Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi del direttore editoriale Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 31 agosto al 5 settembre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 31 agosto al 5 settembre 2024.

Oroscopo di Branko dal 31 agosto al 5 settembre 2024

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 31 agosto al 5 settembre 2024.

Oroscopo Branko Ariete

Il vostro cielo di fine agosto non è più così perfetto… direte “peccato” o “evviva!”? La perfetta quiete non si addice al vostro temperamento e Venere opposta aggiunge all’amore quel pepe che forse mancava, mentre Marte, da mercoledì 4 in Cancro, vi lancia una sfida che certo raccoglierete per vincerla. Martedì 3 la Luna nuova porta un cambiamento nella vita quotidiana, che scombina più i familiari di voi, rimboccatevi le maniche. Mercurio-affari sembra ancora in vacanza, pensa al divertimento. Concentratevi! INCONTRO SÌ: c’è un Pesci sperduto sotto Luna nuova… A proposito, ma un Acquario?

Oroscopo Branko Toro

Resta solo Mercurio a protestare, gran parte dei pianeti sono ancora in vacanza e voi con loro. Mercoledì 4 anche Marte vi infiamma di passione, le vostre notti sono terribilmente sexy, che combinerete martedì 3 con questa dolcissima Luna nuova in Vergine? La sfera pratica, però, è già ripartita alla grande con Venere meno amorosa, ma impegnata a favorire colloqui di lavoro, assunzioni, incarichi, promozioni; Giove sorveglia il vostro patrimonio personale e s’impegna ad accrescerlo, non prendete iniziative per ora, aspettate un po’.

INCONTRO SÌ: sotto la Luna nuova è impossibile sfuggire all’incanto di una Vergine. Il Cancro è sexy.

Oroscopo Branko Gemelli

Venere splendente nel vostro cielo dell’amore fa coppia con Marte sexy sino a martedì 3: siete voi a vincere su tutta la linea, almeno nel campo delle conquiste non vi batte nessuno. Il vostro padre Mercurio fa brillare la vostra parlantina anche nel lavoro e negli affari, sapete convincere e far accettare i progetti – non lasciate a nessun altro il compito di illustrarli. Non fatevi smontare dalla Luna nuova del 3 settembre, è solo un momento, i familiari possono essere convinti con un po’ di pazienza e aprendo il portafogli.

INCONTRO SÌ: Bilancia, ha Venere negli occhi e nel cuore. Lo Scorpione v’incuriosisce o è solo sesso?

Oroscopo Branko Cancro

Passo dopo passo, ci si avvicina al rientro, ma il vostro cuore è ancora sulla spiaggia, nelle notti al chiaro di luna… Venere quadrata non vuol dire che l’amore non c’è, ma solo che si è

fatto più stuzzicante, lo dimostra anche Marte, che mercoledì 4 entra nel vostro cielo, mentre la Luna è ancora nuova in un segno amico. Con i contrasti cresce la passione, lo sapete, non potete perdere questa sfida. Siete vincenti pure negli affari, Mercurio compra, vende, contratta, traffica senza sosta e vi riempie le tasche.

INCONTRO SÌ: Pesci, nuota nel vostro oceano. Sotto la Luna nuova, però, una Vergine vi cerca.

Oroscopo Branko Leone

Nel fine settimana la Luna è nel vostro cielo, avete qualcosa di languido che non lascia indifferenti, sarete amati. Venere in un segno amico vi circonda di simpatia, le occasioni di

fare nuovi incontri continuano sia che siate in vacanza o già tornati al lavoro. Sino a martedì 3 Marte è supersexy, poi si quieta e non è detto che dobbiate farlo anche voi… Comunque siete molto attivi nel lavoro, Mercurio nel segno è una fucina di idee nuove, progetti, contatti e vita sociale, se dovete convincere qualcuno, fatelo ora!

INCONTRO SÌ: Ariete, vi invita a un ballo sfrenato, un Gemelli sfoggia il favore di Venere, chi sceglierete?

Oroscopo Branko Vergine

Il vostro anno astrologico inizia martedì 3, con la Luna nuova nel vostro segno; il giorno dopo Marte diventa finalmente amico, ci voleva! C’è una bella ripresa della forma fisica, potete ricominciare ad allenarvi senza problemi, naturalmente tenendo conto della vostra età e del tono muscolare. Ora Marte risveglia il sex appeal, attirate sguardi e abbracci, nascono attrazioni impreviste con qualche amico/amica, che c’è di male? Se son rose, fioriranno a settembre. Campo pratico ok con la nuova Venere.

