Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 24 al 30 ottobre 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 24 al 30 ottobre 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 24 al 30 ottobre 2026

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana vi invita a fare chiarezza nei rapporti più importanti. In coppia, un confronto sincero può aiutarvi a superare incomprensioni che si trascinano da tempo, mentre sul lavoro sarà utile affrontare con maggiore apertura le opinioni di chi vi sta accanto. Anche sul piano personale si apre una fase interessante: lasciate spazio alle emozioni e non abbiate paura di riconoscere ciò che davvero desiderate. A volte, per andare avanti, bisogna prima fare pace con il passato. Intesa speciale: Leone e Toro.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Non tutto procede con la velocità che vorreste, ma questo non significa che siate arrivati a un punto morto. Cercate di non chiudervi in voi stessi e lasciatevi aiutare dalle persone che vi vogliono bene. In amore potrebbe essere necessario cambiare atteggiamento e guardare una situazione da una prospettiva diversa. Sul fronte pratico, attenzione a non accumulare troppa stanchezza: concedervi una pausa sarà importante per recuperare equilibrio e lucidità. Intesa speciale: Vergine e Cancro.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il lavoro torna in primo piano e potrebbe offrirvi spunti interessanti per rimettervi in gioco. Se state pensando a un cambiamento professionale, questo è il momento di valutare le alternative con curiosità, senza lasciarvi frenare dalla paura delle novità. La vostra capacità di adattamento può fare la differenza, soprattutto quando si tratta di esplorare strade poco battute. In amore, dopo qualche riflessione, torna la voglia di leggerezza, complicità e nuovi progetti da condividere. Intesa speciale: Bilancia e Leone.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il cuore reclama attenzione e questa settimana potreste sentire più forte il desiderio di vivere emozioni autentiche. Per chi è single, lasciarsi conoscere senza troppe difese può favorire incontri interessanti; chi è in coppia, invece, può ritrovare entusiasmo attraverso piccoli gesti e momenti di qualità. Anche la creatività merita spazio, così come il rapporto con la famiglia. Le questioni economiche richiederanno un po’ di organizzazione, tra possibili entrate e spese da mettere in conto. Intesa speciale: Pesci e Toro.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le circostanze potrebbero mettervi alla prova proprio nei punti in cui siete più orgogliosi. Cercate di non reagire d’impulso e ricordate che non tutte le sfide devono trasformarsi in una competizione. Nei rapporti affettivi, la dolcezza e la capacità di ascoltare saranno più efficaci di qualsiasi provocazione. La passione non manca, ma per costruire qualcosa di duraturo servirà anche un pizzico di pazienza. Prima di rispondere a una provocazione, fermatevi a riflettere. Intesa speciale: Ariete e Scorpione.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La determinazione con cui portate avanti i vostri obiettivi continua a essere una risorsa preziosa. Nel lavoro potreste trovarvi in una posizione favorevole per valorizzare le vostre competenze e consolidare i risultati ottenuti. Muovetevi con discrezione, però, soprattutto quando sono coinvolti interessi economici o persone che occupano ruoli importanti. Non sottovalutate le dinamiche dell’ambiente che vi circonda. In amore, la felicità potrebbe essere molto più vicina di quanto immaginiate: guardate con attenzione chi vi dimostra affetto ogni giorno. Intesa speciale: Cancro e Capricorno.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dopo un periodo in cui forse avete faticato a trovare il ritmo giusto, cresce la voglia di concretizzare idee e progetti. Le questioni professionali e finanziarie richiedono attenzione, ma potreste riuscire a organizzare meglio gli impegni e a individuare nuove opportunità. L’energia non vi manca, anche se sarà importante non esagerare con le responsabilità. In amore, ricordate che il successo personale ha più valore quando può essere condiviso con chi vi è vicino. Dedicate tempo anche alla vita privata. Intesa speciale: Gemelli e Sagittario.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Si apre una fase utile per mettere in evidenza le vostre qualità e dare maggiore forza alle iniziative che vi stanno a cuore. La comunicazione può diventare un punto di forza, anche nei confronti di persone che inizialmente sembrano poco disposte ad ascoltarvi. Sul lavoro, scegliete con cura le vostre battaglie e non sprecate energie in contrasti inutili. In amore, il desiderio di intensità rimane forte: cercate però un equilibrio tra passione e disponibilità ad accogliere le esigenze dell’altro. Intesa speciale: Ariete e Vergine.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La voglia di muovervi, conoscere e sperimentare nuove possibilità è difficile da contenere. Potrebbero emergere occasioni interessanti sul piano professionale, soprattutto per chi è disposto a guardare oltre le abitudini consolidate. Prima di prendere una decisione, tuttavia, controllate con attenzione informazioni, scadenze e dettagli: l’entusiasmo deve essere accompagnato da una buona dose di concretezza. In amore si riaccende il desiderio di condividere esperienze, riscoprire la complicità e guardare insieme al futuro. Intesa speciale: Gemelli e Capricorno.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

La vostra perseveranza può aiutarvi a compiere un passo significativo verso un traguardo che inseguite da tempo. Anche quando i risultati tardano ad arrivare, sapete trovare la forza per continuare. Questa settimana potrebbe rivelarsi utile per rafforzare collaborazioni, ampliare la cerchia delle conoscenze e creare alleanze vantaggiose. Non abbiate paura di confrontarvi con ambienti diversi dal vostro: nuove prospettive potrebbero aprirvi porte inattese. In amore, lasciate emergere anche il lato più tenero e spontaneo del vostro carattere. Intesa speciale: Acquario e Pesci.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

È il momento di fermarvi un istante e capire quale direzione desiderate davvero seguire. Avete risorse e idee che meritano di essere valorizzate, ma per trasformarle in risultati concreti dovrete stabilire delle priorità. Evitate di disperdere le energie inseguendo troppe possibilità contemporaneamente. Nei sentimenti, chi vi sta accanto potrebbe aver bisogno di maggiore presenza e partecipazione: dimostrare ciò che provate attraverso gesti concreti può fare la differenza. Concedetevi anche il tempo necessario per recuperare le forze. Intesa speciale: Bilancia e Sagittario.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il vostro intuito può rivelarsi prezioso, soprattutto quando vi trovate davanti a situazioni che non sono ancora del tutto definite. Cercate però di distinguere le sensazioni fondate dalle preoccupazioni che rischiano di condizionarvi. Sul lavoro e negli affari, una trattativa potrebbe avvicinarsi a un momento decisivo: verificate ogni dettaglio prima di prendere impegni importanti. La vita sentimentale promette emozioni e occasioni per uscire dalla routine. Lasciatevi sorprendere, senza rinunciare alla chiarezza nei rapporti. Intesa speciale: Scorpione e Acquario.