace, ma non è il caso di farne una questione di stato; sono tensioni passeggere, già domenica 2 è possibile un chiarimento, Venere martedì 4 diventa più carina e avete sempre un gran Marte che vi spalleggia. Mercoledì 5, poi, c’è un bel Primo quarto, riuscirete a guardare oltre, si profilano all’orizzonte nuove occasioni per il vostro successo, restate ottimisti. Evitate di litigare con gli amici. INCONTRO SÌ: Ariete, un nuovo entusiasmo. Capricorno, apritegli il cuore, ricambierà.

Oroscopo Branko Bilancia

Gira e rigira, il vostro punto dolente è sempre Marte, che da una parte accresce il desiderio di affermarvi e vi stimola a far sempre meglio, ma dall’altra vi stanca, non avete abbastanza energie per stare dietro a tutto. È bene, dunque, selezionare, concentratevi su un obiettivo alla volta, non è il caso di esagerare. Pure in amore non dovete pretendere troppo, lo segnala Venere che martedì 4 passa in opposizione e provoca qualche tensione nelle coppie stabili. Mercoledì 5 Primo quarto: chiaritevi con sincerità. INCONTRO SÌ: Gemelli, adorabile mascalzone… Pesci, ancora tu? Non dovevamo vederci più?

Oroscopo Branko Scorpione

Godetevi pienamente l’amore nel fine settimana. La Luna è magnifica, fate capire all’altra persona – anche se l’avete incontrata da poco – che fate sul serio, va bene che lo dimostrate con la magnifica passionalità che Marte vi assicura, ma a volte l’affetto va raccontato a parole e con qualche gesto gentile in più. Lo diciamo perché mercoledì 5 si forma un Primo quarto irritante per il matrimonio e la coppia, fate uno sforzo. Ancora qualche ostacolo in famiglia, non cedete alla tentazione di polemizzare. INCONTRO SÌ: Vergine, ottimi i nuovi incontri e non solo. Sagittario, un’esperienza appagante.

Oroscopo Branko Sagittario

Dopo un venerdì 31 e sabato 1 sotto pressione – come sempre è la famiglia a crearvi grattacapi, vi addossate troppe responsabilità, quando la finirete di stancarvi per gli altri? – il cielo migliora, martedì 4 Venere si piazza nel vostro settore dell’amore, la situazione si fa molto più interessante… con questo Marte sexy, beato chi vi sta accanto! Procedono bene pure gli affari, commerci, compravendite, le idee originali non vi mancano, adesso trovate chi e disposto a realizzarle. Cercate e non scoraggiatevi. INCONTRO SI: Scorpione, nessun altro è così sexy. Pesci, amarlo è giocare con il fuoco.

Oroscopo Branko Capricorno

Che cosa c’è di più piacevole di un sabato di relax con le persone a cui tenete di più, amici stretti, persone di tutte le età? Rigenerarsi e riposare ne avete davvero bisogno con questo Marte insistente – non è solo non fare niente, ma anche sentirsi circondati dall’affetto degli altri. Sfruttate questo momento anche per riordinare le vostre carte; gli affari e gli investimenti vanno bene, qualcosa di nuovo si prospetta mercoledì 5 con il Primo quarto, che può portare un amore o un’idea. INCONTRO Si: Toro, vi capirà anche se non parlate. Acquario, amore per sempre.

Oroscopo Branko Acquario

Sempre buona la vita pratica, gli affari, gli investimenti, gli immobili, ma fate bene a essere oculati; meglio conservare un “tesoretto”, il Primo quarto mercoledì 5 può segnalare spese impreviste per abitazione o genitori anziani. L’atmosfera si riscalda martedì 4: Venere

in Ariete porta buone notizie per la professione, i viaggi e per l’amore, c’è animazione, divertimento. Se siete soli, la Luna giovedì 6 provoca un incontro fortunato. INCONTRO Si: Bilancia, è la prima scelta. Capricorno, non c’è bisogno di parole.

Oroscopo Branko Pesci

Venerdì 31 e sabato 1 la Luna è perfetta accanto a Venere nel vostro segno, con questo Marte l’amore è un oceano di passione, godetevi queste giornate. Martedì 4 il cielo cambia, non sono brutte notizie, anzi, ma è la sfera pratica ad attirare maggiormente la vostra attenzione, è il momento di occuparvi dei vostri investimenti, del conto in banca, ci sono buone opportunità di incassi. È comunque un cielo un po’ strano, il vostro intuito avverte cambiamenti in arrivo, però dovete essere anche razionali, pensate prima di agire. INCONTRO SÌ: Cancro, la passione è senza fine. Ma anche Leone, wow!