Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 20 al 26 settembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 20 al 26 settembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 20 al 26 settembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 20 al 26 settembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Si avvicina l’autunno – domenica 22 cade l’Equinozio. C’è un po’ di grigio in cielo. Poi, martedì 24, si forma Ultimo quarto accanto a Marte e sale la tensione in famiglia; ci sono questioni con i parenti anziani, i problemi con l’abitazione che si manifestano tutti insieme. Per fortuna l’amore si scalda lunedì 23, quando Venere diventa sexy in Scorpione: pure qui le battaglie non mancano, ma sono stuzzicanti. Il lavoro dipendente regge bene, siete molto produttivi, cercate però di non stancarvi troppo, Marte piò diventare molto faticoso.

INCONTRO SÌ: Lasciatevi coccolare da una Vergine. Il Sagittario, però, vi accende i sensi, si litiga e ci si ama.

Oroscopo Branko Toro

Fine settimana con la Luna nel vostro cielo. Siete ben sostenuti da Sole, Mercurio, Marte e via “pianetando”, l’amore va alla grande, è caldo e sereno, parlate tanto e bene, pure le altre relazioni personali sono semplici, amici stretti, colleghi, fratelli si offrono di darvi una mano se c’è bisogno. Bene pure le trasferte per lavoro; si tratta di viaggi produttivi, che portano contratti, firme e denaro, anche le compravendite sono vantaggiose. Il 24, con l’Ultimo quarto di Luna, chiudete finalmente un capitolo. Forma fisica in ripresa, bello il sesso. INCONTRO SÌ: Pesci, cantano come sirene, lo saranno davvero? Baci pazzi con un altro Toro.

Oroscopo Branko Gemelli

Il cielo è complessivamente buono e va via via migliorando. Domenica 22 scatta l’Equinozio e il Sole diventa un vostro caro amico – l’unico avvertimento che vogliamo darvi riguarda il vostro bilancio personale: non starete spendendo un po’ troppo denaro? Colpa di Marte, sicuro, ma anche dell’Ultimo quarto di martedì 24, fateci caso; per fortuna ci sono anche le entrate, per cui non risparmierete nulla ma almeno godrete. L’amore sicuramente c’è, ma in questo momento il vostro cuore batte principalmente per il vostro lavoro… INCONTRO SÌ: Un Acquario è una sfida già vinta, fatevi avanti. L’Ariete è sempre nel vostro cuore.

Oroscopo Branko Cancro

Sole e Mercurio sono sempre ottimi per i vostri affari. Insistete per firmare ora, chiudete gli accordi, magari mercoledì 25, con l’Ultimo quarto, quando riuscirete di sicuro a ottenere qualcosa in più. Al momento avete una grinta incredibile, voi stessi ne siete sorpresi. Per quanto riguarda l’amore, è possibile che un Cancro ancora solo lo incontri nel fine settimana. La Luna in Toro vi rende simpatici e attraenti, lunedì 23 poi Venere diventa la magnifica signora del vostro cuore in angolo con Marte: le notti si faranno bollenti, indimenticabili. INCONTRO SÌ: Scorpione, non riuscirete a dirgli di no. Un Capricorno vi guarda, che farete?

Oroscopo Branko Leone

A parte il solito Urano, non avete nel cielo nessun nemico e ve ne rendete conto anche da soli. Sempre buona la sfera pratica; il patrimonio personale può crescere, avete intuizioni per gli investimenti e ne vedrete i frutti presto, è un buon momento per comprare casa, se è nei vostri piani. C’è unione e simpatia intorno a voi, i colleghi vi dimostrano la loro stima, pure l’amore vive un periodo sereno, almeno sino a lunedì 23, quando Venere va in Scorpione e, bella e provocante, vi sfida a conquistare quel cuore proibito. INCONTRO SÌ: La Bilancia vi attira sempre, a meno che un Pesci non riesca a stuzzicare la vostra curiosità.

Oroscopo Branko Vergine

La stagione del vostro compleanno si conclude domenica 22: potete dirvi soddisfatti del vostro bottino, avete ricevuto diversi regali inattesi e soprattutto siete voi che avete segnato vari punti a vostro favore, ancora una volta avete saputo dimostrare quanto siete bravi. L’onda positiva non si arresta con l’Equinozio di domenica, il Sole e poi Mercurio portano un po’ di soldi, vi fanno comodo. Lunedì 23 si risveglia l’amore, con Venere magnifica che si sposta in territorio amico, i nuovi incontri sono molto sexy. Bene la salute. INCONTRO SÌ: Il Toro è un caro evergreen. Un Leone è un raggio di sole quando piove.

