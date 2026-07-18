Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 luglio 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 luglio 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 luglio 2026.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Dopo un inizio di settimana un po’ agitato, ritroverai gradualmente serenità e voglia di metterti in gioco. In amore si respira un clima favorevole: chi è single potrebbe fare un incontro interessante, mentre le coppie riscopriranno complicità e passione. Sul lavoro è meglio non pretendere troppo da sé stessi e concedersi qualche momento di svago. Un Leone saprà sorprenderti, mentre una Vergine potrebbe attirare la tua attenzione più del previsto.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Le giornate scorrono veloci e richiedono maggiore flessibilità del solito. Le occasioni professionali non mancano e potrebbero arrivare risposte che aspettavi da tempo. In campo sentimentale torna il desiderio di costruire qualcosa di stabile e sincero. Dedica più attenzione al benessere fisico e ai ritmi quotidiani. Ottima sintonia con Capricorno e Cancro.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

È una settimana che ti invita a osare. Le emozioni sono protagoniste e l’amore può regalare sorprese piacevoli. Anche sul fronte economico si intravedono sviluppi interessanti, soprattutto per chi ha seminato bene nei mesi scorsi. Segui l’istinto e non aspettare che siano gli altri a fare il primo passo. Ariete e Sagittario portano leggerezza e divertimento.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

La mente è piena di progetti e intuizioni utili, ma il fisico potrebbe chiederti qualche pausa in più. Alcune questioni familiari meritano attenzione e dialogo. È il momento giusto per rallentare leggermente e dedicare spazio ai desideri personali. Un Toro saprà offrirti stabilità, mentre con lo Scorpione nasceranno emozioni profonde.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Si apre una fase importante, ricca di energia e possibilità. Hai tutte le carte in regola per raggiungere un obiettivo che insegui da tempo, ma serviranno costanza e determinazione. In amore non mancheranno occasioni per emozionarti. Pesci e Sagittario potrebbero regalarti momenti indimenticabili.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Si apre una fase importante, ricca di energia e possibilità. Hai tutte le carte in regola per raggiungere un obiettivo che insegui da tempo, ma serviranno costanza e determinazione. In amore non mancheranno occasioni per emozionarti. Pesci e Sagittario potrebbero regalarti momenti indimenticabili.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La settimana porta una ventata di ottimismo e nuove opportunità di socializzazione. Nei rapporti affettivi servirà pazienza, ma il dialogo permetterà di superare ogni incomprensione. Approfitta delle occasioni di svago e delle nuove conoscenze. Ariete e Gemelli accendono curiosità e passione.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le questioni pratiche richiedono attenzione e prudenza, soprattutto quando si tratta di accordi o decisioni importanti. Mantieni la calma e non alimentare polemiche inutili. In amore, invece, il cielo è generoso e favorisce incontri stimolanti. Vergine e Cancro si rivelano compagni ideali di questo periodo.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

L’entusiasmo torna protagonista e ti spinge verso nuove esperienze. Le occasioni migliori potrebbero arrivare attraverso viaggi, spostamenti o contatti con persone lontane. In amore sei particolarmente magnetico e difficile da ignorare. Leone e Capricorno sapranno tenere il tuo passo.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Non avere fretta di vedere risultati immediati: ciò che stai costruendo richiede tempo ma promette soddisfazioni durature. Una questione economica potrebbe trovare una soluzione favorevole. Nei sentimenti prevalgono dolcezza e desiderio di stabilità. Scorpione e Pesci sono presenze rassicuranti.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Lasciati guidare dalle emozioni senza cercare sempre spiegazioni razionali. Sul lavoro è il momento di chiudere ciò che è rimasto in sospeso e organizzare meglio le prossime settimane. Concediti qualche giorno di riposo per recuperare energie. Sagittario e Acquario portano leggerezza e complicità.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Le emozioni sono intense e potrebbero renderti più sensibile del solito. Evita di reagire impulsivamente e cerca il confronto prima di trarre conclusioni affrettate. Il lavoro offre buoni spunti di crescita, purché tu non trascuri il benessere personale. Bilancia e Pesci aiutano a ritrovare equilibrio e armonia.