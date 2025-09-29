Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La vostra settimana cari Ariete si apre con entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro emergono occasioni importanti per dimostrare il proprio valore, ma è importante restare molto lucidi. In amore, la passione si riaccende, ma serve equilibrio per evitare scelte impulsive.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

È tempo di riorganizzare le priorità. Alcune situazioni lavorative richiedono molta chiarezza e tanta pazienza. Nei rapporti affettivi, la stabilità diventa centrale: i legami sinceri si rafforzano e portano sicurezza.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana molto vivace e ricca di stimoli. Le relazioni sociali si intensificano e possono nascere nuove conoscenze importanti. Sul lavoro, creatività e comunicazione sono le chiavi del successo, ma attenzione a non disperdere troppe energie.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Giorni di introspezione e attenzione ai dettagli. Il lavoro richiede precisione, ma i risultati saranno gratificanti. In amore, cresce il desiderio di intimità e complicità. Un po’ di riposo aiuta a ritrovare equilibrio.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Vitalità e voglia di emergere caratterizzano la vostra settimana. Sia in ambito professionale che affettivo, arrivano riconoscimenti. La passione è intensa e può portare nuove emozioni. I tuoi sforzi iniziano a dare frutti.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La razionalità guida le scelte. È il momento giusto per prendere decisioni pratiche e migliorare la quotidianità. In amore, la stabilità è un punto di forza, ma evita di essere troppo critico. Concediti leggerezza.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana all’insegna dell’armonia. Sul lavoro, la diplomazia aiuta a gestire situazioni delicate. In amore, dolcezza e serenità dominano. È il momento ideale per rafforzare legami e stringere accordi.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Determinazione e passione si intrecciano. Nuove sfide professionali stimolano l’ambizione. In amore, le emozioni sono forti, ma è importante tenere a bada la gelosia. L’intuito sarà un prezioso alleato.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il desiderio di novità prende il sopravvento. La settimana porta cambiamenti e nuove prospettive. In amore, spontaneità e leggerezza favoriscono incontri interessanti. Sul lavoro, l’ottimismo aiuta a superare gli ostacoli.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Impegno e costanza sono le parole chiave. Sul lavoro arrivano conferme attese da tempo. In amore, cresce il bisogno di stabilità e sicurezza. Gesti concreti rafforzano i legami. Un po’ di relax è necessario.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Creatività e originalità dominano la scena. È il momento di dare spazio a progetti innovativi. In amore, apertura e curiosità arricchiscono la relazione. Le amicizie offrono sostegno e motivazione.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sensibilità e intuizione guidano le scelte. Sul lavoro, è tempo di concretizzare idee che richiedono dedizione. In amore, l’atmosfera è romantica, ma serve equilibrio per non lasciarsi travolgere dalle emozioni.