Oroscopo Branko Bilancia

Quando una Bilancia ha Venere nel segno ha sempre una marcia in più, diventa più affascinante, più gentile, più simpatica, più bella. Non dovete farvi frenare dai soliti dubbi, dalle esitazioni portate da Sole e Mercurio in Vergine, non negativi ma troppo riflessivi. Domenica 22 inizia la stagione del vostro compleanno, non vi manca niente. Invece di temporeggiare, raccogliete le energie e concentratevi sulle battaglie professionali, che ci sono – oltre a Marte c’è l’Ultimo quarto del 24 – ma potete vincerle. INCONTRO SÌ: Acquario forever. Sì, che un Gemelli vi batte i pezzi da un po’, ve ne eravate accorti?

Oroscopo Branko Scorpione

Molto vivace il settore delle amicizie e dei nuovi incontri, tante persone più giovani sono interessate a voi e vi chiedono consigli e, se non siete una famosa rockstar, è perché ispirate fiducia grazie al vostro intuito pazzesco. Ma l’amore sboccia davvero con le rose tardive di settembre: lunedì 23 Venere si presenta alle porte del vostro segno, prima stella a visitarvi nel 2025. Fatevi un po’ di coraggio, il sex appeal non vi manca mai, specie adesso, con questo Marte energetico e appassionato. Bene la forma fisica. INCONTRO SÌ: L’allegria del Sagittario vi fa bene. Quanto è dolce e rassicurante un Cancro.

Oroscopo Branko Sagittario

La stagione della Vergine si avvia alla conclusione – vivaddio! – avete ancora da sopportare solo una manciata di giorni, domenica 22 il Sole va in Bilancia, segno amico e fratello dove già sosta Venere. Al centro del vostro oroscopo, dunque, c’è questo segno, che per voi è un invito a essere meno individualisti, coltivare le relazioni con gli altri, creare collaborazioni e sinergie pure nella professione. I nuovi incontri sono molto sexy, e seppure Saturno vi vuole in coppia e più stabili, il fuoco dell’avventura vi arde dentro. INCONTRO SI: Scegliete un Acquario che ama la libertà quanto voi, o un Leone pieno di entusiasmo.

Oroscopo Branko Capricorno

Se Marte opposto vi provoca e vi impegna in battaglie professionali e coniugali – per caso siete alle prese con un divorzio difficile e conflittuale? – il resto del cielo non è affatto male. Sole e Mercurio in Vergine aprono i vostri orizzonti mentali e professionali, potete spaziare, non rifiutate stimoli nuovi che vi fanno crescere professionalmente. L’amore si risveglia martedì 24, con Venere che si sposta nel settore dei nuovi incontri, della socialità, lo sappiamo che siete, in genere, dei solitari, ma ora dovete fare uno sforzo. INCONTRO SI: Il Cancro vi ama come sempre. Lo Scorpione arriva con Venere.

Oroscopo Branko Acquario

La Luna nel fine settimana è un po’ così, lancia un raggio sui vostri problemi familiari e abitativi, ma non fatevi coinvolgere troppo, avete stelle che possono darvi una spinta in avanti, non sottovalutate questo momento. Venere è in un punto luminoso del cielo, vi invita ad allargare gli orizzonti. Martedì 24 c’è l’Equinozio, mettete un sacco in spalla e partite alla ricerca di nuovi obiettivi, siete fermi da troppo tempo. Marte in Cancro non è male, ma il transito sarà lungo, fate attenzione ai mali di stagione, siete un po’ delicati.

INCONTRO SI: Potete davvero vivere senza una Bilancia? No. Un’avventura con il Cancro però ci sta.

Oroscopo Branko Pesci

La stagione della Vergine si sta esaurendo – già domenica 22 il Sole va in Bilancia, segno non amico, ma nemmeno ostile – e anche voi vi sentite via via meno straniti. Ci voleva tanto a capire che la vostra crisi personale era solo apparente? Forse vi pesa ammetterlo? È vero che il cielo è ancora abbastanza confuso, ma come voi sapete bene, la confusione è un “brodo creativo”, in cui germogliano e nascono nuove idee, ispirazioni, arte. Martedì 24 Venere va in Scorpione, si prepara per voi una rivelazione d’amore. INCONTRO SI: Fra Pesci ci s’intende, se non si finisce… in frittura. Gemelli, un magnete passionale.