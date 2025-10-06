Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 6 al 12 ottobre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 6 al 12 ottobre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 6 al 12 ottobre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per i nati sotto il segno dell’Ariete questa settimana porta tanto dinamismo e molto coraggio. I nati del segno avranno l’opportunità di lanciarsi in nuove iniziative, soprattutto nel lavoro. L’importante sarà non lasciarsi travolgere dalla fretta. In amore, cresce la passione e le coppie troveranno nuovi equilibri, mentre i single potranno vivere incontri sorprendenti.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro sente forte il bisogno di sicurezza. I giorni saranno favorevoli per sistemare questioni economiche e gestire meglio le proprie risorse. In campo sentimentale, piccoli contrasti potrebbero emergere, ma con pazienza e dolcezza tutto sarà superato. È un buon momento per dedicarsi alla cura della casa e della famiglia.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli si prospetta una settimana movimentata, con tante occasioni di socialità. Nel lavoro, le collaborazioni risultano vincenti e portano idee innovative. In amore, il desiderio di leggerezza può creare tensioni con chi cerca più stabilità, ma la capacità di dialogo aiuterà a trovare la via di mezzo.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il per gli amici del Cancro sappiate che il vostro segno entra in una fase riflessiva. È il momento giusto per fermarsi e capire meglio le proprie priorità. Qualche difficoltà sul lavoro non deve spaventare: la perseveranza verrà premiata. In amore, l’ascolto reciproco sarà fondamentale per evitare incomprensioni e rafforzare il legame con il partner.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il Leone, la settimana sarà carica di energia. I nati del segno potranno ottenere buoni risultati se metteranno a frutto la propria creatività. In amore, cresce la voglia di intensità: le coppie vivranno momenti appassionati, mentre chi è solo potrà lasciarsi andare a nuove emozioni.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine affronta giorni dedicati all’organizzazione e all’ordine. Sul lavoro, la precisione porterà riconoscimenti e nuove opportunità. In amore, però, è necessario lasciare più spazio alla spontaneità: l’eccesso di razionalità rischia di raffreddare i rapporti. Bene la cura del benessere personale.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per coloro del segno della Bilancia scapiate che ritroverete serenità ed equilibrio. Le stelle favoriscono i rapporti interpersonali e l’armonia nelle relazioni. È un buon momento per stringere accordi e rafforzare collaborazioni. In amore, regna un clima dolce e rassicurante: chi è single potrà fare conoscenze stimolanti.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione si prepara a una settimana intensa e molto passionale. Sul lavoro, i progetti richiederanno energia, ma i risultati non tarderanno ad arrivare statene certi. In campo affettivo, la passione sarà protagonista: bene per le coppie, ma attenzione alla gelosia che potrebbe creare tensioni.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario si aprono giornate vivaci, ricche di curiosità e nuove esperienze. Nel lavoro, sarà possibile ampliare i propri orizzonti con idee innovative. In amore, la voglia di libertà dovrà essere bilanciata con le esigenze del partner. Un buon dialogo eviterà malintesi.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno si troverà a gestire nuove responsabilità, soprattutto in ambito professionale. Le stelle premiano la determinazione e la concretezza. In amore, piccoli gesti di attenzione rafforzeranno il rapporto di coppia. È un periodo positivo anche per programmare progetti a lungo termine.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per voi dell’Acquario, la settimana sarà creativa e originale. Nel lavoro emergono nuove idee, che potrebbero trasformarsi in progetti importanti. In amore, i rapporti saranno stimolanti e ricchi di complicità, ma bisogna evitare di trascurare i bisogni emotivi del partner.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Coloro che sono nati sotto il segno zodiacale dei Pesci vivranno giornate emotivamente intense. Nel lavoro, servirà pazienza per superare piccoli ostacoli, ma la creatività aiuterà a trovare soluzioni efficaci. In amore per voi dei Pesci, la sensibilità del vostro segno renderà più facile comprendere e sostenere chi si ha accanto. Bene le attività artistiche e spirituali.