INCONTRO SÌ: Capricorno, è difficile da conquistare, ma voi ce la farete. Bilancia, indimenticabile

Oroscopo Branko Bilancia

Con Venere nel cielo e quel Giove trionfante siete sul trono dei più amati. Sabato 31 e domenica 1 c’è anche una Luna magnifica per i nuovi incontri e voi sembrate adolescenti! Ma potete vivere momenti sexy e romantici anche con la persona di sempre, se siete ancora innamorati. Da mercoledì 4, però, dovete mettervi un po’ calmi: Marte si piazza in Cancro sino a inizio novembre, non rimandate i controlli di routine, dovete essere in perfetta forma per affrontare l’autunno nel modo migliore, pure Plutone ritorna indietro.

INCONTRO SÌ: Acquario, vi appaga sotto tutti i punti di vista, ma se volete fare una nuova esperienza, Toro!

Oroscopo Branko Scorpione

Venere si è nascosta alle vostre spalle, in amore siete un po’ più cauti e diffidenti, ma la passionalità cresce a dismisura da mercoledì 4 con il nuovo Marte, che vi rende più sexy che mai. Lo stesso giorno si forma la Luna nuova nel settore dei nuovi incontri, il cielo vi prepara una sorpresa, saprete cogliere questa profumata rosa di settembre? Nella professione stelle ancora un po’ incerte, avete voglia di farvi largo ma ci sarà da combattere, c’è una schiera di giovani leve che vuole superarvi. Vincerete voi, ci scommettiamo?

INCONTRO SÌ: Cancro, starci insieme è confortevole e sexy, specie ora. Ma un Sagittario vi sta tentando…

Oroscopo Branko Sagittario

Nel fine settimana c’è una Luna eccitante, che parla di novità, viaggi, avventure. Amicizie e nuovi incontri sono assicurati da Venere stupenda, vostra complice di scorribande amorose.

Divertitevi pure senza esagerare, Marte è ancora negativo per la forma fisica sino a martedì 3, c’è anche una fastidiosa Luna nuova, evitate distrazioni alla guida, Giove non vi protegge. Da mercoledì 4 la situazione migliora, ma per riprendervi davvero ci vorrà qualche giorno. Il nuovo Marte è molto sexy e un po’ attaccabrighe.

INCONTRO SÌ: Leone, se non siete voi a sceglierlo sarà lui a fare un passo avanti. Scorpione superattraente.

Oroscopo Branko Capricorno

Anche se agosto non è ancora terminato, il vostro interesse si proietta verso il settore del lavoro e del successo; Mercurio è concentrato su conti in comune, spartizioni, finanziamenti

da chiedere e ottenere. Intanto il Sole in Vergine propone di ampliare il raggio d’azione, vi indica nuovi mercati, altre terre, altri Paesi: un’occasione d’oro potrebbe avvenire martedì 3, con la Luna nuova – o sarà un amore straniero a farvi perdere la testa? Lo stesso

giorno, però, Marte va in Cancro, riguardate il fisico, cautela alla guida.

INCONTRO SÌ: un Pesci vi sta vicino vicino, gli lanciate un amo? Abboccherà subito! Acquario vi affascina.

Oroscopo Branko Acquario

Venere e Marte hanno preparato un concerto d’amore per voi, sino a martedì 3 avete giorni perfetti per la vita sentimentale, dichiaratevi, fate la vostra proposta, andate a convivere o improvvisate una fuga romantica, è nelle vostre corde, no? Tutti i cambiamenti sono sotto una buona stella. Mercoledì 4 Marte è meno sexy, non è contrario, ma richiede qualche attenzione in più per la salute, riguardatevi. La professione risente ancora di Mercurio in Leone, ci sono ritardi nei documenti, le notizie si fanno aspettare.

INCONTRO SÌ: Sagittario, è un chiodo fisso da anni. Anche un Gemelli

però non vi mette in gabbia!

Oroscopo Branko Pesci

Finalmente buone notizie, Venere è intensa e avvolgente, Marte, da mercoledì, 4 smette

di tormentarvi e diventa pazzamente sexy, amerete e sarete amati come piace a voi, senza confini. E se qualcuno non è d’accordo, peggio per lui! Anche quegli stati d’ansia che non vi

facevano riposare bene spariranno presto, dovete però superare una noiosa Luna nuova in Vergine, martedì 3, che vorrebbe farvi innervosire – un ex coniuge non vuole rassegnarsi?

Mercurio è ancora buono tutta la settimana, sfruttatelo per sistemare affari finanziari.

INCONTRO SÌ: Leone, vi fa sentire giovani a qualunque età, ma un Cancro sa come toccare le corde giuste.